Hitzkirch: Verkehrsknoten wird saniert

sanierung Verkehrsknoten in Hitzkirch wird für über 2,9 Millionen Franken ausgebaut Neue Ampeln, ein zusätzlicher Fahrstreifen und eine angepasste Strassenentwässerung – so soll sich der Knoten beim Hitzkircher Bahnhof bald präsentieren. Salome Erni 23.06.2021, 17.39 Uhr

Der Verkehrsknoten in der Nähe des Bahnhofs Hitzkirch genüge den heutigen Anforderungen nicht mehr – so steht es in der Kurzmitteilung des Luzerner Regierungsrats. Der Knoten verlaufe ungünstig und habe keine ausreichende Kapazität. Da dort vor wenigen Jahren eine Überbauung mit Supermarkt realisiert wurde, sei es nun möglich und notwendig, den Knoten auszubauen.