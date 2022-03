Deshalb gilt Gütsch Besitzer Kirill Androsov nicht als Oligarch

Russland-Sanktionen Eine Ausnahme fürs Stadtluzerner Château Gütsch: Deshalb gilt Besitzer Kirill Androsov nicht als Oligarch Das Schlosshotel kann den Betrieb aufrechterhalten, obwohl der Besitzer Kirill Androsov russischer Staatsangehöriger ist. Weshalb? Simon Mathis Jetzt kommentieren 17.03.2022, 05.00 Uhr

Das Stadtluzerner Schlosshotel Château Gütsch gehört seit Sommer 2021 dem russischen Unternehmer Kirill Androsov mit Wohnsitz in Singapur. Ende Februar liess dieser durch seinen Luzerner Anwalt Benno P. Hafner ausrichten, nicht von den Sanktionen betroffen zu sein. Mittlerweile fährt der Bundesrat allerdings einen härteren Kurs: Seit Anfang März sind alle Einlagen von russischen Staatsangehörigen von den Sanktionen betroffen, es sei denn, sie sind Schweizer oder EU-Staatsbürger.

Kirill Androsov vor dem Château Gütsch. Bild: Pius Amrein (Luzern, 14. Juli 2021)

Das heisst, auch Androsov würde unter diese Massnahmen fallen – obwohl er auf keiner Sanktionsliste der USA oder EU geführt wird. Dennoch sind die Konti der Château Gütsch AG nicht eingefroren, wie Hafner schreibt. Er und die Schweizer Bank des Unternehmens hätten dem Bund «glaubhaft versichern» können, dass es sich bei der AG um eine Schweizer Gesellschaft mit rein schweizerischem Verwaltungsrat handle.

Zudem betreibe die Firma einzig die «Operation des Hotels und des Restaurants» und beschäftige um die 40 Mitarbeitende. Die Gelder auf dem Konto würden lediglich für den Betrieb gebraucht und trügen zur Luzerner Volkswirtschaft bei. «Wir nehmen auch keine Einlagen mehr entgegen», betont Hafner, der zudem Verwaltungsratspräsident der Château Gütsch AG ist.

Wer ist ein Oligarch – und wer nicht?

Bereits Ende Februar schrieb Benno P. Hafner, dass sein Klient nicht als Oligarch gelte. Ein Blick in Kirill Androsovs Lebenslauf zeigt allerdings, dass durchaus Verbindungen zur russischen Regierung bestanden. Er war Vorstandsvorsitzender der staatlichen Russischen Eisenbahnen (bis 2016) sowie der staatlichen Fluggesellschaft Aeroflot (bis 2017). Von 2008 bis 2010 war Androsov zudem stellvertretender Stabschef im Büro des russischen Premiers.

Angesprochen auf diese Vergangenheit schreibt Hafner, dass Androsov sein Vermögen ab 2011 mit dem Altera Investment Fund in Luxemburg gemacht habe. Es handle sich um einen rein privat gehaltenen Fund, der in Beteiligungskapital investierte und Joint Ventures abschloss – in den USA, Europa und im asiatischen Raum. Zwar habe Androsov ab 2008 Verbindungen zum Kreml gehabt, aus seinem Posten als stellvertretenden Stabschef sei er allerdings im «Jahre 2010 bereits ausgeschieden».

Benno P. Hafner, Gütsch-Verwaltungsratspräsident und Kirill Androsovs Anwalt. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 12. November 2021)

Erneute Distanzierung von «rechtswidrigem Überfall»

Hafner führt weiter aus:

«Im klassischen Sinne gilt als Oligarch eine Person, die dank dem engen Verhältnis zum Machtzirkel um Putin zu Vermögen und Reichtum gekommen ist, so vornehmlich in den Bereichen von Rohstoffen oder durch Monopolisierung von Dienstleistungen durch staatliche Mithilfe.»

Dies sei hauptsächlich um 1992 bis 1998 geschehen, als die meisten staatlichen Betriebe privatisiert wurden.

«Zur damaliger Zeit war Kirill Androsov in Finnland bei Hansa Investment OY, einer finnischen Investment Boutique», so Hafner. Zudem werde Androsov auch bei den Banken nicht als Oligarch deklariert, auch nicht als «Politically Exposed Person». In einem Statement, das unserer Zeitung vorliegt, betont Hafner erneut, dass «sich Kirill Androsov in aller Form von Moskaus rechtswidrigem Überfall auf die Ukraine distanziert».

