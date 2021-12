50 Jahre Kantonsschule Reussbühl: Rückblick

Rückblick «Familiäre Atmosphäre», «enthusiastischer Lehrkörper» und ein liberalisiertes Absenzenwesen: Zwei Lehrer erinnern sich Josef Schasching und Ueli Zwimpfer gehörten zur ersten Lehrergeneration an der Kantonsschule Reussbühl, die 1970 eröffnet wurde. Sie schauen auf die Anfangszeiten der Institution zurück. Hugo Bischof Jetzt kommentieren 08.12.2021, 05.00 Uhr

Viele Lehrerinnen und Lehrer haben die Kantonsschule Reussbühl geprägt. Zur ersten Generation gehört Josef Schasching. Er unterrichtete Latein und Griechisch.

Josef Schasching in den 1970er-Jahren auf dem Areal der Kantonsschule Reussbühl. Bild: PD

Schasching wechselte 1971 zusammen mit Rektor Hans Marfurt von der Kantonsschule Alpenquai Luzern nach Reussbühl. «Die Kantonsschule war damals ein humanistisches Gymnasium im klassischen Sinne», sagt Schasching. Latein und Griechisch waren für die Maturatypen B respektive A obligatorisch. Daneben gab es den Maturatypus C (Realgymnasium, Schwerpunkt Mathematik). Schasching erinnert sich an die Anfangszeiten der Kantonsschule Reussbühl: «Es herrschte eine familiäre Atmosphäre wegen der richtigen Grösse der Schule und eines enthusiastischen Lehrkörpers, der einen neuen pädagogischen, leistungsgerechten Stil pflegen wollte. Es galt das Prinzip Vermittlung von Wissen und nicht von Kompetenzen.»

«Es herrschte eine familiäre Atmosphäre wegen der richtigen Grösse der Schule und eines enthusiastischen Lehrkörpers, der einen neuen pädagogischen, leistungsgerechten Stil pflegen wollte»: Die Lehrerinnen und Lehrer des Schuljahrs 1976/1977 der Kanti Reussbühl. Bild: Kantonsschule Reussbühl

Kanti-Lehrertheater als «seltener Glücksfall»

Mit Stolz erinnert sich Schasching an das Lehrertheater an der Kantonsschule Reussbühl zurück: «Das war einzigartig und gab es wohl nirgendwo sonst.» Gegründet und geleitet wurde es von Deutschlehrer Adolf (Dölf) Steinman, der 2008 starb.« Wir traten im Aulahof der Schule auf und durften tolle Stücke spielen,» sagt Schasching. «Dieses Vorhaben begeisterte nicht nur meine Kolleginnen und Kollegen, sondern auch Schüler und Eltern. Ein seltener Glücksfall.»

Das Lehrertheater an der Kantonsschule in den 1970er-Jahren. Hinten der Dritte von links mit dem roten Schal ist Josef Schasching. Auf dem Sofa in der Bildmitte Deutschlehrer Adolf Steinmann (mit weissem Pullover), der das Theater leitete. Zweiter von rechts ist Religionslehrer Ueli Zwimpfer. Bild: PD

Als einzige Kantonsschule habe Reussbühl früh schon das Freifach Umgang mit Medien, kurz Medienkunde, eingeführt. «Das war vor allem Rektor Marfurt zu verdanken», sagt Schasching. Herrlich sei der Ausblick von der Kantine im Attikageschoss aus gewesen. Schüler und Lehrer hätten hier zusammen an den gleichen Tischen gegessen. In der Attika befindet sich heute die Bibliothek, gegessen wird heute im Erdgeschoss. Vermisst habe er einzig eine grosse Aula, sagt Schasching: «Die Maturafeiern mussten wir deswegen in der Turnhalle abhalten.»

Josef Schasching ging 1980 an die Kantonsschule Alpenquai in Luzern zurück. Heute ist er pensioniert. Er erhält noch immer Briefe und E-Mails von ehemaligen Schülern. Einer, den es in die Ferne verschlagen hat, dankte ihm vor kurzem: «Erst mit einiger (in meinem Fall: viel) Distanz merkt man, dass Ihre offene und direkte, stets interessierte Art, Unterricht zu geben, eigentlich ein Glücksfall war.»

«Kaffeetrinken mit Georges» reichte als Grund für eine Absenz

Ebenfalls zur ersten Lehrergeneration gehörte der heute 85-jährige Ulrich Zwimpfer. Er war von 1970 bis 2000 Religions- und Philosophielehrer an der Kantonschule Reussbühl. Im Gegensatz zum straff organisierten Regime an der Kantonsschule Alpenquai sei das Klima im Rothen lockerer, unverkrampfter gewesen: «Es herrschte Pionierstimmung, wir konnten Neues ausprobieren.» Das lästige Absenzenwesen habe man vereinfacht und liberalisiert: «Der Schüler musste zwar eine schriftliche Entschuldigung abliefern, aber nur mit seiner eigenen Unterschrift beglaubigt, und jeder Grund war valabel, wenn er nur stimmte, also auch ‹Kaffeetrinken mit Georges›». Die Missbräuche wurden aber zu zahlreich, deshalb ging man wieder zum alten System zurück.

Die Kantonsschule Reussbühl während der Bauphase. Bild: Kantonsschule Reussbühl Das ursprünglich geplante Lehrerseminar «Rothen» in der Planungsphase. Bild: Kantonsschule Reussbühl Schülerinnen des Schuljahrs 1970/1971 machen im Lichthof Pause. Bild: Kantonsschule Reussbühl Bild: Kantonsschule Reussbühl Der KSR-Lehrkörper im Schuljahr 1976/1977. Bild: Kantonsschule Reussbühl Photovoltaikanlage auf dem Dach der KSR. Bild: Kantonsschule Reussbühl Bild: Pius Amrein (Reussbühl, 31. Oktober 2013) Bild: Pius Amrein (Reussbühl, 31. Oktober 2013) Bild: Pius Amrein (Reussbühl, 31. Oktober 2013) Bild: Pius Amrein (Reussbühl, 31. Oktober 2013) Bild: Pius Amrein (Reussbühl, 31. Oktober 2013) Bild: Pius Amrein (Reussbühl, 31. Oktober 2013) Schüler und Lehrer der Kantonsschule Reussbühl demonstrieren mit Masken auf dem Pausenplatz der Kanti gegen die Sparmassnahmen bei der Bildung. Bild: Pius Amrein (Reussbühl, 19. November 2015) Bild: Pius Amrein (Reussbühl, 21. September 2015) Bild: Pius Amrein (Reussbühl, 21. September 2015) Bild: Pius Amrein (Reussbühl, 21. September 2015)

