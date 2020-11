Bauprojekt 15 Stimmen machen den Unterschied: Ebikoner sagen Ja zur Sagenmatt, hingegen Nein zu Steuererhöhung Die Gemeinde Ebikon steuert auf einen budgetlosen Zustand zu. Die Stimmberechtigten lehnen den Voranschlag deutlich ab. Äusserst knapp fällt das Resultat beim Sagenmatt-Bebauungsplan aus. 29.11.2020, 13.28 Uhr

Sagenmatt-Areal in Ebikon: Blick von der Luzernerstrasse Visualisierung: Nightnurse Image AG

(hor) Die Ebikonerinnen und Ebikoner wollen nächstes Jahr nicht mehr Steuern bezahlen. Sie haben am Sonntag Nein gesagt zum Budget 2021 und damit zu einer Steuererhöhung von 1,8 auf 2 Einheiten mit 2121 Nein- zu 1650 Ja-Stimmen. Das bedeutet ein Nein-Stimmen-Anteil von 56 Prozent, wie die Gemeinde Ebikon auf ihrer Website schreibt. Der Voranschlag sieht bei einem Aufwand von 113,3 Millionen Franken ein Minus von 2,8 Millionen Franken vor. Von den politischen Parteien war einzig die SVP für ein Nein.

Äusserst knapp haben die Stimmberechtigten den Bebauungsplan und die Teilzonenplanänderung Sagenmatt angenommen - mit 1917 Ja- zu 1902 Nein-Stimmen. Das bedeutet gerade mal 15 Stimmen Unterschied und ein Ja-Stimmen-Anteil von 50,2 Prozent. Die Stimmbeteiligung lag bei für Ebikon hohen 45 Prozent. Damit kann das Sagenmattareal wie geplant überbaut werden. Auf dem Gelände des ehemaligen Amag-Autozentrums an der Luzernerstrasse in Ebikon will die Moyreal Immobilien AG ein neues Quartier mit 241 Miet- und Eigentumswohnungen sowie mit Arbeits- und Dienstleistungsflächen erstellen. Gegen das Projekt wehrte sich die IG Bauen statt klotzen.

Visualisierung: Nightnurse Image AG Visualisierung: Nightnurse Image AG

Die Sagenmatt-Abstimmung hätte eigentlich schon im September durchgeführt werden sollen. Doch der Regierungsrat sistierte diese wenige Tage vor dem Urnengang wegen «schwerwiegender» Mängel in der Botschaft des Gemeinderats. Auslöser des Ganzen war eine Stimmrechtsbeschwerde aus dem Umfeld der Projektgegner. Der Regierungsrat trat zwar nicht darauf ein, weil sie zu spät eingereicht wurde, aber er fällte seinen Entscheid aufsichtsrechtlich.

Unbestritten waren die beiden anderen Geschäfte: Die Gesamtrevision des Reglements über die Siedlungsentwässerung wurde mit 85 Prozent Ja-Stimmen angenommen, Mit sogar 87 Prozent Ja-Stimmen wurde die Gesamtrevision des Reglements über die Wasserversorgung gutgeheissen.

