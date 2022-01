Luzerner Ex-Paar streitet bis vor Bundesgericht um Millionen

Scheidung Zoff um Millionenbeträge: Luzerner Ex-Paar streitet bis vor Bundesgericht um ihr Vermögen Er will weniger bezahlen – sie mehr Geld erhalten. Der Streit eines geschiedenen Ehepaars um die Vermögensaufteilung beschäftigt die Justiz seit Jahren. Nun spricht das Bundesgericht das letzte Wort. Julian Spörri 14.01.2022, 12.00 Uhr

In Bezug auf das Ende ihrer Beziehung war sich ein Ehepaar aus dem Kanton Luzern einig – sie reichten im Jahr 2008 gemeinsam die Scheidung ein. Ganz andere Ansichten haben der Mann und die Frau hingegen, wenn es um die Aufteilung ihres Vermögens geht. Bereits nach der Trennung feilschten sie vor dem zuständigen Amtsgericht um die Höhe der monatlichen Unterhaltszahlungen. Seine Fortsetzung fand der Streit, als das Bezirksgericht Luzern im Jahr 2018 die Scheidung besiegelte. Das Gericht ordnete an, dass der Mann seiner Ex-Frau monatlich 3440 Franken überweisen muss. Zudem verpflichtete es ihn zu einer Ausgleichszahlung von über 1,9 Millionen Franken. Sie soll sicherstellen, dass die Ersparnisse, die während der Ehe erzielt wurden, hälftig aufgeteilt werden.

Gegen den Entscheid des Bezirksgerichts erhoben beide Parteien Berufung. Der Mann, weil er lediglich einen Betrag von 1,3 Millionen Franken bezahlen wollte. Die Frau, weil sie 4,1 Millionen Franken forderte und überdies höhere Unterhaltsbeiträge geltend machte. Das Luzerner Kantonsgericht legte die Höhe der Ausgleichszahlung schliesslich auf 3,9 Millionen Franken fest und bestätigte ansonsten den Entscheid der Vorinstanz.

War ein Kantonsrichter befangen?

Um die verfügte Millionenzahlung abzuwenden, griff der Vater zweier volljähriger Kinder zum letzten Strohhalm: dem Gang ans Bundesgericht. In seiner Beschwerde forderte er, dass das Urteil des Kantonsgerichts aufgehoben werde. Ein beteiligter Richter sei befangen gewesen, weil er sich Jahre zuvor in seiner damaligen Funktion als Amtsgerichtspräsident bereits zweimal mit ihm befasst habe, so der Vorwurf des Beschwerdeführers. In den beiden Gerichtsverfahren ging es um Streitigkeiten mit seiner Frau und um eine Unterhaltsklage der gemeinsamen Tochter.

Das Bundesgericht kann der vorgebrachten Kritik mangels hinreichender Begründung nichts abgewinnen. «Die Mitwirkung einer Gerichtsperson in einem früheren Verfahren bildet für sich allein keinen Ausstandsgrund», halten die drei Lausanner Richter fest. Sie weisen die Beschwerde auch in Bezug auf die Höhe der verfügten Ausgleichszahlung ab. Laut ihrem Urteil konnte der Mann nicht darlegen, wieso seiner Ansicht nach gewisse Vermögenswerte – zum Beispiel der Erlös aus dem Verkauf seiner Ferienwohnung – nicht zu den Errungenschaften zählen sollen. Dieser Teil des Vermögens wird nach der Scheidung zwischen den Eheleuten aufgeteilt. Die Errungenschaften stehen damit im Gegensatz zum Eigengut, das im Besitz der jeweiligen Person bleibt.

Als Folge der Niederlage vor Bundesgericht muss der Beschwerdeführer alleine die Gerichtskosten von 25’000 Franken übernehmen. Bereits die Vorinstanzen hatten Kosten von 280’000 Franken in Rechnung gestellt – sie gingen jedoch zur Hälfte zu Lasten seiner Ex-Frau.

Hinweis: Urteil 5A_841/2020