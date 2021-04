Ruswil Scheune brennt bis auf die Grundmauern nieder – Menschen und Tiere bleiben unversehrt Eine Scheune im Gebiet Guetischwand in Ruswil ist ein Raub der Flammen geworden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Wie es zum Brand kommen konnte ist noch unklar. 19.04.2021, 10.09 Uhr

(zim) Am Sonntagnachmittag, 18. April, stand in Ruswil im Gebiet Guetischwand eine Scheune in Vollbrand. Die Feuerwehren Ruswil und Wolhusen standen mit einem Grossaufgebot im Einsatz.