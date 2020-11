Sanierung der Buttisholzer Abfalldeponie Eglisberg kostet 300'000 Franken Um eine Gewässerverschmutzung zu verhindern, muss die Gemeinde Buttisholz den Abfluss der Abfalldeponie Eglisberg sanieren. Wie der Gemeinderat am Mittwoch mitteilte, werden die Kosten auf 300'000 Franken geschätzt. 04.11.2020, 10.51 Uhr

(sda) Der Gemeinderat prüfte in Zusammenarbeit mit kantonalen Stellen mehrere Sanierungsvarianten. Er entschied sich dabei für eine Kanalerneuerung durch das sogenannte Berstverfahren. Mit diesem Verfahren kann ohne Grabungsarbeiten das alte Kanalrohr durch ein neues ersetzt werden. Diese Variante habe bezüglich der Realisierbarkeit, des Kosten-Nutzen-Verhältnisses und der nötigen Eingriffe in die Natur überzeugt, hiess es in der Mitteilung.