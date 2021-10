Ruswil: Unfall mit zwei Velofahrerinnen – Polizei sucht Zeugen

Kanton Luzern Zwei Velofahrerinnen nach Kollision in Ruswil verletzt – Polizei sucht Zeugen Auf einem Rad- und Fussweg sind am Dienstagmorgen zwei Velofahrerinnen kollidiert. Sie mussten mit schweren Verletzungen von den Rettungsfahrzeugen in Spitäler gebracht werden. 12.10.2021, 14.57 Uhr

Am Dienstagmorgen, um 7:35 Uhr früh, war in Ruswil eine 52-jährige E-Bike-Fahrerin auf dem Rad- und Fussweg entlang der Kantonsstrasse von Ruswil in Richtung Hellbühl unterwegs. Wie die Luzerner Polizei mitteilt, fuhr gleichzeitig eine 62-Jährige auf ihrem Fahrrad in Richtung Ruswil.