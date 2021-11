Züge zwischen Luzern und Bern fallen am 20. und 21. November aus

SBB Am kommenden Wochenende fahren zwischen Luzern und Bern keine Direktzüge Der direkte Zugverkehr zwischen Luzern und Bern ist am 20. und 21. November unterbrochen. Grund dafür sind Bauarbeiten in Bern. 16.11.2021, 17.33 Uhr

Bauarbeiter fixieren eine Weiche neu. Baustellenbegehung im Bahnhof Luzern am 18. November 2018.

Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 18. November 2018)

Die SBB nehmen im Bereich Bern Wylerfeld zwei weitere Gleisachsen in Betrieb, was einen grossen Eingriff in die Gleisanlage nötig macht. Dies führt zu Einschränkungen auf der Linie zwischen Luzern und Bern und im Berner S-Bahn-Verkehr .