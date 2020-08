Neue Ruswiler Hauptplatz-Überbauung dient als Blaupause fürs Buchrainer Dorfzentrum Eben hat die Sarner Immobilienentwicklerin Eberli AG ein Dorfzentrum-Projekt in Ruswil vollendet – und daraus wichtige Erkenntnisse gewonnen. Denn das nächste Projekt ist schon in der Pipeline. Roman Hodel 11.08.2020, 05.00 Uhr

Das Dorfzentrum von Buchrain wird in den nächsten Jahren aufgepeppt. Mit dem Generationenprojekt «Buchrain Dorf» sollen in Etappen attraktive Aussenräume sowie mehrere neue Gebäude mit Miet- und Eigentumswohnungen, öffentlichen Nutzungen und Gewerbe realisiert werden. Herzstück des Projekts bildet unter anderem der Erhalt des Gasthofs Adler. Hier eine Visualisierung der Testplanung (blau eingefärbt sind neue Gebäude, rot der «Adler» und öffentliche Nutzungen):

Visualisierung: PD

Für die Umsetzung spannt die Gemeinde mit der Eberli AG zusammen. Die Immobilienentwicklerin aus Sarnen ist vielen ein Begriff durch Projekte wie etwa die Pilatus Arena Kriens. Nachdem die Testplanung abgeschlossen ist, startet im Herbst der Studienauftrag, bei dem mehrere Architekturbüros ihre Vorschläge einreichen können.

Als Blaupause für Buchrain gilt Ruswil. Auch dort hat sich die Gemeinde die Weiterentwicklung des Dorfzentrums auf die Fahne geschrieben. Eines der beiden Areale wurde von der Eberli AG entwickelt. Diese hat für rund 25 Millionen Franken die Überbauung «Hauptplatz» mit Coop-Supermarkt, Bank und 33 Wohnungen realisiert. Der Bezug hat eben begonnen. Hier die Überbauung im Bild:

Bild: PD

Weitere acht Millionen Franken sind in den Bau eines zentralen Parkhauses geflossen, das Eberli zusammen mit der Gemeinde gebaut hat. «Die Parkierung war ein grosses Thema und es waren mehrere Anläufe nötig bis zur nun vorliegenden Lösung», sagt Eberli-CEO Alain Grossenbacher.

Etwas im Dorfzentrum mit der Gemeinde als Partnerin zu entwickeln ist laut Grossenbacher aufwendiger, kostspieliger und zeitintensiver, «als wenn wir in Eigenregie eine Neubausiedlung auf der grünen Wiese bauen». Verständlicherweise seien Abläufe komplexer und das Mitspracherecht der Bevölkerung grösser, sobald die öffentliche Hand bei Projekten mit von der Partie ist. In Ruswil waren innert zehn Jahren nicht weniger als drei Urnengänge notwendig. «Wir wissen inzwischen sehr gut, wie wichtig der Einbezug der Öffentlichkeit ist», sagt Grossenbacher. «Ein Vorteil in Buchrain ist sicher, dass wir von Beginn weg bei der Planung dabei sind.» In Ruswil sei man erst später dazu gestossen. Insofern hoffe er, dass es mit der Umsetzung in Buchrain etwas zügiger vorangehe, auch wenn dieses Projekt weit grösser sei.

Weil der Boden immer knapper wird, ist Verdichtung im Zentrum die logische Folge. «Nach Jahrzehnten, in denen es die Leute zum Wohnen an die Siedlungsränder zog, wollen sie heute zunehmend wieder zurück ins Dorf, weil man dort alle Dienstleistungen in der Nähe hat, und dem tragen wir mit unseren Zentrumsprojekten Rechnung», sagt Urs Fassbind, Leiter Entwicklung bei der Eberli AG. Allerdings sind von den 33 Wohnungen in Ruswil erst 7 vermietet. Was womöglich auch an den Mietzinsen liegt.

Bild: PD

Die günstigste 3,5-Zimmer-Wohnung kostet 1820 Franken im Monat brutto – für Ruswil ist das an der oberen Grenze. Fassbind sagt, dass ein Neubau stets seinen Preis habe und dieser auch eine Frage des Standards sei: «Zudem ist uns bewusst, dass die Vermietung wegen des aktuell grösseren Angebots an Mietwohnungen etwas länger dauern wird.» In Buchrain geht die Testplanung von maximal 100 Wohnungen aus.

Ein Dorfzentrum muss belebt sein, entsprechend wichtig sind die Nutzungen im Erdgeschoss. Im Gegensatz zu Ruswil wird in Buchrain kein Grossverteiler Einzug halten, weil bereits ein Einkaufszentrum besteht. Womit also werden die Erdgeschosse bespielt? «Das ist noch zu klären, denkbar sind von der Gemeindeverwaltung über die Bibliothek bis zum Café Verschiedenes – aber zweifellos wird dies eine Herausforderung», sagt Fassbind und ergänzt: «In Buchrain werden wir dafür ein besonderes Augenmerk auf die Freiräume rund um die Gebäude legen können, weil kein Supermarkt einen Grossteil der Erdgeschossfläche einnimmt.»

Bei einer Infoveranstaltung Ende Juni in Buchrain musste Alain Grossenbacher vielen Buchrainern vor allem eines versprechen: Den Erhalt des «Adlers» als Gasthof. Er sagt: «Das ist auch für uns zentral, aber ich machte kein Geheimnis daraus, dass die Sanierung des schützenswerten Gebäudes nur dank Querfinanzierung möglich sein wird.» Damit meint er die Wohnungen, die Eberli erstellen will; auf Land, das die Firma von der Gemeinde im Baurecht erwerben will. Grossenbacher sagt es so: «Am Ende werden alle etwas davon haben – der Adler bleibt für die Bevölkerung erhalten, die Gemeinde nimmt Baurechtszinsen ein und auch für uns soll es so wirtschaftlich sein.»