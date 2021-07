Luzern kommt beim Hochwasser bis jetzt mit blauem Auge davon

Rundgang in der Innenstadt Luzern kommt beim Hochwasser mit einem blauen Auge davon – bis jetzt Entgegen der Prognosen hat der Starkregen am Donnerstagmorgen bald aufgehört – zum Glück für Luzern. Trotzdem war in der Innenstadt so einiges anders als sonst. Und: Die Gefahr ist nicht gebannt. Roman Hodel 15.07.2021, 21.19 Uhr

Stägeli uf, Stägeli ab. Was die Geschwister Schmid in den 1940er-Jahren in ihrem Evergreen besungen haben, gilt an diesem besonderen Donnerstag in Luzern in vielen Läden und Beizen. Wer eintreten will, muss über temporäre Holztreppen oder Leitern steigen. Denn die Lokale sind wegen des drohenden Hochwassers mit Brettern, Mäuerchen und Sandsäcken verbarrikadiert. So etwa im Restaurant Bahnhöfli beim Warenhaus Globus.

Kellner Maros Bencik in Action. Bild: Pius Amrein (Luzern, 15. Juli 2021)

Hier müssen Personal und Gäste zum Betreten oder Verlassen des Lokals über eine ziemlich steile kleine Leiter steigen. Kellner Maros Bencik (33) balanciert gerade ein Tablett mit Besteck und Ketchupflaschen und sagt: «Etwas herausfordernd ist das schon, aber es geht, zumal die Konstruktion relativ stabil ist.» Nein, noch nie habe er auf diese Weise Gäste bedienen müssen. «Aber alles im Leben ist irgendwann das erste Mal.» Dazu zählt auch das Hochwasserereignis. So etwas habe er noch nie erlebt.

Video: hor/spe

10 Zentimeter fehlen bis zur Schwanenplatz-Überflutung

Überhaupt das Hochwasser. Petrus hatte doch Verbarmen mit Luzern. Nach einer regenreichen Nacht bringt die Feuerwehr am Vormittag zwar beim Schwanenplatz vorsichtshalber die orangen Beaver-Wassersperren in Position. Auch muss sie weiterhin Keller auspumpen. Rund ein Dutzend Notrufe sind es. Doch der Tag verläuft punkto Regen relativ ruhig.

Der Seepegel steigt zunächst noch an, pendelt sich aber ab 13 Uhr für mehrere Stunden bei 434,78 bis 434,8 Meter über Meer ein. Erst ab 434,9 Meter wären Schweizerhofquai und Schwanenplatz überschwemmt worden. Dazu kommt es nicht. Bis jetzt. Denn in der Nacht auf Freitag wird es erneut regnen.

Am Schwanenplatz wurden am Donnerstag die Beaver-Wassersperren in Position gebracht. Bild: Pius Amrein (Luzern, 15. Juli 2021)

Trotzdem gibt sich der Stadtluzerner Feuerwehrkommandant Theo Honermann «vorsichtig optimistisch» – das erste Mal diese Woche. Am Donnerstagabend sagt er: «Die Prognosen sagen aktuell keinen flächendeckenden Starkregen mehr voraus, weshalb der Seepegel nur noch wenig steigen dürfte.» Allerdings weiss er nur zu gut, wie dynamisch der Vierwaldstättersee in diesen Tagen ist. «Zeitweise stieg der Pegel um vier Zentimeter pro Stunde.» Deshalb müsse man zuerst die Nacht auf den Freitag und den Vormittag abwarten. Honermann sagt:

«Erst dann können wir abschätzen, ob sich die Hochwasser-Situation wirklich allmählich entspannen wird.»

