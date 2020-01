Strassensanierung beim Schirmertorweg und an der Sentimattstrasse in der Stadt Luzern Beim Schirmertorweg und an der Sentimattstrasse werden die Belagsoberflächen, Randabschlüsse und Entwässerungen erneuert. Währenddessen bleiben die Strassenbereiche für Velofahrende und Fussgänger eingeschränkt begeh- und befahrbar. 24.01.2020, 10.58 Uhr

(zim) Die Belagsoberflächen, die Randabschlüsse und die Oberflächenentwässerung beim Schirmertorweg und entlang der Reuss auf der Sentimattstrasse haben in den letzten Jahren unter dem hohen Nutzungsdruck gelitten. Wie die Stadt Luzern am Freitag mitteilt, weist der Asphaltbelag Risse und Löcher auf, Verbundsteine stehen ab, die Entwässerung funktioniert nicht mehr richtig und einzelne Stellen mussten bereits notdürftig ausgebessert werden. Die Sicherheit sei nicht mehr in genügendem Ausmass gewährleistet und das Erscheinungsbild in einem unschönen Zustand. Die betroffenen Flächen würden nun in den nächsten Wochen saniert.

Gesamtkosten von rund 90'000 Franken

Die Arbeiten am Schirmertorweg starten laut Stadt umgehend und dauern bis Mitte April 2020. Die Arbeiten an der Sentimattstrasse starten am 28. Januar und dauern bis Mitte Februar 2020. Die gesamten Kosten für die Erneuerungsarbeiten belaufen sich gemäss Mitteilung auf rund 90’000 Franken. Sie werden von der Stadtgärtnerei in Zusammenarbeit mit dem Strasseninspektorat ausgeführt.