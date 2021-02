Rückblick 30 Jahre als Chefbeamtin – so hat Rosie Bitterli Luzerns Kultur geprägt Mit Rosie Bitterli (62) geht eine der schillerndsten Figuren der Luzerner Stadtverwaltung in Pension. Offiziell zumindest – denn ihr Einfluss auf die Luzerner Kulturpolitik bleibt weiterhin gross. Hugo Bischof und Robert Knobel 01.02.2021, 05.00 Uhr

Zahllose Stadträte, Parlamentarierinnen und Verwaltungsleute sind in den letzten 30 Jahren gekommen und gegangen. Rosie Bitterli Mucha ist immer geblieben – und hat der Stadtluzerner Kulturpolitik den Stempel aufgedrückt wie keine andere: Als Chefin der städtischen Abteilung Kultur und Sport ist die 62-Jährige jetzt in Pension gegangen – wird aber für die Kulturpolitik der nächsten Jahre weiterhin eine Hauptrolle spielen.

«Ich verstand mich als Übersetzerin zwischen der Stadtverwaltung und den zivilgesellschaftlichen Akteuren»: Rosie Bitterli an einer Versammlung im Südpol 2018. Bild: Pius Amrein

Bitterli-Kurzmeyer: Ein links-liberales Tandem mit hoher Schlagkraft

Aber der Reihe nach: 1991 kam die Luzerner Juristin vom Bundesamt für Kultur nach Luzern zurück und wurde Mitarbeiterin im Stadtpräsidium. Dort war sie für die Kulturförderung mitverantwortlich. Obwohl sie politisch klar links stand (sie war für die Grünen im Kantonsparlament), verstand sie sich glänzend mit dem damaligen FDP-Stadtpräsidenten Franz Kurzmeyer.

Das Duo Bitterli-Kurzmeyer entwickelte rasch eine fruchtbare Zusammenarbeit in der Kulturpolitik. Das links-liberale Tandem war symbolträchtig. Denn die Zeit war geprägt vom «Kulturkampf» zwischen «etablierter» und «alternativer» Kultur. Rosie Bitterli hatte wenige Jahre zuvor noch selber als Demonstrantin gegen die «elitären» Musikfestwochen vor dem Kunsthaus protestiert. Franz Kurzmeyer wiederum war es, der auf die alternative Szene zuging und 1989 das alternative Kulturzentrum Boa ermöglichte.

«Ich hatte das Glück, mit vielen fähigen Leuten zusammen arbeiten zu können»: Rosie Bitterli am Lucerne Festival mit Thomas Held (links) und Ex-Stadtpräsident Franz Kurzmeyer 2018. Bild: Jakob Ineichen

Und nun hatten die beiden die Aufgabe, ein Jahrhundertprojekt der Stadt zum Erfolg zu bringen – das geplante Kultur- und Kongresszentrum (KKL). Dieser teure Leuchtturm der etablierten Kultur konnte nur eine Chance haben, wenn auch die «Nicht-Etablierten» einbezogen werden; diese Erkenntnis setzte sich damals in der Stadtluzerner Politik durch.

Sie protestierte einst gegen die elitäre Kultur - nun musste sie das KKL verteidigen

Rosie Bitterlis Aufgabe war es, den sogenannten Kulturkompromiss, den Kurzmeyer mit der Boa eingeleitet hatte, zu festigen und in die Zukunft zu führen. Hier zahlte sich der gute Draht der einstigen Kulturrebellin zur alternativen Szene natürlich aus. Sie erreichte einen Konsens zwischen Kulturschaffenden, Politik und Verwaltung. Im Rückblick sagt sie heute:

«Ich verstand mich als Übersetzerin zwischen der Stadtverwaltung und den zivilgesellschaftlichen Akteuren.»

Im Jahr 2000 wurde Rosie Bitterli Leiterin der neu geschaffenen städtischen Kulturabteilung. Just in diesem Moment begann der Kulturkompromiss zu wanken. Der Weiterbetrieb der Boa war aus verschiedenen Gründen in Frage gestellt. Bitterli gelang es abermals, die Kulturschaffenden an einen Tisch zu bekommen. Sie lancierte eine Grundsatzdebatte zur Kultur: Wer hat welche Bedürfnisse? Welche Räume braucht es dafür? Und was darf das alles kosten? 2007 wurde die Boa tatsächlich geschlossen – doch schon 2008 wurde der Südpol eröffnet. Er ist bis heute Heimat vieler freischaffender Künstler und Gruppen, aber auch die Musikschule und das Luzerner Theater sind hier zu Hause. Bitterli setzte sich dafür ein, dass der Südpol mehr Subventionen erhielt als die Boa.

Während Bitterlis langer Amtszeit wurde die Luzerner Kultur in finanzieller Hinsicht deutlich gestärkt. 2002 wurden die Kultursubventionen erhöht, mit wichtigen Institutionen wie Kunstmuseum, Kleintheater oder Stattkino wurden neu langfristige Subventionsverträge abgeschlossen. Bitterli sagte damals in unserer Zeitung:

«Kulturausgaben sind Investitionen in die Prosperität von Stadt und Region Luzern.»

Heute sagt sie: «Mit der Verselbständigung des Luzerner Theaters 1996 wurde die Stadt deutlich entlastet. So wurden Ressourcen frei, um ein breites Kulturspektrum zu unterstützen.»

