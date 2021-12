Corona-Massnahmen: Was der Bund entschied – was Luzern sagte

Coronamassnahmen Was der Bundesrat entschieden hat und die Luzerner Regierung dazu sagte – das meinen Experten zur Krisen-Kommunikation Bundes- und Luzerner Regierungsrat waren heuer nicht immer einer Meinung. Entscheidender ist laut Experten aber eine bessere Kommunikation. Die Massnahmen müssten der Bevölkerung bedeutsam gemacht werden. Alexander von Däniken Jetzt kommentieren 30.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gesundheitsminister Alain Berset (links) und der Luzerner Gesndheitsdirektor Guido Graf. Bilder: Keystone / Dominik Wunderli

Schon das zweite Coronajahr neigt sich dem Ende zu. Und damit eine Berg- und Talfahrt der Fallzahlen, Öffnungs- und Schliessungsschritte. Meistens gab der Bundesrat den Takt vor, Luzerns Regierung konnte sich wie die anderen Kantone zu den Massnahmen äussern oder weitergehende Beschlüsse fassen. Nicht immer sprachen Bundes- und Kantonsregierung dieselbe Sprache (siehe Grafik am Ende des Textes).

Laut Oliver Kessler haben Bund und Kanton die Krise mehrheitlich gut gemeistert. Kessler ist Co-Leiter des Forschungsschwerpunkts öffentliches Gesundheitsmanagement an der Hochschule Luzern – Wirtschaft. Er fügt an: «Allerdings hätte die Lernkurve nach der ersten Welle bei allen Beteiligten steiler sein können.» Die Kommunikation des Bundesrates und weiterer Exponenten hätte «klarer und konsistenter» sein müssen.

Die Leistung des Bundesrates, der Kantonsregierungen oder anderer Exponenten isoliert zu bewerten, ist laut Kessler nicht zielführend; eher müssten auf allen Ebenen die richtigen Lehren gezogen werden. Die Pandemie zeige, wie leistungsfähig die Schweizer Politik, die Verwaltung, das Sozial- und Gesundheitssystem, das Bildungswesen und die Wirtschaft seien. Zweimal habe die Bevölkerung das Covid-19-Gesetz und damit die Politik bestätigt.

Vertrauen in Bundesrat im Frühjahr 2020 sehr gross

Wie wichtig es für Regierungen ist, in der Pandemie einheitlich und schlüssig zu kommunizieren, weiss Claudia Meier Magistretti. Die Professorin an der Hochschule Luzern – Soziale Arbeit war Co-Leiterin einer internationalen Vergleichsstudie. Demnach ist die psychische Gesundheit der Menschen vom sogenannten Kohärenzerleben abhängig. Dieses bildet sich unter anderem durch das Vertrauen der Bevölkerung in Behörden und Regierung. «In der Schweiz war das Vertrauen in den Bundesrat während des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020 sehr gross. Wir vermuten, dass es dann bis heute in der Tendenz geringer geworden ist.»

Das hat laut Meier Magistretti einerseits damit zu tun, dass der Bundesrat den Kantonen zunehmend Kompetenzen zurückgab und sich auch die verschiedenen Interessengruppen einbrachten. Das Verlautbaren aus allen Kanälen sei sicher wichtig gewesen, die Widersprüche und Partikularinteressen hätten aber das Vertrauen der Bevölkerung in die Regierung kaum gefördert. «Es war sicher meist gut gemeint, aber Informieren und Motivieren reichen nicht. Die Massnahmen müssen für die Bevölkerung auch bedeutsam gemacht werden und einen konkreten, subjektiv nachvollziehbaren Sinn ergeben.»

«Da braucht es mehr»

Information und Motivation seien die gängigsten Paradigmen, so die Expertin. Gerade im Gesundheitswesen komme die Gesundheitsförderung aber noch zu kurz. «Wenn ein Arzt sagt, ein Patient habe zu hohe Leberwerte und müsse weniger trinken, dann wird dieser kaum nach Hause gehen und das gleich umsetzen. Da braucht es mehr.» Ähnlich verhalte es sich auch mit Massnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Dass sich Bundesrat und Kantone öffentlich den Schwarzen Peter zuschieben würden, sorge zunehmend dafür, dass einige Bevölkerungsteile resignieren.

Mit Blick auf ein oft in den Raum gestelltes rasches Ende der Pandemie macht Meier Magistretti einen Vergleich zur Spanischen Grippe von vor hundert Jahren. Diese habe ohne Impfung fünf Jahre gedauert. «Es wäre also hilfreich, wenn Entscheidungstragende auch auf die Dauer der Spanischen Grippe verweisen und sagen würden, dass sie versuchen, die Dauer der Covid-Pandemie mit den Massnahmen zu verkürzen – und das dank der Impfung auch mit vielweniger Todesfällen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen