Rudolf Mumenthaler verlässt die Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern Nach drei Jahren als Direktor der Zentral- und Hochschulbibliothek (ZHB) übernimmt Rudolf Mumenthaler die Direktion der neuen Universitätsbibliothek Zürich. 11.08.2020, 11.38 Uhr

Rudolf Mumenthaler. Bild: Boris Bürgisser

(pjm) Wie der Kanton Luzern mitteilt, tritt Rudolf Mumenthaler als Direktor der ZHB zurück. In seiner Funktion als Direktor habe Mumenthaler die ZHB an aktuelle Herausforderungen angepasst und unternahm erste Schritte für die zukünftige Zusammenarbeit im überregionalen Projekt «Swiss Library Service Platform». In seine Zeit fiel auch die Neueröffnung der ZHB nach der Sanierung.

Anfang 2021 verlässt Mumenthaler die ZHB und wird künftig als Direktor der Universitätsbibliothek Zürich tätig sein. Die freiwerdende Stelle wird demnächst ausgeschrieben.

So sieht die ZHB seit ihrer Renovierung aus: