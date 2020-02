Rüüdig, farbenfroh und einfach genial: Lassen Sie die Zentralschweizer Fasnacht 2020 nochmals Revue passieren Vom Urknall über die grossen Umzüge in der Stadt Luzern und auf dem Land bis zum Monstercorso: Wir blicken zurück auf die Fasnacht 2020. 28.02.2020, 17.57 Uhr

Rund 13'000 Fasnächtler waren an der Tagwache dabei, 2000 weniger als noch im Vorjahr. 30'000 Personen haben den Fritschi-Umzug (Vorjahr 38'000) in der Stadt Luzern mitverfolgt.



Die besten Bilder vom Schmutzigen Donnerstag:

Chottlebotzer Lozärn mit dem Sujet Chottles Thrones. Maskenliebhaber-Gesellschaft der Stadt Luzern mit dem Sujet «Moon Casting – So geht Mond». Die Cocoschüttler Meggen mit dem Sujet Waldelfen. Eine gfürchige wilde Nummer am Fritschi-Umzug. Infinitus Lozärn mit dem Sujet Quitus Elementum. Noch eine bunte wilde Nummer. Eine wilde Nummer unterwegs als Luzerner Wasserturm. Nachtheueler Horw als «Urchigi Chrieger» Fasnachtsmusig Noteheuer Luzern mit dem Sujet «Die Schöne und das Biest». Auf der Seebrücke herrschte dichtes Gedränge beim Fritschi-Umzug. Borggeischter-Musig Roteborg mit dem Sujet «Wächter vom Rotbachtobel». Gfürchige Gestalt am Fritschi-Umzug! Krampus Lozärn mit dem Sujet Barbara Millicent Roberts. DOOQ mit dem Sujet Sekte. Noggeler Guggenmusig Luzern mit dem Sujet Schneewittchen und die 7 Zwerge. Noggeler Guggenmusig Luzern mit dem Sujet Schneewittchen und die 7 Zwerge. Nach dem Umzug war rasches Aufräumen angesagt. Konfetti auf den Strassen, soweit das Auge reicht. Lozärner Chaote mit dem Sujet Duck Tales. Blattlüüs Lozärn mit dem Sujet Ur Luz. Gaugewäudler mit dem Sujet Assassins Creed. Gaugewäudler mit dem Sujet Assassins Creed. Bärg-Wörze Udligenswil mit dem Sujet De Fescher vom Wagemoos. Bärg-Wörze Udligenswil mit dem Sujet De Fescher vom Wagemoos. Orbis Arbitrarius mit dem Sujet Universum-Ritter. Fläckegosler Roteborg mit dem Sujet Gosler Mythos. Zunft zu Safran mit dem Sujet Bohre ned Schnorre. Ein gförchiger wilder Grend. Chappelgnome mit dem Sujet Die Mooloor aus dem Moorlaboor. Müsali-Musig Lozärn mit dem Sujet Elfenkrieger. Ein wilde Nummer. Schnipp-Schnaps mit dem Sujet Atlantis. Rasselbandi Horw mit dem Sujet Drachenjäger. Rasselbandi Horw mit dem Sujet Drachenjäger. Bueri Chessler mit dem Sujet Wältrumturiste. Bruder Fritschi und die Fritschene. Die Latärndlihöcker Lozärn mit dem Sujet «Argus Carnevale». Der Königsböög der Maskenliebhabergesellschaft. Die Bueri Chessler mit dem Sujet «Wältrumturiste». Dieses Sujet weckt frühlingshafte Gefühle. Dani aus Rothenburg als Metzger mit Saugrind.

Ein wildes Sujet am Fritschi-Umzug. Werber, Andi, Esther und Barbara aus Luzern sind als Polospieler verkleidet.

Zuschauer verfolgen den Fritschi-Umzug. Claudia, René und Sandy von der Guuggenmusik Tropenblocher aus Luzern sind als Schneetiger und Eisbär verkleidet.

Tobias, Andrea, Eliane und Benno aus Eschenbach sind als Pinguine verkleidet.

Fasnachtstheater Domus (Cotton Club) am Falkenplatz.

Ein Hochzeitspaar. Ätis mit dem Theater Spermien. Holzwörm Lozärn mit dem Theater «Keiner zu klein, ein Gourmet zu sein». Pädagogischer Karnevalsverein mit dem Theater Hamster. Diese Zwerge nehmen es gemütlich. LFK Präsident Roland Fischer begutachtet ein Theater. Ist das Beat Feuz? Das Theater der Moggetätscher auf dem Dach des Stadtkellers. Barfuessfäger Lozärn. Greta Thunberg beim Theater der Maskenliebhabergesellschaft der Stadt Luzern. Grenadiere der Zunft zu Safran auf dem Dach des Stadtkeller. Die Uhrenläden sind geschlossen. Dafür steht am Grendel ein Mini-Wasserturm. Die Chappelgnome ziehen durch die Altstadt. Ein Wissenschaftler an der Tagwache ... ... mit aufwendig gebasteltem Wagen. Rüüdig verreckt: Fasnächtler an der Tagwache. Fasnächtler an der Tagwache am Schmutzigen Donnerstag, 20. Februar 2020 in der Stadt Luzern. Ein Rettungsboot patrouilliert auf der Reuss. Die Leuechotzeler Luzern. Die Rotsee-Möven Littau. Die Wäsmali-Chatze Lozärn. Die Rüüssfrösch Lozärn. Die Chacheler Musig Chriens. Die Fritschifamilie. Die Chnuupesager Luzern. Die Saunafäger Lozärn. Die Saunafäger Lozärn. Die Pilatusgeister Luzern. Die Lozärner Kracher. Zunftmeister und Fritschivater Daniel Medici und Bruder Fritschi auf dem Kapellplatz. Die Rüssgusler Ebikon. Die Rüssgusler Ebikon. 13'000 Leute: Der Kapellplatz ist rappelvoll. Die Blattlüüs Lozärn. Es esch Fasnacht! Bruder Fritschi während des Fötzeliräges. Bruder Fritschi während des Fötzeliräges. Die Stimmung bei den Narren stimmt. Zunftmeister und Fritschivater Daniel Medici kommt am Schwanenplatz an. Die Fritschifamilie beim Landungssteg. Die Fritschifamilie auf dem Nauen. Der Urknall.

Obwohl heute kein offizieller Fasnachtstag ist, in den Beizen ist da und dort doch allerhand los.

Der Rüüdige Samschtig erfreute sich auch in diesem Jahr grosser Beliebtheit: 12'000 Fasnächtler (Vorjahr: 15'000) verbrachten die Abendstunden in der Luzerner Innenstadt.

Die besten Bilder:

Impressionen vom «rüüdige Samschtig» in der Stadt Luzern. Fischers Fritz fischt frische Fische. Zögli der Kult-Ur-Fasnächtler. Zögli der Kult-Ur-Fasnächtler. Auch Greta wollte sich «de rüüdig Samschtig» wohl nicht entgehen lassen. Auch am Samstag geben die Guuggenmusigen unter der Egg ihr Bestes. Barbie zu Besuch in der Stadt Luzern. Impressionen vom «rüüdige Samschtig» in der Stadt Luzern Impressionen vom «rüüdige Samschtig» in der Stadt Luzern Impressionen vom «rüüdige Samschtig» in der Stadt Luzern Impressionen vom «rüüdige Samschtig» in der Stadt Luzern Impressionen vom «rüüdige Samschtig» in der Stadt Luzern

Der Fasnachts-Sonntag gehört den Umzügen in der Luzerner Agglomeration und auf der Landschaft. Hier finden Sie die Bilder, Texte und Videos.

