Rückenschmerzen Sempacher erfindet neuartiges Wärmepflaster: «Damit wollen wir die Welt verändern» Der Erfinder Michael Breiter (30) will mit seiner neusten Kreation «Calopad» den Markt erobern. Der Start verläuft vielversprechend. Stephan Santschi Jetzt kommentieren 23.11.2021, 21.00 Uhr

Der Markteintritt war im letzten März, seither sind über 1000 Stück verkauft worden. «Das Feedback der Kunden ist durchgehend positiv, die schnelle Wirkung wird bestätigt», freut sich Michael Breiter. Der 30-jährige Sempacher ist CEO der Calopad AG und gleichzeitig der Erfinder des gleichnamigen Tiefenwärmepflasters. «In meinem privaten und geschäftlichen Umfeld klagten viele über Rückenschmerzen. Laut Studien hat weltweit jeder fünfte Mensch solche Probleme, 69 Prozent davon sind chronisch», erläutert er die Quelle seiner Inspiration vor vier Jahren.

CEO und Erfinder Michael Breiter (rechts) präsentiert gemeinsam mit dem Ingenieur und Verwaltungsratspräsident Patrick Degelo das wiederverwendbare Wärmepflaster in ihrem Büro in Neuenkirch. Bild: Dominik Wunderli (Neuenkirch, 15.11.2021)

Also machte sich der Unternehmer auf die Suche nach einer Lösung, die vorgängig keinen Arzt- oder Physiotherapiebesuch nötig macht. Dabei stiess er auf die gängigen Wärmepflaster, Infrarot- und Elektrostimulationsgeräte. Ein Tiefenwärmepflaster, das über Stunden eine konstante oder eine pulsierende Temperatur generiert, überall und jederzeit angewendet werden kann und die Durchblutung der Muskulatur nachhaltig fördert, fand er indes nicht. Und so war sie freigelegt, die Marktlücke.

«Ich war schon immer ein Tüftler»

Bevor wir auf die Wirkungsweise von Calopad eingehen, sei der Fokus auf den Mann gerichtet, der dahintersteht. «Schon als kleiner Bub wollte ich Sachen erfinden. Und wenn ich ein Geschenk erhielt, nahm ich es auseinander und wollte daraus etwas anderes bauen. Ich war schon immer neugierig, ein Tüftler», erklärt Michael Breiter.

Später liess er sich zum Mediamatiker ausbilden und studierte Wirtschaftsinformatik. Sein Ehrgeiz, sein Blick für die grossen, grundlegenden Zusammenhänge und sein Bedürfnis, Dinge zu entwickeln, die das Leben der Menschen erleichtern, führten früh zu einer ersten Innovation.

Gemeinsam mit seinem Bruder Patrick und Geschäftspartner Marvin Felder gründete er vor fünf Jahren die Braincept AG und entwickelte eine Software zur Planung von Terminen, die sich seither in Europa zu einem starken Brand gemausert hat. Der Erfolg dieser Unternehmung ermöglichte es ihnen, Calopad quer zu finanzieren. Dies wiederum verschaffte ihnen Glaubwürdigkeit und animierte Investoren, rund 800'000 Franken in die Entstehungs- und Entwicklungsphase beizusteuern. Nicht minder wichtig war ein starkes Team mit dem nötigen Know-how. Und so stiessen unter anderen der Ennetbürger Ingenieur Patrick Degelo und der Wolhuser Naturarzt Mirko Cortese dazu.

Nächste Idee: Ein Pflaster, das kühlt

Herausgekommen ist ein medizinisch zertifiziertes und von Innosuisse ausgezeichnetes Tiefenwärmepflaster, das aus einem kleinen Controller mit Akku, einer wiederverwertbaren Heizfolie und einer Klebefolie besteht. Bei einer Temperatur von 42 Grad löst es Verspannungen und Schmerzen, zudem unterstützt es die Muskelregeneration. Über eine App mit Physiotherapieübungen kann sich der Kunde aktiv an der Genesung beteiligen. «Die Nachfrage liegt vor allem bei chronischen Schmerzen wie Morbus Bechterew, Bandscheibenvorfällen und Endometriose. Künftig wollen wir uns auch mit akuten Schmerzen befassen», erklärt Breiter.

Auf die faule Haut werden sich er und sein Team also nicht legen. Die nächste Investitionsrunde und die Forschung ist bereits lanciert, um ein Pflaster zu entwickeln, das auch Kälte bis zu acht Grad generieren und damit einem anderen Nutzungsbereich zugeführt werden kann. Im Weiteren erhofft man sich für Calopad die Erteilung der Patente in über 40 Ländern und die Anerkennung der Schweizer Krankenkassen. «Damit helfen wir den Menschen und reduzieren die Gesundheitskosten», sagt Michael Breiter. Visionär führt er an:

«Wir tun dies nicht, um Geld zu scheffeln, deshalb stecken wir es hauptsächlich in die Weiterentwicklung und Expansion. Mit Calopad wollen wir die Welt verändern und schmerzfrei machen.»