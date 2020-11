Gutachten zeigt: Gemeinderat Ebikon hat seine Verantwortung zu wenig wahrgenommen Die Abstimmung über die Überbauung Sagenmatt musste wegen Formfehler verschoben werden. Schuld daran ist der Gemeinderat – auch wenn er die Abstimmungsbotschaft nicht selber verfasst hat. Robert Knobel 18.11.2020, 15.43 Uhr

Das Areal Sagenmatt soll überbaut werden. Am 29. November wird darüber abgestimmt. Bild: Patrick Hürlimann (Ebikon, 29. September 2020)

Wenige Tage vor der Abstimmung über das Bauprojekt Sagenmatt am 27. September musste der Gemeinderat Ebikon den Urnengang auf Geheiss der Luzerner Regierung abblasen. Grund waren Mängel im Abstimmungsbüchlein – es fehlten wichtige Informationen (wir berichteten). Nun wird die Abstimmung am 29. November nachgeholt – mit einem neuen, ergänzten Abstimmungsbüchlein. Dieses entspricht jetzt allen gesetzlichen Vorgaben. Zu diesem Schluss kommt ein externes Gutachten, das der Ebikoner Gemeinderat in Auftrag gegeben hatte, um die peinliche Abstimmungspanne zu untersuchen.