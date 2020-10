SBB zum Bau des Luzerner Durchgangsbahnhofs: «Platz wird für Pendler sicher kleiner» Die SBB erarbeiten derzeit das Vorprojekt für den Durchgangsbahnhof Luzern. Das Projekt wird nur genehmigt, wenn die Normen für Personenströme auch während der Bauzeit eingehalten werden. Alexander von Däniken 26.10.2020, 09.22 Uhr

In den letzten Monaten ist es still geworden um die Planung des Durchgangsbahnhofs Luzern. Auf Nachfrage bestätigen die SBB, dass sie nach wie vor im Zeitplan sind. Heisst: Derzeit erarbeiten die Bundesbahnen im Auftrag des Bundesamts für Verkehr das Vorprojekt. Dieses soll bis Ende 2022 vorliegen. Die nächste Hürde, das gesamte Bau- und Auflagenprojekt, soll bis 2026 fertig sein. 2040 soll der 2,4 Milliarden Franken teure Durchgangsbahnhof in Betrieb gehen.