Genusswanderung: Luzerner Bierpfad setzt auf Brauereien vom Land

Ruswil/Wolhusen Luzerner Bierpfad setzt auf Brauereien vom Land Essen, Trinken und Wandern: Eine Kombination, die vielen gefällt. Für alle Freunde von Bier gibt es im Kanton Luzern jetzt ein neues Angebot: Den Luzerner Bierpfad. Wir haben ihn getestet. David von Moos Jetzt kommentieren 19.10.2021, 19.45 Uhr

In Ruswil gibt es neu einen Bierpfad – organisiert hat ihn Niklaus Niederhauser, hier auf dem Schübelberg oberhalb von Ruswil. Bild: Boris Bürgisser (Ruswil, 19. Oktober 2021)

Was es andernorts schon gibt, kommt jetzt auch in die Zentralschweiz. Am Dienstag wurde in Ruswil und Wolhusen der erste Luzerner Bierpfad lanciert. Auf der ganzjährig angebotenen lockeren Genusswanderung können verschiedene regionale Biere von kleineren und grösseren Brauereien aus der Region entdeckt werden.

«Bieridee» eines Schwyzer Jungunternehmens Hinter dem Luzerner Bierpfad steht die Chuchichaeschtli.ch GmbH aus Brunnen im Kanton Schwyz. Das Jungunternehmen gegründet haben Niklaus Niederhauser (Projektentwicklung und -betreuung) und Mahalya Strüby (Geschäftsführung), die derzeit beide noch einer Nebenerwerbstätigkeit nachgehen. Entstanden ist die Idee mitten in der Coronakrise, wie Niederhauser erklärt. Wegen der fortwährenden Unsicherheit um die Durchführung der Ende Juni geplanten aber schlussendlich abgesagten ersten Luzerner Bierwanderung habe man sich nach Alternativen umgesehen. Mittlerweile vier Bierpfade gibt es schweizweit, weitere sind in Planung. Bis zu 15 verschiedene Routen sollen es bis in einem Jahr werden, so Niklaus Niederhauser weiter. Jedes der Angebote werde jeweils auf die Region und lokale Produzenten abgestimmt. «Bei unserer Wahl haben wir sehr darauf geachtet, dass nicht nur die Gäste auf ihre Kosten kommen, sondern auch lokale Produzenten profitieren können.» (dvm)

Auf der vorgeschriebenen Wanderroute von Ruswil nach Wolhusen können Geniesserinnen und Geniesser die Luzerner Landschaft und fünf Biere aus der Umgebung kennen lernen. Kulinarisch begleitet wird die Bierwanderung mit regionalen Spezialitäten dreier Gasthöfe entlang der Route. Unterwegs bieten die Hofläden zweier Landwirtschaftsbetriebe Zwischenverpflegung an.

Gestartet wird beim Gasthof Rössli in Ruswil. Während sich die Wolken am Himmel langsam lichten und der wärmenden Herbstsonne Platz machen, wird in den altehrwürdigen Räumlichkeiten das erste Bier serviert. 1840 fanden hier die Versammlungen zur Gründung des Sonderbundes statt, welcher 1847 zum Sonderbundskrieg und dann ein Jahr später zur Schaffung des modernen schweizerischen Bundesstaates führten. Das helle naturtrübes Hüttenbräu aus der gleichnamigen einheimischen Mikrobrauerei schmeckt vorzüglich, dazu gibt es eine Pizza, belegt mit «Prosciutto» von der Metzgerei Wechsler gerade um die Ecke.

«Eine tolle Sache»: Wirt Christian Mathis mit seiner «regional belegten» Rössli-Pizza. Bild: David von Moos (Ruswil, 19. Oktober 2021)

Mit «Bode» nehmen wir die erste Etappe des Bierpfades in Angriff. Die reine Marschzeit auf der etwas mehr als sieben Kilometer langen Wanderroute beträgt rund zwei Stunden. Über die Ebene von Ruswil geht es hoch auf den nahe gelegenen Schübelberg, wo Bauer Thomas Erni (36) und seine Frau Astrid (29) bereits das Soorser Bier kühl gestellt haben. Zur Auswahl stehen das preisgekrönte würzige «Golden Ale» und das helle Lagerbier «Soo.Guet».

Hoch über Ruswil wartet auf dem Schübelberg kaltes Bier aus Sursee auf die Genusswanderer. Bild: Boris Bürgisser (Ruswil, 19. Oktober 2021)

Bauer Erni macht beim Bierpfad gerne mit:

«Ein kleiner Hofladen war schon länger ein Thema. Dann kam die Anfrage, bei diesem Projekt mitzumachen. Diese Chance mussten wir packen.»