Die schönsten Bilder:

Die Gruppe Rasselbandi Horw ist mit ihrem Drachen am Umzug in Horw unterwegs. Gruppe Rasselbandi Horw. Impression vom Fasnachtsumzug in Horw. Kaum jemand freut sich über den «Fötzeliräge» mehr als die Kinder am Umzug in Horw. Papageien beim Fasnachtsumzug in Horw. Gruppe Rasselbandi Horw am Fasnachtsumzug in Horw. Nachtheuler. Familie Krütli/Krütlis. Krampus-Lozärn am Umzug in Horw. Beromünster: Nachwuchs für die Guuggen. Impression vom Umzug in Beromünster. Schüler in Beromünster mit dem Thema «Weltall-Universum». Beromünster. Kleine Auszeit. Dem Publikum in Beromünster gefällts. Gute Aussicht auf den Fasnachtsumzug in Beromünster. Impression vom Fasnachtsumzug in Beromünster. Impression vom Fasnachtsumzug in Beromünster. Die Beromüügger am Umzug im eigenen Dorf. Impression vom Fasnachtsumzug in Beromünster. Schlossruugger Altishofen (the show must go on) beim Umzug in Altishofen. Pfyfferzunft Altishofen (I de Bärge rockts) beim Umzug in Altishofen. Wegere Häxe Dagmersellen (wenn wir alles Engel wären) beim Umzug in Altishofen. För loschtig (Bündner Rennböck) beim Umzug in Altishofen. Impression vom Umzug in Altishofen. WG am Schärme (Expedition Krambambuli) beim Umzug in Altishofen. Mädchenriege Altishofen (Mer rocke met) beim Umzug in Altishofen. Spectaculus Flaach (Cyberpunks) beim Umzug in Altishofen. Fröschlochruugger Zell (mach kes Theater) beim Umzug in Altishofen. Wagenbaugruppe Demon mit dem Sujet «Rummel am grossen Fasnachtsumzug» in Littau. Kulturfasnächtler X-tra mit dem Sujet «Vogelscheuchen» am Umzug in Littau. Gögguschränzer Littau mit dem Sujet «Aus den Tiefen des Vierwaldstättersees». Gögguschränzer Littau mit dem Sujet «Aus den Tiefen des Vierwaldstättersees». Rätsch-Häxe mit dem Sujet «Nach der Endzeit». Conversio mit dem Sujet «S esch schoweder Määs z Lozärn» am Umzug in Littau. Luxraco mit dem Sujet «Hüter der Wälder» am Umzug in Littau. Löchlitramper Littau mit dem Sujet «Punky Monkey» am Umzug in Littau. Löchlitramper Littau mit dem Sujet «Punky Monkey» am Umzug in Littau. Nekraxas mit dem Sujet «Bäseballett» am grossen Fasnachtsumzug in Littau. Vetus-Novum mit dem Sujet «Wikinger Walhalla» am Umzug in Littau. Lopper-Gnome Hergiswil mit dem Sujet «Tron Legacy» am Umzug in Littau. Lopper-Gnome Hergiswil mit dem Sujet «Tron Legacy» am grossen Fasnachtsumzug in Littau. Quartierverein Littauer Bärg mit dem Sujet «Bergklima» am grossen Fasnachtsumzug in Littau. FC Littau mit dem Sujet «Wie immer!» am grossen Fasnachtsumzug in Littau. Tröpfeler Root mit dem Sujet «Elfenköniginnen und ihre Jäger» am grossen