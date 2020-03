Rückstände von Pestiziden im Seetaler Trinkwasser Der Kanton Luzern hat in seinem Grund- und Trinkwasser erhöhte Werte von zwei Abbauprodukten des Pflanzenschutzmittels Chlorothalonil nachgewiesen. Betroffene Trinkwasserversorger sind nun angehalten, entsprechende Massnahmen zu treffen. Trotzdem bleibt das Luzerner Trinkwasser ein sicheres Lebensmittel. David von Moos 12.03.2020, 12.18 Uhr

Trinken oder nicht? Im Seetaler Trinkwasser wurden Spuren von Chlorothalonil festgestellt. Symbolbild: Reto Martin

Im Trinkwasser der Gemeinde Hochdorf überschreitet ein Abbauprodukt eines inzwischen verbotenen Pestizids den zulässigen Höchstwert. Das teilte der Wasserversorger WWZ am Donnerstag mit. «Chlorothalonil wurde seit den 70er-Jahren in der Schweizer Landwirtschaft gegen Pilzerkrankungen eingesetzt. Heute finden sich Abbauprodukte (Metaboliten) des Pestizids im Grundwasser, von wo sie auch ins Trinkwasser gelangen können.» Seit Ende Januar 2020 gilt für sämtliche Metaboliten von Chlorothalonil ein gesetzlicher Höchstwert im Trinkwasser von 0,1 Mikrogramm pro Liter, wie es in der Mitteilung heisst.