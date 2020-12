Kanton Luzern Stille Nacht und ruhige Gebiete am Tag – für Wildtiere überlebenswichtig Zur Minimierung des Ansteckungsrisikos wird momentan zu Aktivitäten im Freien geraten – wie etwa auch zu einer Waldweihnacht. Jedoch kann dies für die Natur zu viel werden. Die Dienststelle Landwirtschaft und Wald des Kantons Luzern bittet, sich im Wald an die Regeln zu halten.



15.12.2020, 10.19 Uhr

Waldweihnacht ja, aber mit Rücksicht auf die Natur. Bild: PD

(pw) Raus an die frische Luft, sich frei bewegen, Sonne tanken, Natur geniessen, zusammen Waldweihnacht feiern – das stärkt die Gesundheit und ist gut fürs Gemüt. Für die Natur kann es allerdings auch zu viel werden, schreibt die Dienststelle Landwirtschaft und Wald (Lawa) des Kantons Luzern in einer Medienmitteilung vom Dienstag. Und weiter:

«Das Weihnachtsfest in den Wald zu verlegen, tönt verlockend, jedoch dürfen die Wildtiere und die Waldeigentümerschaft nicht vergessen gehen.»

Die Wildtiere im Wald ziehen sich gerne in störungsarme Gebiete zurück und kommen in störungsarmen Tageszeiten hervor. Diese Gebiete und Tageszeiten werden jedoch rar, je mehr Menschen sich in der Natur aufhalten. Das Erlebnis in der Natur ist auch auf den Waldwegen zu finden. Auch das weihnächtliche Schmücken der Bäume am Wegrand ist möglich, jedoch muss unbedingt auf Baumkerzen und künstlichen Schmuck verzichtet werden. Mit viel Fantasie und Feingefühl findet sich in der Natur selbst genügend Schmuck: Tannenzapfen, Hagebutten oder Kieselsteine sind beispielsweise direkt am Wegrand zu finden.

Ruhe für Wildtiere im Winter besonders wichtig

Wildtiere brauchen im Winter besonderen Schutz, vorab Schutz vor Störung. Im Winter steht weniger Nahrung zur Verfügung. Die Tiere reagieren darauf, indem sie ihren Stoffumsatz herunterfahren: Sie essen und bewegen sich weniger. Tiere ziehen sich dazu an möglichst störungsarme Orte zurück, in ihre Baue, Nester oder Wildeinstände. Bei der häufigsten Wildart der Luzerner Wäldern, den Rehen, sind die Einstände meist dichte Jungwuchsbestände aus jungen Fichten und Tannen. Die Dienststelle Lawa mahnt in ihrer Medienmitteilung:

«Diese dichten Nadelbaum-Verjüngungen sollten unbedingt nicht betreten werden.»

Zudem sei es wichtig, die Nachtruhe einzuhalten. Denn diese ist in vielen Waldgebieten nahe der Städte und Dörfer für Wildtiere die einzige ungestörte Zeit. Bleiben Sie daher in der Dämmerung und Nacht auf den Hauptwegen und setzen Sie Stirn- und Velolampen rücksichtsvoll ein.