Fasnachtsumzug in Littau. Wildes Sujet am grossen Fasnachtsumzug in Littau. Wildes Sujet am grossen Fasnachtsumzug in Littau. Peramicus mit dem Sujet «Mittelalter» am grossen Fasnachtsumzug in Littau. Orbis Arbitrari mit dem Sujet «Eques Universum» am grossen Fasnachtsumzug in Littau. Wildes Sujet am grossen Fasnachtsumzug in Littau. Wildes Sujet am grossen Fasnachtsumzug in Littau. Kulturfasnächtler Adrastos Littau am grossen Fasnachtsumzug in Littau. Fasnachtsverein Edelweiss mit dem Sujet «Baywatch» am grossen Fasnachtsumzug in Littau. Wildes Sujet am grossen Fasnachtsumzug in Littau. Das Eierrösi am grossen Fasnachtsumzug in Littau. RüssSuuger am Umzug in Emmen. Rölliclub Freienbach am Umzug in Emmen. Bööggen Union am Umzug in Emmen. Gaugewäudler Ämmebrogg am Umzug in Emmen. Gaugewäudler Ämmebrogg am Umzug in Emmen. Wildes Sujet am Umzug in Emmen. Chaostroppe Ämme am Umzug in Emmen. Noteheuer Lozärn am Umzug in Emmen. Borggeischter Roteborg am Umzug in Emmen. Borggeischter Roteborg am Umzug in Emmen. Göfeler Lozärn am Umzug in Emmen. Ätschgeboyz am Umzug in Emmen. Schügumugger Ämme am Umzug in Emmen. CH-Guugger am Umzug in Emmen. CH-Guugger am Umzug in Emmen. Wildes Sujet am Umzug in Emmen. Wildes Sujet am Umzug in Emmen. Wildes Sujet am Umzug in Emmen. Wildes Sujet am Umzug in Emmen. Wildes Sujet am Umzug in Emmen. Morgoth am Umzug in Emmen. RüssSuuger am Umzug in Emmen. RüssSuuger am Umzug in Emmen. Das Ämmeli am Umzug in Emmen. Roller oder Rakete? Der Ausblick muss jedenfalls atemberaubend sein. Diese Verkleidung zieht den Altersdurchschnitt der Entlebucher Fasnacht deutlich hoch! Eine Gruppe Globis ist zu Fuss in Entlebuch unterwegs. Im Schneckentempo am Umzug in Entlebuch. Derweil marschieren am Umzug in Ruswil die Legionäre der Aenzischränzer von Hergiswil am Napf. Die Figuras Fieri Fasnachtsgruppe Ruswil. Tannen am Umzug in Ruswil. Alti Chrieger am Umzug in Ruswil. Fasnatico Sempach am Umzug in Ruswil. Die Muggezunft Ettiswil ist am Umzug in Ruswil auf leichten Beinen unterwegs.. Trachtengruppe Ruswil am Umzug in Ruswil. Die Muggezunft Ettiswil verteilte am Umzug in Ruswil Orangen. Rosswöschwyber am Umzug in Ruswil. Kulturfasnächtler am Umzug in Ruswil. Chalofeschränzer Grosswangen am Umzug in Ruswil. Läuferriege Gettnau am Umzug in Ruswil. Säulizonft Stettenbach Grosswangen am Umzug in Ruswil. Bielbachfäger Ruswil am Umzug in Ruswil. Wagenbauer Moos am Umzug in Ruswil mit Trump und... ...einem Öl-Tanker. Oberdorf City am Umzug in Ruswil. Das schöne Biest am Umzug in Ruswil. Die Pfarrei Ruswil mit einer Nonne auf dem Motorrad am Umzug in Ruswil.

