Eibeler Volksbühne zeigt «Vom Himmel zrogg – Schacher Sepp 2»

Inwil Schacher Sepp wird es richten Im Stück «Vom Himmel zrogg – Schacher Sepp 2» geht es ums Sterben. Im Theater Inwil kann dennoch gelacht werden – todsicher. Yvonne Imbach Jetzt kommentieren 22.04.2022, 05.00 Uhr

Szene aus der Hauptprobe der Eibeler Volksbühne: der Schacher Sepp mit Erzengel Gabriela. Bild: Yvonne Imbach (Inwil, 6. April 2022)

Ungefähr hundert Jahre reist das Publikum im neuen Stück «Vom Himmel zrogg – Schacher Sepp 2» der Eibeler Volksbühne in der Zeit zurück. Das Theater ist eine eigenständige Erzählung, Vorkenntnisse aus dem ersten Teil sind nicht nötig. Es ist die Epoche, in der die Gemeindepräsidenten die Dorfkönige waren, uneheliche Kinder eine Schande und Bauernschläue eine schier überlebenswichtige Tugend.

Der Sohn des Gemeinde­präsidenten Kägi probt mit seiner Verlobten seine Hochzeit. Kägi ist alles zu kostspielig, den guten Wein soll nur er serviert bekommen. Da platzt Hannes in die Szenerie, er sass fünf Jahre im Gefängnis wegen Wilderei. Hannes ist voller Zorn und will Rehabilitation. Als er feststellt, dass sein Ziehvater, der Schacher Sepp, am gleichen Tag verschwunden ist, wie er verhaftet wurde, wühlt Hannes erst recht in der Vergangenheit.

Gute Verbindungen zum Beinlichrömer

Schnell wird klar: Der Schacher Sepp ist gestorben und bekommt dank seiner guten Verbindungen zum Beinlichrömer im Himmel so einiges mit, was auf der Erde schiefläuft. Er erfährt von Hannes Schicksal und erhält die Nachricht von dessen Tod: laut Petrus’ Unterlagen 40 Jahre zu früh! Trotz modernster Internet- und Computertechnik im Himmel hat sich ein Kommafehler eingeschlichen. Schacher Sepp überredet Erzengel Michaela, ihn auf die Erde zu senden, um den Fehler zu richten.

Die Mischung aus Komödie, Tragödie, Märchen und Heimatfilm verlangt zwanzig Rollen, die unterschiedlicher nicht sein können. Bild: Yvonne Imbach (Inwil, 6. April 2022)

Das Volksstück aus der ­Feder von Rico Spring ist für die Eibeler Volksbühne wie gemacht. Die Mischung aus Komödie, Tragödie, Märchen und Heimatfilm verlangt zwanzig Rollen, die unterschiedlicher nicht sein können. Dem Ensemble gelingt es auf hohem Niveau, die vielen verschiedenen Facetten zu zeigen. Da ist alles dabei, was man sich als Zuschauer nur wünschen kann.

Regie führte Herbert Weber, der kurz vor der Premiere krankheitshalber ausfiel. Andreas Seiler, seit 16 Jahren Spieler sowie Vereinsmitglied und dieses Jahr in der Glanzrolle als Hannes zu sehen, übernahm die Endphase. «Es war geplant, dass ich ab nächstem Jahr erstmals Regie führe, nun ist es etwas früher dazu gekommen.»

Hinweis

Premiere: Samstag, 23.April. Weitere Aufführungen bis 7. Mai. Gemeindezentrum Möösli, Inwil. Reservation: www.evb-inwil.ch oder Telefon 079 409 32 61.

