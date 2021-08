Holzvergasungsanlage in Ruswil brennt komplett nieder

Ruswil Brand bei neuer Holzvergasungsanlage: Besitzer glaubt weiterhin an die Technologie – «Es war einfach Pech» Kurz vor dem Tag der offenen Tür wird eine Anlage, die aus Holz Strom und Wärme produziert, ein Raub der Flammen. Der Besitzer bleibt von der Technologie überzeugt. Reto Bieri 23.08.2021, 18.15 Uhr

Das hat sich Reto Bucher definitiv anders vorgestellt: Statt der Bevölkerung sein neues Holzgas-Blockheizkraftwerk (BHKW) zu zeigen, muss der Inhaber und Geschäftsführer der Sägerei Bucher AG in Ruswil eine Brandruine beseitigen. Der seit längerem geplante – und wegen Corona vom Frühling in den Herbst verschobene – Tag der offenen Tür vom nächsten Samstag fällt angesichts der völlig zerstörten Anlage ins Wasser.

In Ruswil wurde eine Holzvergasungsanlage samt Gebäude komplett zerstört. Bild: PD/Luzerner Polizei

Am frühen Sonntagmorgen, kurz vor halb vier Uhr, ist in der neuen Holzvergasungsanlage ein Feuer ausgebrochen. Glück im Unglück: Die Feuerwehr Ruswil konnte verhindern, dass die Flammen auf die Buchers Sägerei auf der anderen Strassenseite übergriffen. Verletzt wurde niemand. Reto Bucher berichtet am Montag:

«Eine Nachbarin ist aufgewacht, weil Sie Rauch gerochen hat. Sie hat dann die Feuerwehr alarmiert. Fast gleichzeitig hat auch meine Mutter Alarm geschlagen.»

Die Brandursache konnte die Luzerner Polizei rasch ermitteln. Verantwortlich ist ein technischer Defekt in einem Schaltschrank. Reto Bucher beziffert den Schaden auf rund zwei Millionen Franken. Immerhin ist er durch die Versicherung gedeckt. Doch der Verlust wiegt schwer, weil die Anlage erst knapp ein halbes Jahr in Betrieb ist. «Es schmerzt schon», sagt Reto Bucher. Ende Woche beginnt er mit Hilfe eines Bauunternehmens, die Brandruine rückzubauen.

Das Vertrauen nicht verloren

Das Vertrauen in die Technologie hat er nicht verloren, im Gegenteil. «Die Stromgewinnung durch Holz überzeugt mich. Noch diese Woche werden wir mit der Herstellerfirma Pläne für den Wiederaufbau schmieden.» Die neue Anlage habe nichts mit dem Brand zu tun. «Ein Kondensator war Schuld, also ein Bauteil, das millionenfach hergestellt wird. Es war einfach Pech.» Oder wie ein Brandexperte zu ihm gesagt habe: «Pech im Quadrat».

Reto Bucher führt den Sägereibetrieb im Gebiet Geissbach in dritter Generation. 2012 hat er ihn von seinem Vater Fritz Bucher übernommen. Mit fünf Mitarbeitern verarbeitet die Sägerei jährlich rund 5000 Kubikmeter Holz. Sie produziert und verkauft unter anderem Bauholz, Latten, Bretter und Sägemehl. Die Holzverstromung sei ideal für seinen Betrieb. So kann das Abfallholz, das sie zuvor an die Kronospan in Menznau lieferten, direkt vor Ort verwertet werden. Die Anlage produziert Strom für knapp 500 Haushalte. Mit der Abwärme werden Holzschnitzel getrocknet sowie im Winter die Sägerei und ein benachbarter Landwirtschaftsbetrieb geheizt.

Entlebucher Anlage als Vorbild

Das Prinzip der Holzvergasung ist schon lange bekannt und wurde zum Beispiel während des Zweiten Weltkriegs genutzt, um Fahrzeuge anzutreiben, als Benzin und Diesel knapp waren. Vor einigen Jahren wurde die Technologie wiederentdeckt. Schon länger wollte Reto Bucher aus den Holzabfällen ökologischen Strom herstellen. Ein Aha-Erlebnis hatte er 2015 bei einem Tag der offenen Tür bei der Josef Bucher AG in Escholzmatt, als die Entlebucher Sägerei ein BHKW in Betrieb nahm. Es war genau das, was Reto Bucher für seinen Betrieb suchte und er begann mit der Planung. 2020 erfolgte der Spatenstich. Fürs Projekt wurde das Gebäude der bisherigen Holzschnitzelheizung um eine rund 30 Meter lange Halle verlängert, aufs Dach zudem eine Solaranlage montiert. Bucher:

«Diese war wegen des Hagels im Juni schon stark beschädigt worden. Jetzt ist sie total zerstört.»

Ein grosser Vorteil der Stromgewinnung aus Holz sei, betont Reto Bucher, dass rund um die Uhr während sieben Tagen produziert werden kann. Dies ist wichtig hinsichtlich der drohenden Winterstromlücke. In der Schweiz gibt es erst wenige Holzvergasungsanlagen, die meisten davon liegen im Kanton Luzern. Neben Escholzmatt und Ruswil produziert auch das Sägewerk Riedbrugg in Ettiswil aus Holz Strom und Wärme, dies bereits seit 2012. Eine weitere Anlage baut in Buttisholz aktuell Landwirt Georg Hodel. In Grossdietwil liegt zudem momentan ein Baugesuch der Krähenbühl Holz GmbH für den Neubau einer Holzvergasungsanlage auf.

Einheimisches Holz nimmt wichtige Rolle ein

Genauere Zahlen zu Holzvergasungsanlagen liegen dem Kanton Luzern nicht vor. Dies, da die Stromproduktion aus erneuerbaren Energien durch den Bund gefördert werde, sagt Paul Hürlimann, Abteilungsleiter bei der kantonalen Dienststelle Umwelt und Energie. Im Jahr 2017 habe es in der ganzen Schweiz insgesamt sieben Holzvergasungsanlagen gegeben. Die energetische Nutzung von einheimischem Holz nimmt aus Sicht des Kantons für das Erreichen des Netto-Null-Ziels eine wichtige Rolle ein, «um einerseits von den fossilen Energieträgern wegzukommen und andererseits den Anteil der Stromproduktion aus erneuerbaren Energien zu erhöhen», so Hürlimann weiter.