Luzerner Kinder für «Sternenwochen-Award» der Unicef nominiert

Sammelaktion Luzerner Kinder sind für den «Sternenwochen-Award» der Unicef nominiert Im Rahmen der Sternenwochen haben Kinder mit kreativen Sammelideen Geld für die Schulbildung von Kindern in Brasilien gesammelt. Für den diesjährigen Award sind auch Kinder aus Luzern nominiert. Die Award Ceremony findet am 14. Mai in Zürich statt. 03.05.2022, 16.22 Uhr

Bei der Aktion «Sternenwochen» von Unicef und der Zeitschrift «Schweizer Familie» engagieren sich Kinder in der Schweiz und in Liechtenstein mit kreativen Sammelideen für Kinder in Not. Die Sternenwochen 2021 unter dem Motto «Back-to-School» haben sich der Schulbildung von Kindern zwischen 7 und 12 Jahren in Brasilien gewidmet.