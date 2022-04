Kapelle St.Wendelin in Roggliswil erhält Hochaltar aus Dierikon

Sakralbau Kapelle in Roggliswil wird saniert und erhält einen «Secondhand-Hochaltar» Die Kapellgemeinde Roggliswil will ihre neugotische Kapelle St.Wendelin innen sanieren. Diese erhält einen Hochaltar aus Dierikon mit Altarfiguren aus Einsiedeln. Susanne Balli Jetzt kommentieren 16.04.2022, 08.35 Uhr

Die neugotische Kapelle St.Wendelin an der Dorfstrasse in Roggliswil ist in der Luzerner Kapellenlandschaft eine Besonderheit. Sie wurde 1908 im Stil des Historismus erbaut und gehört zu den schützenswerten Bauten. Errichtet wurde sie durch die 1902 gegründete Kapellgemeinde Roggliswil. Eine Kapellgemeinde ist im Kirchenwesen eine Körperschaft, die ein eigenes Kirchengebäude besitzt, aber selbst keine Kirchgemeinde oder Pfarrei ist. Mit dem Bau wurde eine Vorgängerkapelle aus dem 16. Jahrhundert ersetzt. Jetzt soll die Kapelle, die an der Dorfstrasse von Roggliswil an leicht erhöhter Lage steht, innen saniert werden.

Die Roggliswiler Kapelle St.Wendelin gehört zu den schützenswerten Objekten. Bild: PD

Die enthält allerdings keinen Hochaltar mehr, wie dies ursprünglich der Fall war. Denn bei der letzten Renovation von 1978/79 wurde die St.-Wendelin-Kapelle stark purifiziert, das heisst, Verzierungen und Ausstattungen im Innern verschwanden oder wurden reduziert. «Die Kapelle wirkt geradezu kahl, ursprünglich war sie innen sehr schön», sagt Klaus Graf, Präsident der Kapellgemeinde Roggliswil. So seien Malereien einfarbig überstrichen, die Chorschranke und das Chorgestühl entfernt und der Hochaltar sei durch ein Holzkreuz ersetzt worden. Dadurch habe die Kapelle viel von ihrer ursprünglichen Ausdruckskraft verloren. Ein Hochaltar soll nun aber wieder etwas vom alten Glanz zurückbringen. «Ich habe mich in den letzten Jahren auf die Suche nach einem passenden Altar gemacht und viel herumtelefoniert. Doch das war gar nicht einfach», sagt Graf.

Per Zufall entdeckte sein Bruder vor einigen Jahren, dass die Dreifaltigkeits- und St.Jakobskapelle in Dierikon ausgeräumt wurde. Die ehemalige Gymnasiallehrerin und Fitnessinstruktorin Ursula Trucco hatte 2018 die Kapelle der Gemeinde Dierikon abgekauft, diese komplett umgebaut und darin ein Restaurant mit Bar und Lounge sowie einen Gymnastikraum im Dachgeschoss realisiert (wir berichteten).

Nach einigen Abklärungen durfte Klaus Graf den Hochaltar der Dieriker Dorfkapelle übernehmen. Er sagt: «Das war wie ein Sechser im Lotto.» Eine Antikschreinerei hat den Altar fachmännisch zerlegt und untersucht. «Dann wurde er in der Kapelle Roggliswil provisorisch aufgebaut, um zu schauen, ob er von den Dimensionen her passt», erzählt Graf. Und das habe sich bestätigt. Auch vom Stil her passe der neugotische Altar bestens in die Roggliswiler Kapelle.

Der Hochaltar der Dorfkapelle Dierikon wurde in der Kapelle Roggliswil zur Probe aufgestellt. Bild: PD

Altarfiguren aus Lager in Einsiedeln

Derzeit steht der Hochaltar in einer Lagerhalle. Bevor er an seinen neuen Bestimmungsort gebracht wird, muss er allerdings saniert werden. Denn die Farbe ist verblasst und die Vergoldungen sind abgeblättert. Zudem fehlen kleinere Zierteile und beide seitlichen Figuren. Weil die originalen Figuren nicht mehr auffindbar sind, wurde Graf im Lagerbestand des Klosters Einsiedeln fündig und durfte passende Figuren des heiligen Petrus und Paulus für die Nischen mitnehmen. «Die beiden warten nun bei mir daheim auf ihren geplanten Einsatz», sagt Graf schmunzelnd.

Die Altarfiguren Peter und Paul aus dem Lagerbestand des Klosters Einsiedeln. Bild: PD

Auch das Altarbild ist nicht mehr vorhanden. Daher soll laut Graf eine passende Rekonstruktion des ursprünglichen Wendelin-Altarbildes, das heute an der Rückwand der Kapelle aufgehängt ist, hergestellt und eingebaut werden.

Neues Heizsystem und Lichtkonzept

Neben dem Einbau des Altars soll die Kapelle mit weiteren Massnahmen verschönert werden. Die ursprüngliche Fassung unter dem heutigen Anstrich ist noch vorhanden, wie Abklärungen zeigten. Daher sollen die ursprünglichen Malereien rekonstruiert werden. Des Weiteren soll ein neues Lichtkonzept die Kapelle zielgerichtet beleuchten und sie so in neuem Glanz erstrahlen lassen. Der rote Teppich im Chor soll entfernt werden, sodass die darunterliegenden Tonplatten und Granitstufen zum Vorschein kommen. Auch die Sitzbänke sollen aufgefrischt werden. Und das Raumklima in der Kapelle soll mit einem neuen Heizsystem verbessert werden.

Das Kostendach für die Innenrestaurierung beträgt laut Graf knapp 152'000 Franken. Allein kann die Kapellgemeinde Roggliswil den Betrag nicht stemmen. Daher ist die Kapellgemeinde nun auf Spendensuche.