Wenn man Politiker und Kulturleute auf Rosie Bitterli anspricht, fallen oft Begriffe wie «selbstbewusst» und «tough». «Sie weiss, was sie will, und versteht es, Leute für ihre Vorstellungen zu gewinnen», sagt Urs Bugmann, Präsident der IG Kultur Luzern. «Wenn sie von etwas überzeugt ist, lässt sie sich nicht von ihrem Weg abbringen, ist aber gleichzeitig offen für neue Lösungsvorschläge», sagt auch Lisa Zanolla (SVP), Präsidentin des Grossen Stadtrats.

Das neue Theater will ihr nicht recht gelingen

Seit 2009 ist eine von Bitterlis wichtigsten Aufgaben die Planung des neuen Luzerner Theaters. Doch im Gegensatz zum «Kulturkompromiss» blieben Erfolge bisher aus. Als Vertreterin der Stadt gelang es ihr nicht, das Scheitern der Salle Modulable zu verhindern. Ob der neue Versuch der Stadt mit einem grossen Theater-Neubau gelingt, ist ebenfalls offen. Aber Rosie Bitterli bleibt über ihre Pensionierung hinaus federführend mit dem Schicksal des künftigen Theaters verbunden – als Projektkoordinatorin Neues Theater Luzern, ein Mandat, das sie nun im Auftrag der Stadt ausführt. Hier scheint Bitterli erneut in der Vermittlerrolle: Das Projekt «Neues Theater» umfasst neben einem neuen Gebäude auch eine Annäherung zwischen der «etablierten» und der «freien» Theaterszene. Doch da braucht es noch sehr viel Vermittlungskunst, um das grosse gegenseitige Misstrauen abzubauen – was Bitterli freilich anders sieht:

«Eine etablierte oder eine alternative Kultur gibt es heute gar nicht mehr.»

Habe es früher noch ideologische Gräben gegeben, so seien die Unterschiede heute vor allem wirtschaftlicher Natur: Hier die angestellten Künstler mit festem Vertrag, dort die selbstständigen – wobei sich selbst in dieser Hinsicht die Grenzen teils verwischen würden. In der inhaltlichen Ausrichtung gebe es jedenfalls kaum noch grundlegende Unterschiede zwischen angestellten und selbständigen Kunstschaffenden. «Da haben sich grosse Gräben zugetan», so Bitterli.

Nach dem KKL-Erfolg sollte sie im Sport ähnliches bewirken

Seit 2006 war Rosie Bitterli nicht nur Kulturchefin der Stadt Luzern, sondern auch für den Sport verantwortlich. Dass die beiden Bereiche in der Stadtverwaltung zusammengefasst wurden, hatte auch mit Bitterlis Person zu tun. Ihre Vermittlerrolle, die einst mithalf, das KKL zum Erfolg zu führen, sollte nun beim Allmend-Stadion Ähnliches bewirken. Statt der Alternativkultur waren nun Amateur-Sportvereine die Verhandlungspartner. Wieder war klar: Die Vereine würden ein neues FCL-Stadion nur unterstützen, wenn auch sie etwas davon haben – etwa in Form einer besseren Infrastruktur für diverse Sportarten auf der Allmend. Bitterli sagt dazu:

«Es war sehr anspruchsvoll, das Vertrauen der Vereine zu gewinnen. Die Sportszene ist kompetitiver als die Kulturszene, man schaut vor allem auf die eigenen Bedürfnisse und Erfolge.»

Sie hatte stets betont, dass die Förderung der Breitensport-Vereine zum Service Public gehört. Dafür stehen jährlich rund 2,5 Millionen Franken zur Verfügung. Hinzu kommen Aufwendungen für die Sportinfrastrukturen. Doch auch Bitterli konnte längst nicht alle Begehrlichkeiten erfüllen. So erhielten die Stadtschützen zwar eine neue, moderne Schiesshalle. Doch der Plan, die alte Schiessanlage auf der Allmend durch ein modernes Sportgebäude zu ersetzen, kommt nicht voran. «Alle grossen Sportverbände und der Kanton unterstützen das Projekt und sehen in ihm eine grosse Chance», sagt Präsident Renato Steffen. «Nur Luzerns Stadtrat blockiert das Vorhaben, da es angeblich dem Entwicklungskonzept Allmend widerspreche.» Steffen hätte sich hier gerade auch von Rosie Bitterli mehr Support erhofft. «Aber sie versteckte sich in dieser Frage», kritisiert er.

Wenn Rosie Bitterli auf ihre Zeit als Chefbeamtin zurückblickt, sagt sie: «Ich hatte das Glück, immer wieder mit vielen fähigen Leuten zusammen arbeiten zu können. Zum Beispiel Franz Kurzmeyer, Urs W. Studer, Walter Stierli, Kurt Bieder, Bernhard Alpstaeg oder Thomas Held, aber auch Ursula Stämmer oder Karin Auf der Maur.» Einige dieser Namen symbolisieren für sie einen typischen Zeitgeist:

«Es war die Aufbruchstimmung der Neunzigerjahre, die Visionen Wirklichkeit werden liess. Heute traut man sich viel weniger. Man hat Angst, Fehler zu machen.»

Schuld daran sei die zunehmende «Ökonomisierung von Politik und Verwaltung». Jede Leistung, jedes Projekt, werde nur noch über das Preisschild definiert, sagt Bitterli – und zitiert ihren Ziehvater Kurzmeyer sinngemäss: «Die erste Frage sollte nie sein: Was ist rechtlich und finanziell möglich? Sondern: Was wollen wir? Der rechtliche und finanzielle Weg dorthin muss danach gefunden werden.»