Unterwegs bieten die Hofläden zweier Landwirtschaftsbetriebe Zwischenverpflegung an. Im Bild: Produkte des Schübelhofs. Bild: Boris Bürgisser (Ruswil, 19. Oktober 2021)

Auch landschaftlich hat der Bierpfad viel zu bieten. So begleitet einen die Sicht über die voralpine Hügellandschaft auf die Pilatuskette während der ganzen Strecke. Mit der grandiosen Aussicht vom Schübelberg schmeckt das Bier aus Sursee gleich noch besser.

Aussicht inklusive: Die lockere Wanderung führt von Ruswil nach Wolhusen durch die voralpine Hügellandschaft. Bild: Boris Bürgisser (Ruswil, 19. Oktober 2021)

Die zweite Etappe führt hügelabwärts zum Weiler Buholz. Zum Zvieri wird dort im Gasthaus Lamm ein Fleischplättli serviert. Begleitet wird es vom in der Flasche gegärten «Red Ale» der «Hüttenbräu» aus Ruswil.

Eine kleine Stärkung zum Zvieri: Im Gasthaus Lamm gibt es ein Fleischplättli und dazu ein würziges Hüttenbräu. Bild: Boris Bürgisser (Ruswil, 19. Oktober 2021)

Gestärkt geht es wieder hügelaufwärt zum «Landig», einem Hof etwas oberhalb von Buholz. Eine Kurve und ein paar Höhenmeter weiter erwartet die Genusswanderer ein spezieller Erdkühlschrank.

Erdgekühlt: Entlebucher Bier im Kühlschrank der etwas anderen Art. Bild: Boris Bürgisser (Ruswil, 19. Oktober 2021)

Bauer Beat Müller (35) hat dazu ein über ein Meter tiefes Loch gegraben.

Beat Müller «öffnet» den Erdkühlschrank. Bild: Boris Bürgisser (Ruswil, 19. Oktober 2021)

Seine Frau Eliane (34) war von Anfang an begeistert vom Projekt: «Eine schöne Sache für die Region, da machen wir gerne mit». Für ihren kleinen Hofladen macht sie unter anderem frische Schenkeli und gebrannte Mandeln.

Eliane und Beat Müller vor ihrem Hofladen oberhalb des Ruswiler Weilers Buholz. Bild: Boris Bürgisser (Ruswil, 19. Oktober 2021)

Beat Müller war dem Bierpfad gegenüber anfänglich skeptisch.

«Wir hatten etwas Bedenken wegen allfälligen Trinkgelagen und damit verbundenen Begleiterscheinungen wie Littering oder Vandalismus.»

Auf den zweiten Blick aber habe sie das Konzept des Veranstalters überzeugt. Torkelnde und johlende Biertrinker wolle man nicht, betont Niederhauser.

«Es handelt sich um eine Genusswanderung, nicht um ein Saufgelage.»

Über die Route und den Preis könne man das zwar steuern, letztlich aber werde immer an die Eigenverantwortung der Gäste appelliert.

Damit Hopfen und Malz nicht verloren geht, ist der Bierpfad sauber ausgeschildert. Bild: Boris Bürgisser (Ruswil, 19. Oktober 2021)

Die vierte und letzte Etappe führt hinunter nach Wolhusen, dem Tor zum Entlebuch. Zum Abschluss servieren Markus (42) und Heidi (43) Zimmermann vom Rössli Raclette aus Werthenstein. Dazu gibt’s ein Wolhuser Bier nach Wahl.

Markus (42) und Heidi (43) Zimmermann vom Gasthof Rössli. Bild: David von Moos (Wolhusen, 19. Oktober 2021)

Vielfältiger Luzerner Biermarkt Marcel Kreber, Direktor des Schweizer Brauereiverbands (SBV), zeigt sich auf Anfrage erfreut über die Lancierung des Luzerner Bierpfads. Solche Angebote würden helfen, «Bier und unsere Bierkultur der interessierten Bevölkerung näher zu bringen». Kleber gibt dem Luzerner Bierpfad gut Chancen: «Es gibt ja vielerorts schon ähnliche Angebote. Das Erkunden auf eigene Faust macht Spass.» Insbesondere im Kanton Luzern sei der Biermarkt sehr vielfältig: «Die letzten Jahre waren geprägt durch eine grosse Dynamik. Nicht umsonst rangiert der Kanton Luzern in der Rangliste «Anzahl Brauereien in den Kantonen» auf Platz 6.» Die Biervielfalt und das Interesse der Bevölkerung am Bier hätten zugenommen, was auch durch Angebote wie der Luzerner Bierpfad untermauert werde.

Tickets für den Luzerner Bierpfad (79 Franken, jeweils Dienstag, Freitag und Samstag) gibt es nur online.