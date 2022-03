In Ruswil haben sich Tauben innert kurzer Zeit rasant vermehrt

Ruswil Tauben haben sich innerhalb eines Jahres in der Gemeinde rasant vermehrt Der Gemeinderat Ruswil will den Taubenbestand im Dorf wieder reduzieren. Dafür braucht er die Hilfe der Bevölkerung. Susanne Balli Jetzt kommentieren 11.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wer vor dem Bahnhof Luzern ein Sandwich isst, kennt es: Innert kurzer Zeit scharen sich zahlreiche Spatzen und Tauben um den verlockenden Snack und wollen etwas davon ergattern. Viele Leute werden rasch dazu verleitet, den «armen Vögeln» etwas vom Brot hinzuwerfen. Doch genau das sollte nicht gemacht werden. Denn eine einzige Taube benötigt pro Tag gerade mal 30 Gramm Futter, also zirka eine Scheibe Brot. Fressen die Tauben diese Menge rasch und ohne Probleme zusammen, vermehren sie sich in der Folge rasant. Denn aufgrund des «tollen» Futterangebots brüten sie das ganze Jahr hindurch. So kann die Zahl der Tauben innert kurzer Zeit markant ansteigen.

Tauben sollten nicht gefüttert werden. Das gilt nicht nur in der Stadt Luzern, sondern auch in Ruswil. Archivbild: Corinne Glanzmann

Mit diesem Problem muss sich neuerdings die Gemeinde Ruswil auseinandersetzen. Der Gemeinderat schreibt in seinen aktuellen Mitteilungen, dass der Taubenbestand in Ruswil seit dem Frühjahr 2021 stark zugenommen hat. «Es hat zwar bereits in den Jahren davor in Ruswil vereinzelt Tauben und auch Taubenzüchter gegeben. Jetzt aber ist die Taubenpopulation hier auf schätzungsweise 100 Tauben angewachsen», sagt Gemeindepräsident Franzsepp Erni.

Denkmalgeschütztes Haus stark verdreckt

Die Ruswiler Tauben sind laut Erni vor allem im Dorfkern beim alten Gerbihaus an der Wolhuserstrasse 5 und auf dem alten Landi-Areal anzutreffen. «Beim alten Gerbihaus nutzen die Tauben das Vordach als Brut- und Schlafplatz», sagt Erni.

Ihre Hinterlassenschaften sind nicht zu übersehen, das Vordach ist durch den Taubenkot stark verdreckt. Das alte Gerbihaus stammt aus dem 19. Jahrhundert und steht unter kantonalem Denkmalschutz. Gemäss umweltberatung-luzern.ch produziert eine einzige Taube pro Jahr bis zu zehn Kilogramm Kot.

Der Ruswiler Gemeindepräsident Franzsepp Erni beim alten Gerbihaus, wo sich häufig Tauben aufhalten und das Vordach verschmutzen. Bild: Eveline Beerkircher (Ruswil, 4. März 2022)

Aufgrund der rasant wachsenden Taubenpopulation ist laut Erni davon auszugehen, dass die Tauben in Ruswil ganzjährig brüten. «In der Gemeinde kann teilweise beobachtet werden, dass Tauben gefüttert werden», sagt er. Daher ruft der Gemeinderat in seinen jüngsten Mitteilungen die Bevölkerung dazu auf, das Füttern der Tauben zu unterlassen:

«Das gut gemeinte Füttern ist falsch verstandene Tierliebe und hat negative Folgen.»

An Fütterungsplätzen seien die Tiere oft nahe zusammen und Parasiten sowie Krankheitserreger würden sich so einfacher zwischen den Tieren übertragen.

Damit in Ruswil wieder weniger, dafür gesunde Tauben leben und die Verschmutzung von Gebäuden, Denkmälern und Grünanlagen abnimmt, will der Gemeinderat den Taubenbestand reduzieren. Die Frage, ob und inwiefern in die Ruswiler Taubenpopulation regulierend eingegriffen wird, beantwortet Franzsepp Erni nicht konkret. Er sagt aber: «Die Situation wurde in der Umweltkommission der Gemeinde ausführlich diskutiert. Konkrete Massnahmen werden zurzeit mit den zuständigen Stellen geprüft.»

Stadt Luzern hat «Taubenproblem» im Griff

Mit zu vielen Tauben hatte vor Jahren auch die Stadt Luzern zu kämpfen. So lebten 2001 in Luzern rund 7500 Tauben. Seither arbeitet die Stadt im Rahmen des Projekts «Stadttauben Luzern» daran, die Population zu regulieren. Mit Erfolg: Heute leben in Luzern zirka 2500 Tauben. Die wichtigste Massnahme des Projektes ist es, die Luzernerinnen und Luzerner regelmässig mit Plakaten, Hinweisschildern und über die Medien daran zu erinnern, die Tauben nicht zu füttern.

Im Rahmen des Projekts entstanden zudem zwei Taubenschläge mit kontrollierten Brutbedingungen, wie die Stadt Luzern auf ihren Websites ausführt: Ein Taubenschlag befindet sich im Rathaus, einer im Museggmagazin (ehemaliges Zeughaus). Der zuständige Taubenwart besucht jede Woche die Schläge, kontrolliert den Zustand der Tauben, beseitigt den Kot, nimmt allenfalls Eier raus oder beringt neu zugeflogene Tiere. Gefüttert wird nicht, denn die Tauben können über Fluglöcher ein- und ausfliegen und sich ihre Nahrung in der Stadt selbst suchen. Und weil Tauben ihren Kot in erster Linie am Brut- und Schlafplatz abgeben, fällt dieser im Schlag anstatt auf den umliegenden Gebäuden an. So schreibt die Stadt Luzern:

«Pro Jahr kann der Taubenwart in den beiden Schlägen insgesamt zirka 300 Kilogramm Kot beseitigen.»

Der Luzerner Taubenschlag im Rathaus kann in einer Führung besichtigt werden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen