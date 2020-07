Rund 200 Personen demonstrieren in Luzern für Flüchtlinge Am Dienstagabend haben etwa 200 Personen in Luzern für mehr Selbstbestimmung für Flüchtlinge demonstriert. Die Aktivistinnen und Aktivisten kritisierten das Schweizer Asylsystem, das durch Fremdbestimmung geprägt sei. 29.07.2020, 07.38 Uhr

(sda) Das System sei mit der Inbetriebnahme der Bundesasyllager im März 2019 «noch schlimmer» geworden, schreibt die Gruppierung RESolut am Abend in einer Mitteilung. Diese Bundeslager seien oft - wie etwa in der Zentralschweiz auf dem Glaubenberg - weit abgelegen. Strenge Präsenzzeiten würden die Integration zusätzlich erschweren und an der psychischen Verfassung der Untergebrachten nagen.