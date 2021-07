Schadstoff-Belastung Die Naphthalin-Sanierung des Krienser Roggern-Schulhauses beginnt im Herbst Die Arbeiten werden in Etappen durchgeführt und dauern rund ein Jahr. Die Stadt Kriens rechnet mit Kosten von einer Million Franken. Stefan Dähler 16.07.2021, 11.39 Uhr

Das Schulhaus Roggern in Kriens. Bild: Boris Bürgisser (5. Februar 2021)

Nun ist der Zeitplan für die Schadstoff-Sanierung des Schulhauses Roggern bekannt: Die Arbeiten beginnen in den Herbstferien, wie die Stadt Kriens mitteilt. Aktuell sei man mit den Vorbereitungsarbeiten beschäftigt. Insgesamt würden 29 Räume in Etappen bis Ende 2022 saniert. Die lärmigsten Arbeiten seien jeweils in den Ferienwochen geplant. Alle anderen Arbeiten könnten während der Schulzeit ausgeführt werden. Die Stadt Kriens rechnet mit Kosten von rund einer Million Franken.