Im vom Hochwasser besonders gefährdeten Zöpfli muss die Feuerwehr ran. Bild: Pius Amrein (Luzern, 15. Juli 2021)

Was beim Rundgang auffällt: Überall bleiben Passantinnen und Passanten stehen, alles wird zigfach fotografiert oder gefilmt. Nicht wenige Leute sind extra dafür angereist. «Ich wollte mir das unbedingt selber ansehen», sagt ein Mann aus Meggen, der seinen Namen ja nicht in der Zeitung lesen will. Freilich trifft man auch Touristen an. Beispielsweise Sascha Hermann (20) aus Basel, der gerade am Schweizerhofquai sitzt. Er hatte die Ferien in Luzern schon länger geplant und sagt:

«Wir wollten im See baden und Böötli fahren, aber haben natürlich nicht mit einem Hochwasser gerechnet.»

Nun gehe es halt einen Tag früher heim. «Dafür werden wir im Herbst wiederkommen», sagt er.

Video: hor

Inseli-Buvette geht in die Luft

Auf der anderen Seeseite fährt um die Mittagszeit ein Tieflader mit Kran in den überfluteten Inselipark. Sein Ziel: Die wegen des Hochwassers geschlossene Buvette. Der Kran lädt den Container, in dem sich das Buffet der Buvette befindet, auf. Die Betreiber schreiben später auf Facebook: «Die Buvette wurde zwischenzeitlich aus dem Wasser gefischt & ins trockene gebracht. Wir halten euch auf dem laufendem. Wir hoffen schwer, dass wir nächste Woche wieder betriebsbereit sind.»

Am Schweizerhofquai erreicht der See am Donnerstag zeitweise die Fussgängerpromenade. Bild: Pius Amrein (Luzern, 15. Juli 2021)

Auch andere Betriebe sind wegen des Hochwassers inzwischen geschlossen: Zum Beispiel das sizilianische Spezialitätengeschäft Talia Unter der Egg. Gleiches gilt für das Kleidergeschäft Esprit an der Hertensteinstrasse. Es beklagt sogar einen Wasserschaden. An der Eingangstüre hängt ein Zettel, darauf steht: «Wir sind bemüht, bald möglichst wieder zu öffnen.» Die meisten Läden und Beizen in der Innenstadt sind jedoch geöffnet, wenn auch im Hochwasser-Modus.

Zwei Läden mit Hochwasser-Erfahrung

Wer etwa das Luzerner Traditionsgeschäft Aux arts du feu am Schweizerhofquai betreten will, muss über eine Bretter-Abschrankung steigen. «Selbstverständlich bringen wir jenen Kundinnen und Kunden, denen das Hindernis zu hoch ist, ihre Waren auf Wunsch auch an die Türe und kassieren dort ein», sagt Inhaberin Wendela Buchecker. Die Abschrankungen hat der Hausbesitzer – die Familie Hauser vom Schweizerhof – am späten Mittwochnachmittag anbringen lassen, notabene bei allen Mietern. «Das ist wirklich vorbildlich», sagt Buchecker. Beim Hochwasser 2005 habe man den Laden noch in Eigenregie mit Sandsäcken geschützt – und zwar bereits zwei Tage vor dem Hochwasser. «Dafür wurden wir von manchen Leuten zunächst belächelt», so Buchecker. Dabei hatte sie alles richtig gemacht: Ein Wasserschaden konnte damals im Ladeninnern vermieden werden.

