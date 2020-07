Gegen das Luzerner Bypass-Projekt sind rund 90 Einsprachen eingegangen Rund 90 Einsprachen sind gegen die Luzerner Stadtumfahrung Bypass beim Eidgenössischen Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek) eingegangen. Das Ausführungsprojekt war bis Anfang Woche öffentlich aufgelegen. 10.07.2020, 15.53 Uhr

(sda) Die Einsprachefrist gegen den 1,8 Milliarden Franken teuren Bypass lief am Dienstag ab. Viele Einsprachen würden erfahrungsgemäss erst an jenem Tag abgeschickt, hiess es beim Uvek auf Anfrage. Nun ist auch die Zustellungsfrist verstrichen, man zähle rund 90 Einsprachen, teilte ein Uvek-Sprecher am Freitag mit.