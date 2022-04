Sanierung Nach 111 Jahren: Die Turmuhr der Luzerner Hofkirche wurde in 450 Einzelteile zerlegt Das eine Tonne schwere Uhrwerk aus dem Glockenturm der Hofkirche Luzern wurde in Triengen restauriert und gereinigt. Dafür wurde kein Aufwand gescheut. Hugo Bischof Jetzt kommentieren 30.04.2022, 05.00 Uhr

Die Kirchturmuhr der Luzerner Hofkirche wurde in seine Einzelteile zerlegt. Archiv: Dominik Wunderli

Oskar Näpflin ist zufrieden. Vor ihm steht das Uhrwerk aus dem Glockenturm der Luzerner Hofkirche. 3,5 Meter breit, 1,1 Meter hoch und fast eine Tonne schwer. Ein stählernes, gusseisernes Kunstwerk, bestehend aus Messing-Zahnrädern, Gewichtsrollen, Bremsflügeln.

3,5 Meter breit und 1,1 Meter hoch ist das Uhrwerk der Luzerner Hofkirche. Bild: Nadia Schärli (Triengen, 27. April 2022)

Näpflin ist Projektleiter der Muff Kirchturmtechnik AG in Triengen, wo das Uhrwerk während der vergangenen zwei Monate restauriert und gereinigt wurde. Jetzt sind die Arbeiten beendet, das Uhrwerk ist bereit für den Rücktransport nach Luzern.

Erstmals überhaupt restauriert

Oskar Näpflin in der Werkhalle der Muff Kirchturmtechnik AG in Triengen vor der Turmuhr der Luzerner Hofkirche. Bild: Nadia Schärli (Triengen, 27. April 2022)

Das Uhrwerk, das die Zeiger auf dem Zifferblatt draussen an der Fassade antreibt, stammt von 1911. «Es wurde jetzt erstmals überhaupt restauriert», sagt Näpflin. Die Uhr habe zwar noch tadellos funktioniert, «aber sie hatte Abnützungserscheinungen». Die Restauration war ein Riesenprojekt. Näpflin erklärt:

«Wir mussten das Uhrwerk im Turm der Hofkirche zunächst vollständig in seine Einzelteile zerlegen und diese nach unten tragen»

Für die Fahrt im Transporter musste es wieder zusammengesetzt werden, «um Schäden durch Vibrationen während der Fahrt zu verhindern».

In Triengen musste die mechanisch angetriebene Uhr, die aus fast 450 Einzelteilen besteht, erneut komplett auseinandergenommen werden. «Für die Demontage brauchten wir eineinhalb Tage», sagt Näpflin. Für die Rückmontage in der Hofkirche rechnet Näpflin mit zweieinhalb Tagen.

Gehwerk, Viertelstundenschlagwerk, Stundenschlagwerk, Repetitions-Schlagwerk: In diese vier Sektionen ist das Uhrwerk unterteilt. Sie sind über Hammerzüge mit den Glocken verbunden und bringen diese damit zum Schlagen. «Es ist eine industriell hergestellte Uhr, im Gegensatz zu den geschmiedeten Uhren vor 1850», so Näpflin. Jedes einzelne Teil wurde von Hand gereinigt. Einzelne kleinere Teilchen mussten ersetzt werden, etwa Klinke und Feder für den Aufzug sowie mehrere Lager.

Ihren Glanz zurückerhalten haben die zierlichen Schmierbüchsen; in ihnen werden Kerzendochte angebracht, damit das Schmieröl leicht und regelmässig ins Schneckenrad tropft. Auffällig ist ein kleines Kontroll-Zifferblatt vorne am Uhrwerk. «Es zeigt die gleiche Zeit wie das grosse Zifferblatt aussen an der Turmfassade», erklärt Näpflin. «So muss man nicht immer nach draussen gehen, um zu kontrollieren, ob die Zeit stimmt. Allfällig nötige Zeitkorrekturen können an diesem Einstellungszifferblatt vorgenommen werden.»

Einige der Messing-Zahnräder des Uhrwerks. Links oben das Kontroll-Zifferblatt. Bild: Nadia Schärli (Triengen, 27. April 2022)

Hergestellt wurde das Uhrwerk vom Turmuhrhersteller J. & A. Ungerer aus Strassburg im Elsass, der 1933 starb. Er war vor allem in Deutschland und Frankreich aktiv. Auch die Pfarrkirche Sursee hat eine Ungerer-Uhr. «Kleinere Ungerer-Uhren haben wir auch in einigen Villen in Meggen gefunden», sagt Näpflin.

«Wie Ungerer nach Luzern kam, wissen wir nicht.»

Das Firmenschild der Herstellerfirma J. & A. Ungerer aus Strassburg im Elsass. Bild: Nadia Schärli (Triengen, 27. April 2022)

Die 1918 gegründete Muff Kirchturmtechnik AG wird in dritter Familiengeneration von Thomas und Stephan Muff geführt und ist die grösste Firma ihrer Art in der Schweiz. «Wir renovieren jedes Jahr gegen 60 Turmuhren und Zifferblätter und unzählige Glockentechnik», sagt Näpflin. «Wir stellen zudem als einzige in der Schweiz selber Glockenklöppel her.» Sie werden in einem mehrstufigen Prozess millimetergenau aus C15-Stahl geschmiedet. Die Firma hat eine eigene Vergolderei und ein eigenes Spritzwerk. Nebst der Kirchturmtechnik werden im Hause Muff auch Kirchenautomation, Kirchenakustik und Sicherheitstechnik entwickelt und installiert.

Ein Traumberuf

43 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten bei Muff - in 24 verschiedenen Berufen, vom Feinmechaniker über Vergolderinnen bis zu Elektroingenieuren und Informatikern. Oskar Näpflin machte 1972 eine Ausbildung beim Firmengründer und war später als Chefmonteur in der ganzen Schweiz unterwegs. Ab 1988 baute er als Spezialist für Kirchenglocken und Turmuhrentechnik Verkauf und Beratung für den Schweizer Markt auf. Er ist der Firma bis heute treu geblieben, mittlerweile zwei Jahre über das Pensionsalter hinaus.

«Es ist ein Traumberuf, den ich hier ausüben darf.»

Restauration kostet 40'000 Franken

Die Kosten von 40'000 Franken für die Restauration der Hofkirche-Turmuhr hat die Kirchgemeinde in ihrem Budget 2022 berücksichtigt. Die Restauration sei ein Beitrag zum Erhalt von Kulturgut, sagt Urban Schwegler, Kommunikationschef der Katholischen Kirche Stadt Luzern.

«Das ist im Interesse und zum Nutzen der ganzen Stadtluzerner Bevölkerung.»

Ein nicht unwesentlicher Teil der Kirchensteuern werde für den Erhalt von Kirchen und kirchlichen Gebäuden eingesetzt, die auch von nicht-katholischen Luzernerinnen und Luzernern auf verschiedenste Weise genutzt würden. Schwegler: «Wir verstehen das als Beitrag an die Gemeinschaft.» Ein Provisorium sorgte während der zweimonatigen Restauration dafür, dass die Uhr an der Hofkirche die Zeit trotzdem immer richtig anzeigte.

