Ruswil Grill nicht ausgeschaltet: Balkonbrand führt zu massivem Sachschaden Nach der Benützung eines Elektrogrills ist ein Balkon eines Mehrfamilienhauses in Brand geraten. Die Bewohner mussten die Nacht auswärts verbringen. 25.02.2021, 14.28 Uhr

Bild: Luzerner Polizei

Am Mittwochabend verwendete ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Ruswil auf dem Balkon einen Elektrogrill. Gegen 23:30 Uhr wurde eine Rauchentwicklung festgestellt. Die aufgebotene Feuerwehr Ruswil konnte den Brand löschen. Vermutlich wurde der Grill nach der Benützung nicht richtig ausgeschaltet, wie die Luzerner Polizei am Donnerstag mitteilte.