Der Güdismontag ist der Tag der Wey-Zunft. Rund 3000 Personen waren an der Tagwache (Vorjahr: 4000), über 40'000 am Wey-Umzug (Vorjahr: 20'000) und am Abend zogen 18'000 durch die Gassen.

Die besten Bilder:

Plötzlich Schnee? Mystische Wesen am Wey-Umzug. Conversio bringt die Määs an der Fasnacht wieder nach Luzern. Prost: Die Lozärner Mönche sind als Bier-Brauer-Mönche unterwegs. Monsterguugger Bueri als Phönixe. Eine Heuschrecken-Plage? Borggeischter-Musig Roteborg arbeiten die Geschichte auf. Die Klimafrösche der Wey-Zunft. Mit dabei: Die Weltkugel. Infinitus Lozärn mit dem Sujet Quitus Elementum Emanzipation für Barbie, fordert Krampus Lozärn. Die Gänse rattern über den Konfetti-Boden. Wir gehen ins Weltall: Orbis Arbitrarius mit dem Sujet Universum-Ritter. Die Noggeler Guggenmusig Luzern hatten über 70 Zwerge in ihren Reihen. Freaky Monday. Rüüsssugger Ämme als Ginfanterie Die Fläckegosler Roteborg sind farbig und unheimlich unterwegs. Die Zunft zu Safran nahm sich einem aktuellen Thema an. Metzgete Anno 1870 Die Rotsee-Husaren Ebikon feiern ihr 60-Jahr-Jubiläum. Ein Buuremaa beim Alpaufzug. Ein Riesen-Insekt Gfürchigi Kreaturen. Bauer Ledig sucht am Umzug. Schnipp-Schnaps mit dem Sujet Atlantis lässt die Zuschauer in die Unterwasserwelt abtauchen. Bueri Chessler sind als Wältruumturischte unterwegs. Ein monströser «Grend». Liebe zum Detail: ein wildes Sujet. Trump ist ein beliebtes Sujet. Alois Meile wird gefeiert als rüüdiger Lozärner. Musik gefällig: Jukeboxen Die Wey Kutsche der Wey-Zunft mit dem Zunftmeister Rolf Birchler verteilt Orangen. Die Gruppe «Die zäche Chöge Lozärn» am Wey-Umzug als Bauchtänzerinnen. Feurig süss: die Drachenzwillinge von Michèle (links) und Benno aus Rorbas. Die Stadtluzernerin Marianne fotografiert sich als Skitouristin an der Reuss. Die Daltons hier zu zweit sind auch an der Lozärner Fasnacht unterwegs. Doch eine etwas brutale Methode: Oben Schwein rein und unten kommen die fertigen Würste heraus. Der Zunftfrosch der Weyzunft bei seinem Weg über den Hirschenplatz. Die Chottlebotzer Lozärn als Game of Thrones. Gruuselige Gestalten ziehen durch die Stadt. Die Tagwache in der Stadt zogen Tausende Leute an. Der Zunftfrosch an der Tagwache. Standarten der grössten Luzerner Fasnachtsgesellschaften: Fidelitas Lucernensis, Zunft zu Safran, Weyzunft, Maskenliebhabergesellschaft (v.l.n.r.) Indische Gäste überraschten an der Wey-Tagwache mit fulminanten Tanzeinlagen. Weyzunftmeister Rolf Birchler mit Gattin Agatha und Weibel Remo Bucher (von links) und weitere Zünftler auf dem Zunftwagen. Keine Schlafmütze: Die Gartenzwerge an der Wey-Tagwache. Tagwache in Weggis. Er ist mit dem Schlitten angereist. Mystisch: Zündstoff Mauters Guuggenmusig Ämmeruugger Mauters sind teuflisch unterwegs.

Baumige Sache: Luxraco Mauters

Muusohre Mauters als Störche unterwegs.

Freuen sich auf ihren Auftritt: Kinderumzug mit anschliessender Kinderfasnacht in Hergiswil, organisiert von den Altgnomen Hergiswil. Da durfte eine Fahrt im Zügli nicht fehlen in Hergiswil. Die Sühudi sind unterwegs beim traditionellen Sühudi-Umzug anlässlich der Fasnacht in Einsiedeln. Die Teufel sind unterwegs beim traditionellen Sühudi-Umzug anlässlich der Fasnacht in Einsiedeln. Kernser Schrebergärtner feiern ein närrisches Erntedankfest Imposant in Ton und Bild: die Arvi-Hyler eröffnen den Corso in Kerns. Hoch zu Ross: Hirsmändigsbote Guido Bucher nahm in Flühli kein Blatt vor den Mund Trychler am Hirsmaendig in Fluehli Zwei Löwen am Altdorfer Umzug. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Ein bisschen Spass muss sein.

Neben dem «Chendermonschter» in der Stadt Luzern standen am Güdisdienstag grössere Umzüge überall im Kanton an. Am Abend folgte eines der letzten Highlights der Luzerner Fasnacht 2020: der Monstercorso in der Stadt Luzern. 12'000 Zuschauer waren am Anfang dabei. Der Regen setzte gleich zu Beginn des Umzugs ein.

