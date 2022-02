So sieht das neue Alterswohnzentrum in Ruswil aus

Ruswil So sieht es im umgebauten und erweiterten Alterswohnzentrum aus Das Ruswiler Alterswohnzentrum wurde in dreijähriger Bauzeit für 17 Millionen Franken totalsaniert und mit einem Wohnbereich für demenzbetroffene Menschen erweitert. Hannes Bucher Jetzt kommentieren 14.02.2022, 05.00 Uhr

Ein Zimmer im neuen Attikageschoss für demenzkranke Menschen. Bilder: Dominik Wunderli (Ruswil, 11. Februar 2022)

Da standen die geladenen Gäste auf der neuen Dachterrasse des Alterswohnzentrums Schlossmatte Ruswil (AWZ) am Freitagabend und bestaunten die prächtige Aussicht, die sich vom vierten Obergeschoss aus bietet. Das stimmige Abendrot am Horizont konnte gut auch als Morgenrot gesehen werden, als rosig geschaffene Zukunft für Ruswils Altersbetreuung.

Nach dreijähriger Bauzeit sind die umfassenden Sanierungs- und Erweiterungsarbeiten im Innenbereich des AWZ abgeschlossen, 17 Millionen Franken wurden investiert. Das Gebäude ist um ein Stockwerk erhöht worden. Auf dem neuen vierten Obergeschoss ist ein Wohnbereich für demenzbetroffene Menschen entstanden mit elf Einzelzimmern, Wohn- und Aufenthaltsräumen und einem Dachgarten. Dezent farbig und luftig sind die Räume und Korridore gestaltet, viel Bewegungsraum ist vorhanden.

Von links: Cornelia Fischer (Geschäftsführerin), Eugen Amstutz, (Gemeinderat) und Franziska Koch (Bauleiterin) auf dem aufgestockten Gebäude.

Die Freude über das gelungene Grossprojekt ist dem Ruswiler Sozialvorsteher und Präsidenten der Baukommission Eugen Amstutz und der Geschäftsleiterin des Alterswohnzentrums Ruswil (AWZ) Cornelia Fischer denn auch ins Gesicht geschrieben, als sie die geladenen Gäste durch die neuen Räumlichkeiten führten. Pandemiebedingt und auch aus terminlichen Gründen könne das Erreichte aktuell nicht der breiten Öffentlichkeit gezeigt werden, sagte Eugen Amstutz.

«Knackige Herausforderung» bei laufendem Pflegebetrieb

Die Sanierungs- und Neubauarbeiten waren in drei Etappen aufgeteilt und begannen auf der Ostseite. «Zusätzlich zu den knackigen Herausforderungen der Bauarbeiten bei laufendem Pflegebetrieb kam noch die Aufgabe der Pandemiebewältigung», so Gemeinderat Eugen Amstutz. «Corona als Supplément», so Amstutz – pandemiebedingt befürchtete Pausen inmitten der ersten und nochmals in der dritten Etappe konnten dann glücklicherweise vermieden werden. Das eigentliche «Herz der Anlage» bildet der neu überdeckte Innenhof als Wohn- und Aufenthaltsbereich im Erdgeschoss.

Das Anbringen des «Diamant», wie das Dach liebevoll getauft wurde, war gemäss den Worten der Bauleiterin Franziska Koch vom Büro Jäger und Egli ein eigentliches «logistisches Meisterwerk». Insgesamt sei «quer durchs Haus», ausser Küche und Restaurant, alles saniert worden. «Viel Staub und Lärm allüberall» mit inbegriffen.

Vom Erdgeschoss bis zum dritten Obergeschoss verfügt das AWZ nun über 66 Einzelzimmer und ein Zweizimmerappartement, zusammen mit dem vierten Obergeschoss neu über 79 Plätze. Zum Bauprogramm gehörten unter anderem die Sanierung des Wohn- und Essbereichs; zwei Pflegebäder, Büro- und Personalräumlichkeiten sowie ein zeitgemässer Medikamentenraum. Zudem ist das AWZ nun intern ans Parkhaus Märtplatz angebunden. Die Schnitzelheizung wurde durch eine Erdsondenanlage ersetzt, eine Fotovoltaikanlage mit 300 Solarpanels wurde montiert und die Erdbebensicherheit den heutigen Erkenntnissen angepasst.

Als Grossfamilie agieren

Das erarbeitete Betreuungskonzept im Wohnbereich für Demenzbetroffene sieht die Bewohner als «Grossfamilie» im Alltag – die Einzelzimmer würden jedoch bewusst den individuellen Bedürfnissen gerecht werden. Auf Wunsch und nach Möglichkeit könnten die Bewohner auch in den Tagesablauf eingebunden werden, etwa auch mal in der Küche ein Dessert selber machen. Verpflegt aber werden sie von der Zentrumsküche. «Die Leute können sich auch im ganzen Haus bewegen und können stets besucht werden», sagt Geschäftsleiterin Cornelia Fischer. Betreuung, Aktivierung im Alltag – das sei nun ein ständiger Prozess, der weiterentwickelt werde. Zehn Plätze sind bereits belegt. Mit Aufnahme von Tagesgästen werde vorderhand noch zugewartet.

Grossartige Teamleistung

«Ein solches Projekt schafft man nur als Team mit einem grossartigen Spirit», sagt Eugen Amstutz. Deshalb ging der Dank des Baukommissionspräsidenten auch an alle Beteiligten ohne konkrete Namensnennung. Und, so der Sozialvorsteher: «Nun ist es Zeit, die bebauten Räume wieder mit Menschen zu füllen, die diese ihr Zuhause nennen.» Der interne Umzug erfolgt am 7. März, zwei Wochen später kehren die Bewohner vom Provisorium Rebstock ins AWZ heim.

