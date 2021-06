Die Schötzer CVP-Gemeinderätin Ruth Bachmann-Schärli tritt zurück

Politik Ruth Bachmann-Schärli tritt nach 17 Jahren aus dem Gemeinderat von Schötz zurück Als Grund für ihre Demission hat sie eine berufliche Neuorientierung angegeben. 17.06.2021, 13.50 Uhr

Per 31. August 2021 hat Ruth Bachmann-Schärli ihren Rücktritt als Gemeinderätin von Schütz bekanntgegeben. Dies, wie sie sich beruflich neu orientieren möchte, heisst es in einer Mitteilung. «Der Gemeinderat bedauert diese Demission sehr, hat sich Gemeinderätin Ruth Bachmann-Schärli doch während ihrer Amtszeit mit grossem Engagement für das Wohl der Gemeinde Schütz und der gesamten Bevölkerung eingesetzt», schreibt der Gemeinderat.

Ruth Bachmann Schärli, CVP-Gemeinderätin von Schötz, tritt Ende August zurück. Bild: PD

Sie trat ihr Amt am 1. September 2004 an; per 1. September 2008 wurde die CVP-Vertreterin als Sozialvorsteherin der Gemeinde Schötz gewählt. Ruth Bachmann habe in vielen Kommissionen und Arbeitsgruppen ihre grossen fachlichen sowie menschlichen Kenntnisse eingebracht.

Der Gemeinderat hat den Termin für die Ersatzwahl auf den 28. November 2021, festgelegt. Diese Erfolgt gemäss der Gemeindeordnung grundsätzlich an der Urne. Eine stille Wahl ist aber möglich. (sb)