Die schönsten Bilder:

Die Löchlitramper Littau als Affen unterwegs. Borggeischter Musig Roteborg, getreu ihrem Motto «Wächter vom Rotbachtobel» Der riesig-schöne Grend der Lopper-Gnome Hergiswil. Elch der Hügü-Schränzer Lozärn Gruuseliges Monster der Alti Garde Lozärn. Ein bisschen Spass muss sein. Die Musegg-Geischter Lozärn mit Tambourmajor Poseidon. Chacheler Musig Chriens Räbechüng Verbrennen in Baar Böckel heizt dem Chüng ein. Die Kinder haben Spass am Chendermonster in der Stadt Luzern. Die Paulusschränzer Lozärn als Lollipops. Der Grend der Chnuupesager Luzern zieht die Blicke der Kinder auf sich. Tierische Gestalten streifen durch die Gassen. Süssigkeiten für die Kinder. Die Monster AG. Wöschwiiber am Umzug in Kriens. Peace and love: Ein Hippie macht die Strassen unsicher. Ist das etwa Charlie Chaplin? Der Spass kam in Kriens nicht zu kurz. Rockig unterwegs. Die beiden fühlen sich «vögeliwohl». Wildes Sujet Die Böögenzunft Nüderef auf einem Vierrad.

Schenkastico mit einem mystischen Wagen. Die Wiggertaler Tüfle waren äusserst gfüürchig gekleidet. Bereits Sommer? Die Gscheeri-Buebe als Baywatch.

Ein wildes Sujet macht Hochdorf unsicher. Die Eichlefääger Würenlingen als Spasstronauten.

Sie nehmen gleich ein Bad: Echli Rücke muess es. 50 Jahre Schiklub Luthern Die Schmömpf Reiden sind bunt unterwegs. Die Luuszäpfe Friday 4 Hubraum trotzdem gruusigen Wetter. Cambrias mit dem Motto Irrlicht.

Der Zunftmeisterwagen am Ciro Carnevale.

Gluggsi Musig Ebikon mit einem sehenswerten Tambourmajor. Ein magisches Wesen. Cheerleaderinnen am Umzug in Rothenburg Wer will Rockstar werden? Umzug in Rothenburg Die Überraschungsnummer für Zunftmeister Willi in Doppleschwand inklusive Düsentöff. Umzug Doppleschwand: Bad im Bad. Posaunist der Los Contineros. Mit soviel Einsatz gibt das mal einen Top-Feuerwehrmann. Volle Power bei den Löwen. Die Legorengruppe verteilt während des Umzugs Süssigkeiten. Süssigkeiten werden euphorisch entgegengenommen. Austrommeln in Altdorf Austrommeln in Altdorf Dieses Königspaar und ihre beiden Leibwächter begeisterten die Zuschauer. Obelix fuhr mit seinen Freunden aus dem kleinen Dorf der Unbesiegbaren in Dallenwil ein. Die Schluchtä-Gruftis Ennetmoos hauen in Dallenwil nochmal drauf. Die Dossäbängäler haben sich von Kägiswil nach Sarnen verirrt. Am letzten Tag der Fasnacht kann das schon mal passieren. Diese Fasnachtsgruppe aus Sarnen und Kerns lässt allen das Wasser im Mund zusammenlaufen.

Kolumne Einzelmaske: Fötzeliregen mit Lokalprominenz und Verbrühungsgefahr im «Nix» Die fünfte Jahreszeit ist zu Ende – Zeit, Bilanz zu ziehen. Urknall, Holdrio und Guuggenmusigen lassen wir noch einmal Revue passieren. Beatrice Vogel 26.02.2020

E rüüdigi, schöni Fasnacht als Elsa vo Frozen. Ein süsses Pilzchen beim Konfetti schaufeln. Konfettiregen oder Schneefall? Catwalk Der Bär tanzt. Besuch in Luzern. Sonnenbrille vor den Augen - Regentropfen im Gesicht. Es esch rüüdig punkig gseh – mit den Gasshof Chaote am Umzug in Kriens. Ready? Das Riesenraclette-Öfali mit dem Käse zum

