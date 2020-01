Sanierungsarbeiten beim Löwendenkmal sind abgeschlossen Während rund vier Monaten wurden beim Löwendenkmal in der Stadt Luzern Sanierungsarbeiten durchgeführt. Ab Montag, 3. Februar, ist es wieder normal zugänglich. 30.01.2020, 08.47 Uhr

Blick auf das Löwendenkmal Bild: PD

(fmü) In den letzten Jahren wurden verschiedene Bau- und Sanierungsmassnahmen beim Löwendenkmal umgesetzt. Zuletzt wurden während rund vier Monaten innerhalb des Parks die Oberflächen erneuert und vereinheitlicht. Diese haben in den letzten Jahren unter dem hohen Nutzungsdruck gelitten, wie die Stadt Luzern in einer Mitteilung schreibt. Auch die Werkleitungen, die unter dem Platz hindurchführen, waren in einem schlechten Zustand gewesen und wurden gleichzeitig saniert.