Die Schutzmassnahmen am Rathausquai auf Höhe Mr. Pickwick Pub. Bild: Pius Amrein (Luzern, 15. Juli 2021) Passanten queren die Hochwassersperren auf der Luzerner Bahnhofstrasse. Bild: Pius Amrein (Luzern, 15. Juli 2021) Die Regierungsräte Paul Winiker und Fabian Peter, zusammen mit Bundespräsident Guy Parmelin (von links) auf dem Weg über die Rathausbrücke. Bild: Pius Amrein (Luzern, 15. Juli 2021) Bundespräsident Guy Parmelin macht sich in Luzern ein Bild der Lage, hier im Gespräch mit Feuerwehrkommandant Theo Honermann. Bild: Pius Amrein (Luzern, 15. Juli 2021) Feuerwehrinspektor Vinzenz Graf (Mitte) erklärt Bundespräsident Guy Parmelin die Lage in Aesch. Bild: Salome Erni (15. Juli 2021) Beim Zöpfli muss Wasser abgepumpt werden. Bild: Pius Amrein (Luzern, 15. Juli 2021) Im Restaurant Bahnhöfli wird über eine Treppe serviert. Bild: Pius Amrein (Luzern, 15. Juli 2021) Am Rathausquai pumpt die Feuerwehr Wasser ab. Bild: Pius Amrein (Luzern, 15. Juli 2021) Am Rathaussteg ist die kritische Marke erreicht. Bild: Pius Amrein (Luzern, 15. Juli 2021) Der Vierwaldstättersee ist über die Ufer getreten, hier am Schweizerhofquai. Bild: Pius Amrein (Luzern, 15. Juli 2021) Abgesperrt: Rathausquai in Luzern. Bild: Urs Flüeler / Keystone (15. Juli 2021) Auch auf dem Jesuitenplatz sind die Hochwassersperren aufgebaut. Bild: Pius Amrein (Luzern, 15. Juli 2021) Die Feuerwehr Stadt Luzern pumpt bei der Kapellbrücke Wasser ab. Bild: Martin Messmer (Luzern, 15. Juli 2021) Der Rathausquai ist abgesperrt. Bild: Martin Messmer (Luzern, 15. Juli 2021) Noch ist das Wasser nicht über die Ufer getreten. Bild: Martin Messmer (Luzern, 15. Juli 2021) Die Gassen in der Luzerner Altstadt sind abgesperrt. Bild: Martin Messmer (Luzern, 15. Juli 2021) Der Sempachersee ist über die Ufer getreten. Leser: Daniel Meier (14. Juli 2021) Sie sind gerade ein sehr begehrtes Gut: Im Werkhof Horw füllt die Zivilschutzorganisation Pilatus täglich Hunderte davon ab. Bild: Nadia Schärli (14. Juli 2021) Die Haldenstrasse bleibt wegen Hochwasser gesperrt Bild: Nadia Schärli (Luzern, 14. Juli 2021) Barpersonal bringt Tische und Stühle in der Sunset-Bar in der Seeburg in Sicherheit. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 14. Juli 2021) Baldeggersee Bild: Leserin Claudia Felber Wasser bis zur Liegewiese in der Badi Meggen. Bild: Helena Jäggi (15. Juli 2021) Hochwasser beim Inseli. Bild: Leserreporter Hochwasser beim Inseli. Bild: Leserreporter Die Geschäfte in der Hertensteinstrasse machen sich bereit. Bild: Roman Hodel (Luzern, 14. Juli 2021) Der Rathausquai ist gesperrt. Bild: Roman Hodel (Luzern, 14. Juli 2021) Der Kiosk bei der Ufschötti. Bild: Stefan Dähler (Luzern, 14. Juli 2021) Der Quai in Luzern ist abgesperrt. Bild: Martin Messmer (Luzern, 14. Juli 2021) Erste Pfützen bei der Kapellbrücke Bild: Urs Flüeler / Keystone (Luzern, 14. Juli 2021) Das Mr. Pickwick Pub schützt sich mit einer Hochwassersperre. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Luzern, 14. Juli 2021) Die Reuss ist in Luzern über die Ufer getreten. Bild: Urs Flüeler / Keystone (14. Juli 2021) Der Vierwaldstättersee schwappt am Schwanenplatz über. Leser: Patrick Limacher Die Seeburg-Bar steht am Mittwochmorgen teils unter Wasser. Bild: Leser Roberto Scatigna Beim Luzerner Theater wurden am Dienstagabend Hochwassersperren aufgebaut. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 13. Juli 2021) Auch auf dem Jesuitenplatz beim Restaurant Opus stellt die Feuerwehr Schutzschläuche auf. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Luzern, 13. Juli 2021) So ist die Münzgasse in der Stadt Luzern wegen des drohenden Hochwassers abgesperrt. (Blick in Richtung Zöpfli) Bild: Jérôme Martinu Die Haldenstrasse am Dienstagabend in der Stadt Luzern. Bild: Leser Hubert Wallimann Die Reuss in Luzern steht sehr hoch.

Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 13. Juli 2021) Bei der Sunset Bar tummeln sich derzeit Enten statt Badegäste.

Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 13. Juli 2021) Lars Güggi, Direktor der Seeburg, hat am Dienstagmorgen berichtet, dass noch 10 bis 20 Zentimeter fehlen, bis das Wasser übertritt

Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 13. Juli 2021) Das Hotel Seeburg hat sich mit Sandsäcken ausgerüstet.

Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 13. Juli 2021) Bereits am Montag haben Feuerwehrleute Sandsäcke entlang des Flusses montiert.

Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 13. Juli 2021) Daniela Schärli, Inhaber des Coiffeursalons Unter der Egg Luzern, versucht ihren Salon mit dieser Konstruktion zu schützen.

Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 13. Juli 2021) Passanten beim Rathaussteg.

Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 13. Juli 2021) Nicht viele Menschen sind in der Luzerner Altstadt unterwegs.

Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 13. Juli 2021) Der Kanton ermahnt die Bevölkerung, sich von Gewässern fernzuhalten.

Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 13. Juli 2021) Erdrutsch zwischen Dagmersellen und Buchs. Bild: Luzerner Polizei (13. Juli 2021) Die Reuss bei Emmenbrücke. Leserreporter Der Veloweg zwischen Luzern und Emmenbrücke Bild: Leser Christian Wuillemin Eine Ente geniesst die erweiterte Reuss. Bild: Leser Christian Wuillemin Auch am Seebuchtplatz in Buochs ist zu erkennen, wie hoch der Pegel des Vierwaldstättersees ist. Bild: Martin Uebelhart (Buochs, 13. Juli 2021) Bild: Leser Christian Wuillemin Bild: Leser Christian Wuillemin Seetalplatz teils unter Wasser. Bild: Martin Messmer Die Polizei regelt den Verkehr. Bild: Martin Messmer Baden sollte man in diesen Tagen nicht. Bild: Martin Uebelhart (13. Juli 2021) Das Wasser der Engelbergeraa steht ebenfalls sehr hoch. Bild: Martin Uebelhart (13. Juli 2021) Beim Seetalplatz liegt viel Wasser auf der Strasse. Leserbild Noch immer füllt der Regen Flüsse, Bäche und Seen. Leserbild Die Uferpromenade in Alpnachstad. Bild: Urs Flüeler / Keystone (13. Juli 2021) In Grosswangen ist der Innerdorfbach über die Ufer getreten. Leserbild In Grosswangen stehen teilweise Gärten unter Wasser Leserbild Die Bahnhofstrasse ist abgesperrt und die Hochwasserbarrieren sind gefüllt. Bild: Jérôme Martinu

Als eines der wenigen Geschäfte in Seenähe hat Neusehland Optik an der Seehofstrasse 7 seine Eingangstüre nicht verbarrikadiert. «Aber wir haben die Sandsäcke griffbereit», sagt Inhaber Hannes Sammer. Auch er hat das Hochwasser 2005 bereits miterlebt. «Schon damals wurde unser Lokal nicht überschwemmt.» Dies, weil es leicht über Strassenniveau liegt. Einzig das Telefon klingelt momentan etwas öfter als sonst. Sammer sagt:

«Unsere Kundinnen und Kunden wollen sich vergewissern, ob wir wirklich offen haben und ob das Geschäft zugänglich ist – beides trifft zu.»