Ruswil: Brand bei Sägerei hatte elektrotechnische Ursache

Ruswil Holzvergaseranlage komplett niedergebrannt – Ursache bereits geklärt Am frühen Sonntagmorgen brannte in Ruswil die Holzvergaseranlage einer Sägerei im Gebiet Geissbach. Verletzt wurde niemand. Die Branddetektive konnten eine elektrotechnische Ursache für den Brand ermitteln. 23.08.2021, 10.47 Uhr

Im Einsatz standen die Feuerwehren Ruswil und Wolhusen. Bild: Luzerner Polizei

Am frühen Sonntagmorgen, kurz vor 3.30 Uhr, wurde der Luzerner Polizei das Feuer gemeldet. Wie die Staatsanwaltschaft Luzern am Montag mitteilte, stand eine Holzvergaseranlage einer Sägerei in Ruswil in Vollbrand. Die Anlage diente der Stromgewinnung der Sägerei. Verletzt wurde niemand.