Dahinschmelzen. Teuflisch schön. Wer sich wohl unter dieser Maske versteckt? Eine Schamanin. Baumgeister an der Luzerner Fasnacht. Ein Wandervogel hat sich temporär in Malters niedergelassen. Die Greubiheuscher Schachen beim 43 Motteri-Umzug. Die Wagenschlepper Hohenrain als farbenfrohe Insekten. Die Rocker von Kiss waren am Umzug in Malters. Leuchtende Kinderaugen am Güdelmontag beim Umzug in Gurtnellen. Die beiden Nagetiere als Paar an der Lozärner Fasnacht. Die Daltons hier zu zweit sind auch an der Lozärner Fasnacht unterwegs. Während die Guggenmusig an der Lozärner Fasnacht spielt gönnen sich die "rüüdig schöne Grinde" mal einen Auszeit. Der Waldgeist geht um. Doch eine etwas brutale Methode: Oben Schwein rein und unten kommen die fertigen Würste heraus. Wirtshaus zum Schönau mit der Metzg, welche die Schweine direkt zu Würsten verarbeitet. Montag ab 11.00 Uhr offen. Das Donald Duck im Geld schwimmt war bekannt, aber dass er gleich auch noch in Goldmünzen schwimmt ist er seit der Lozärner Fasnacht bekannt. Die Guuggenmusig Lozärner Kracher unterwegs. Rockerbraut beim Fasnachts Umzug der Mättli Zunft in Littau. Die Straußen am Umzug in Beromünster. Auch die Straußen machen mal Pause. So etwas passiert, wenn man sich am Mittwochmorgen vor dem Schmudo doch noch entschliesst, ein neues Kostüm für die diesjährige Fasnacht zu machen, aber keinen Fasnachtsstoff vorrätig hat. Das kann man natürlich nur machen, wenn man weiss, das die Fasnacht trocken bleibt. Ausserdem ist es erstaunlich robust. Die Guuggenmusig Rossbomele machen bei der Tetris Challenge mit. Ein Familienausflug an die Tagwach. Der Tambourmajor der Rotseemöven Littau mit dem Sujet Atlantica am Fasnachtsumzug in Littau. Die Chappelgnomen Lozärn mit dem Fasnachtsmotto: Der Morloor aus dem Morlabor am Fasnachtsumzug in Littau. Gargoyle Vincent versteckt sich unauffällig in der Luzerner Fasnacht. Alles fährt Ski: Diese Dame ist bereit für die Skipisten, aufgenommen am Fasnachtsumzug in Littau. Merida-Prinzessinnen in Kampfbereitschaft... Vom Duett zum Terzette erweitert; Spontanität war für mich noch nie ein Fremdwort ! Aufgenommen in Luzern. Luxraco mit dem Sujet Hüter der Wälder. Sauber müssen die Strassen sein: Nekraxas mit dem Sujet Bäseballett. Pause bim «Gässle» am rüüdige Samstig z' Luzern. Peramicus mit dem Sujet Mittelalter am Fasnachtsumzug. Die Dame mit ihrem Lollipop. Echo vom Grundgässli Siebnen mit dem Sujet Häxejäger. Punky Monkey. Das Eierrösi am Fasnachtsumzug in Littau. Das Mäuse-Brautpaar am Fasnachtsumzug. Prinzenpaar mit Nachwuchs beim Fasnachts Umzug. Conversio - schon wieder ist Määs in Luzern! Luxraco - Hüter der Wälder. Mission Jürgen Klopp zum FCL. Elfenkönigin der Tröpfeler Root beim Fasnachts Umzug der Mättli Zunft. Verliebtes Skigirl bei frühlingshaften 18 Grad beim Fasnachts Umzug der Mättli Zunft. Turnverein Letten Adligenswil beim Umzug der Mättli Zunft. Lollypop - Lollypop gesehen beim Fasnachts Umzug der Mättli Zunft. Atlantica - der Wassergott Rotseemöven Littau beim Fasnachts Umzug der Mättli Zunft. Peace! John Lennon beim Fasnachts Umzug der Mättli Zunft in Littau. In vino creativum am rüüdige Samstig