Rundweg um den Baldeggersee: Verein übt Druck aus – und droht mit Rückzug Seit Jahren plant ein Verein beim Baldeggersee einen Rundweg. Er erwartet nun einen Fortschritt auf politischer Ebene. Ansonsten werde er sich vom Leistungsauftrag zurückziehen. Fabienne Mühlemann 09.07.2020, 05.00 Uhr

Der Verein Rundweg Baldeggersee bezweckt die Realisierung eines durchgehenden, ufernahen Rundweges um den Baldeggersee sowie den Betrieb und Unterhalt dieses Weges. Die vier Seeanstösser-Gemeinden Hitzkirch, Hochdorf, Hohenrain und Römerswil, der Gemeindeverband Idee Seetal, der Kanton Luzern, Naturschützer, Grundeigentümer und der Trägerverein – viele Player sind am Projekt beteiligt. Dementsprechend lang ziehen sich die Diskussionen bei der Linienführung bei der Wegergänzung hin.

Nun will der Trägerverein das Tempo nach vier Jahren Planungsarbeit verschärfen – und übt Druck aus. So fordert er in einem offenen Brief bis Mitte September «einen substanziellen Fortschritt auf politischer Ebene». Die zuständigen Gremien sollen sich klar zum Projekt und zum Leistungsauftrag des Vereins bekennen, welcher im Jahr 2014 von den Seeanstösser-Gemeinden gegründet wurde. Je nach Situation werde der Verein im Winter entscheiden, ob er sich allenfalls ganz vom erteilten Leistungsauftrag zurückziehen wird.

Beim Baldeggersee soll ein Rundweg entstehen. Auf dem Bild zu sehen ist der Abschnitt im Bereich Tempikon in Blickrichtung Retschwil. Bild: Pius Amrein, 11. Juli 2018

Zwei Stellen stehen zur Diskussion

Der Kanton Luzern hat im September 2019 bestätigt, dass der Bau des Weges bewilligungsfähig ist (wir berichteten). Zugleich erklärte er sich bereit, die Schutzverordnung textlich so anzupassen, dass eine Linienführung innerhalb der Naturschutzzone möglich ist. Das öffentliche Interesse an einem durchgehenden, seenahen Rundweg sei ausgewiesen. Deshalb können dort, wo keine einvernehmlichen Lösungen möglich sind, Enteignungen in Aussicht gestellt werden.

Urs Meyer, Präsident des Vereins Rundweg Baldeggersee Bild: PD

In der Gemeinde Hochdorf sind die Diskussionen abgeschlossen, die Linienführung ist klar. Auch in Römerswil scheint es laut Urs Meyer, Präsident des Vereins Rundweg Baldeggersee, zu klappen. Nun gibt es noch zwei Stellen in der Gemeinde Hitzkirch, über die diskutiert werden müssen. Beim Abschnitt Stäfligen-Retschwil lässt sich gemäss Meyer eine Linienführung am Ufer entlang kaum realisieren. «Die Landeigentümer wehren sich stark. Und weil die Gemeinde Hitzkirch keine Enteignung möchte, sind wir einen Kompromiss eingegangen und akzeptieren die Linienführung entlang der Seestrasse», sagt Meyer.

Die zweite ungeklärte Linienführung befindet sich bei der Badi Gelfingen. «Die Realisierung des Weges hängt nur noch von einem kurzen, 200 Meter langen Stück ab», sagt Meyer. Auch hier wehre sich der Eigentümer. «Als es von der Gemeinde hiess, dass daher auch hier eine Wegführung entlang des Ufers nicht möglich sei – obwohl Hitzkirch uns im Januar 2020 das Ja gab –, brachte dies bei uns das Fass zum Überlaufen», sagt Meyer. Das sei der Anstoss für den offenen Brief gewesen.

Die Stellen bei Gelfingen und zwischen Stäfligen und Retschwil sind noch nicht fix. Bild: Verein Rundweg Baldeggersee

Hitzkirch verteidigt Vorgehen

Laut Luzia Ineichen, Gemeinderätin von Hitzkirch Ressort Bildung, Kultur und Sport, ist der Prozess an beiden Stellen noch nicht abgeschlossen. «Wir hatten schon viele Diskussionen, auch mit den Landeigentümern laufen immer noch Gespräche.» Sie könne nicht sagen, ob sie bereits am geforderten 12. September weiter sein werden. «Die Gespräche brauchen Zeit. Das Ziel ist es, am Schluss einen Vorschlag zu präsentieren, welchen alle unterstützen», sagt Ineichen.

Auch die Lösung beim Abschnitt Stäfligen-Retschwil sei noch nicht definitiv. «Der Velo- und Fussweg an der Seestrasse ist sehr schmal. Er müsste vergrössert werden und die Kosten dafür müsste die Gemeinde tragen.» Wegen des Widerstands sieht die Gemeinde davon ab, das Baugesuch öffentlich aufzulegen. «Wir können kein Baugesuch auflegen, bei dem die Landbesitzer noch nicht das Einverständnis gegeben haben. Das ist nicht unser Vorgehen», sagt Ineichen.

Projekt kostet rund eine halbe Million Franken

Der Vorstand des Vereins Rundweg Baldeggersee appelliert auch an den Verband Idee Seetal – den Vertreter aller neun Verbandsgemeinden des Seetals. «Wir erwarten von der Verbandsleitung, dass das Projekt vorwärtsgeht und Druck auf die Gemeinden ausgeübt wird», sagt Meyer. Auf Anfrage hält die Verbandsleitung fest, dass sie immer noch hinter dem Projekt steht und es für die Region von grosser Bedeutung ist. Der Verband sehe sich nun aber nicht mehr in einer aktiven Rolle. «Wir koordinieren und können die Leute an den Tisch bringen, aber beim nächsten Schritt sind die Gemeinden gefordert», sagt Fredy Winiger, Präsident des Verbands Idee Seetal, und ergänzt: «Wir können den Gemeinden nicht vorschreiben, dass sie das Bauprojekt öffentlich auflegen sollen, das liegt in der Hoheit der Gemeinden.»

Das Projekt wird zu 80 Prozent vom Verein Rundweg Baldeggersee finanziert. Meyer rechnet damit, dass dies schlussendlich etwa 400'000 Franken sein werden. Bezahlt werden solle es mit Fundraising. Dieses werde gestartet, sobald das Projekt aufgegleist sei. «Bis jetzt wurden für die Planung des Weges durch den Verband Idee Seetal und den Kanton bereits über 60'000 Franken ausgegeben. Eine Nichtrealisierung des Projekts würde einer Verschleuderung von Steuergeldern gleichkommen.»