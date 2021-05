Rudern Letzte Chance auf Olympia: Merz/Rol starten mit Zuversicht in die Olympia-Qualifikations-Regatta auf dem Rotsee Für die Ruderinnen Patricia Merz und Fédérique Rol beginnt an diesem Samstag der wohl wichtigste Wettkampf in ihrer Karriere. Die Regatta am Rotsee ist für die Zugerin Merz und Waadtländerin Rol die letzte Chance, an den verschobenen Olympischen Spielen in Tokio teilzunehmen. Jule Seifert 15.05.2021, 05.00 Uhr

Auf Olympiakurs: Die Zugerin Patrizia Merz (rechts) und die Waadtländerin Frédérique Rol (links) nach dem Training auf dem Sarner See. Bild: Manuela Jans-Koch (6. Mai 2021)

An den nächsten drei Tagen müssen die Schweizerinnen ihre Höchstleistung zeigen, denn auch die übrigen Athletinnen werden um die drei letzten Plätze für Olympia kämpfen. Bei der Finalen Olympia-Qualifikations-Regatta (FOQR) gehen im Doppelzweier Leichtgewicht für die Schweiz Patricia Merz aus Zug und Frédérique Rol aus Lausanne an den Start. Die Pandemiesituation lehrte die beiden, flexibel zu sein. Das half den Ruderinnen letztlich auch, souverän auf Plan B umzusteigen, als Rol sich Ende März verletzte. Der Rippenbruch passierte überraschend, so Rol, der Heilungsprozess hätte aber nicht besser laufen können. Ihr Körper erholte sich schnell, und so konnten beide rasch wieder in gewohnter Intensität gemeinsam auf dem Sarner See trainieren.

Die langjährige Erfahrung macht die schwierige Vorbereitung wett

Normalerweise ist das gemeinsame Training enorm wichtig, denn das Boot wird umso schneller, je synchroner die Athletinnen rudern. Der grosse Vorteil der beiden: Schon als Juniorinnen ruderten sie zusammen im Doppelvierer. Gemeinsam im Doppelzweier sind sie seit der U23-Kategorie. Durch ihre zehnjährige Erfahrung kennen sie sich gut und können sich aufeinander verlassen. Merz sagt:

«Wir haben die Kilometer im Boot, und wir wissen, wie die andere Person funktioniert.»

Sie sind ein Team, machen aber auch Fortschritte im Zweier, wenn sie sich individuell im Einer verbessern. Sie wussten: Merz kann auch allein trainieren, um den Zweier schnell zu machen.

Der Schweizer Leichtgewichtsdoppelzweier ist ein starkes Team.

Bild: Manuela Jans-Koch (Sarnen, 6. Mai 2021)

Erster internationaler Wettkampf seit 2019

Wegen des Rippenbruchs von Rol konnte der Doppelzweier nicht an der EM in Varese und am Weltcup in Zagreb teilnehmen. «Der Fokus war immer die Olympia-Qualifikation, die EM eher nebensächlich. Nach der Verletzung haben wir uns schnell an die neue Situation angepasst und versucht, den optimalen Weg für die Genesung von Frédérique zu finden», sagt Merz. Die FOQ-Regatta wird das erste Rennen in dieser Saison und das erste Aufeinandertreffen mit ihren internationalen Gegnerinnen seit der WM 2019 in Linz-Ottensheim. Damals waren sich die beiden sicher, bei der WM in Österreich das Olympiaticket lösen zu können. Die Enttäuschung war gross, als sie sich keinen der Olympiaspots für Tokio sichern konnten. Umso grösser war ihr Ansporn, noch mehr an sich zu arbeiten und über sich hinauszuwachsen. Rol sagt:

«Diese Niederlage hat uns weitergebracht, wir haben viel gelernt im letzten Jahr. Ohne sie hätten wir uns nicht so enorm weiterentwickelt.»

Favoritinnen auf dem Rotsee

Ihre zwei gewonnenen EM-Bronze-Medaillen oder der vierte Platz bei der WM 2018 in Plowdiw zeigen, dass Merz/Rol schon damals zu den Besten gehörten. Die verpasste Olympiaqualifikation hat die Athletinnen mental und physisch noch stärker werden lassen. Merz sagt: «Damals habe ich unser Potenzial, das noch in uns steckt, gar nicht erkannt. Jetzt bin ich stolz darauf, was wir noch alles rausholen konnten.» Vor ihrem wichtigsten Wettkampf in dieser Saison wirken die beiden zuversichtlich und selbstbewusst. Dass Merz/Rol am Montag auf dem Podest stehen, ist durchaus realistisch. Rol sagt: «Wir haben seit der WM 2019 grosse Fortschritte gemacht, individuell als auch im Zweier. Wenn wir ruhig bleiben und unsere Leistungen abliefern, sind die Chancen sehr hoch, dass wir nach Tokio fliegen.» Nicht zuletzt der Heimvorteil auf dem Rotsee sollte den beiden in die Karten spielen.