in Luzern. Catwalk. Der Abfall des Schmutzigen Donnerstags säumt das Ufer der Reuss, zum Beispiel bei der Eisenbahnbrücke in Reussbühl. Metzger beim «Gässlen». Ponyhof Gruppe Passionis. Miau,miau. Strichmässige Stimmung. Ich bin der Schönste. Das Fasnachtsfieber trifft bereits schon die Kleinsten und sollte auf keinen Fall auskuriert werden. Schamanismus vom Volk der Tibeter. Kein Drache zu klein, eine Prinzessin zu sein. Wer trägt hier wen? Viel Rauch am Fasnachtsumzug Herti Zug. Catwalk auf der Hertensteinstrasse. Diese beiden Herren haben das Klo immer mit dabei. Ein Krienser Wöschwiib in Luzern. Thanatos Memento Mori mit dem Sujet: «Besessen». Der Pilatus und sein Drachen. Sujet am Fritschiumzug der Zunft zu Safran. Fasnacht in Kriens. Der Umzug am Schmutzigen Donnerstag durch Gurtnellen. Und schon setzt man sich – ohne dass es so geplant war – selbst in Szene. Eintrommeln an der Fasnacht in Gurtnellen. Engel . Waldelfe. Mumie – selber gemacht. Abendliche Fasnacht an der Reuss. Ein Tourist sonnt sich auf dem Balkon der Pfistern. Achtung, unter der Egg sind gefährliche Ratten unterwegs. Das Stadttier im Gegenlicht. Tanzbär mit Schwertschlucker. Wir feierten den Schmudo auf Klewenalp. So fühle ich mich zu Hause wohl. Toni sucht für seinen Zoo eine neue Führung, vielleicht bin ja ich es. So laut ist die Luzerner Fasnacht ja gar nicht. Luzern gefällt uns ja recht gut, aber.... Luzern bleibt auch nach Turner eine Kunststadt Dem Illi häts gefallen, uns am 20.02.20 zu trauen. Luzern Fantastic Domus-Prohibitions-Theater Wedding Chapel. Motsgugis Theatershow «Pilzli im Wald» D Chèeh send los.... Was steckt wohl in den Häuschen? Beim Zvieri. Bachus in Luzern. Huckepack In der Ruhe liegt die Kraft. Reicht das Garn bis zum Wasser? Crypto-Spionage in Luzern Ein Pinguin zum Kuscheln. Greta in Luzern «Mega Fasnachtsstimmung, wunderschönes Frühlingswetter. Es scheint dass dieser Umstand diese «traurige Dame» überhaupt nicht begeistern kann.» Zurück vom Kinderumzug bei schönstem Wetter, Ruhe und herrlicher Aussicht. Grusel, grusel: Reisszähne in Luzern. Bruder Fritschi und seine Fitschene beim Fritschi-Umzug am SchmuDo in Luzern. Kinder an der Lozärner Fasnacht. Diese beiden Buben geniessen den Konfettiregen und die Abendstimmung am Zugersee. «Tolle Einzelmaske von meinem Mann an der Tagwache Schmudo in Lungern.», schreibt Leserin Gisela Durrer. Ein Fasnachtsmusiker in Luzern. Buntes Treiben auf der Seebrücke in Luzern. Fritschi-Umzug bei Segelwetter: Strahlende Sonne, stahlblauer Himmel und fast schon frühlingshafte Temperaturen an diesem 20.2.2020! E Rüüdige Fasnachtsgrind im Schaufenster in Malters. In Würde altern – Das haben sich die zwei Hübschen ganz fest vorgenommen. «Als Familie an der schönsten Fasnacht», schreibt dieser Fasnächtler zu seinem Foto. Konfetti überall – auch beim Umzug in Sachseln. Auch junge Familien zieht es an die Luzerner Fasnacht. «Besessene» suchen Luzern heim. Die Gruppe Durchgangsbahnhof Lozärn sucht Mineure/in. «Hellau!» lautet der Gruss dieser extra aus Mainz nah Luzern angereisten Fasnächtler. Jakob und Babettli an der Fasnacht in Luzern. Kleiner Leo als grosser Fasnächtler.