Kommentar Scheingefechte um Sessionsstandort der eidgenössischen Räte Ob das Bundesparlament in Bern oder Luzern tagt, ist ein politischer Nebenschauplatz. Wichtiger ist, welche Entscheide gefällt werden. Lukas Nussbaumer 06.05.2020, 05.00 Uhr

Die Juni-Session der eidgenössischen Räte findet in der Bernexpo statt – und nicht in der Messe Luzern, wie dies der Luzerner Ständerat Damian Müller gefordert hatte. Bern sei günstiger, führte die Verwaltungsdelegation des Parlaments letzte Woche ins Feld. Wer die aufgeführten Kosten der beiden Standorte analysiert, muss Müller Recht geben: Es wurde nicht in allen Punkten mit gleichen Ellen gemessen. Nun doppelt der FDP-Politiker zusammen mit SVP-Nationalrat Franz Grüter nach: Sie möchten die Herbstsession nach Luzern holen, sollte das Bundeshaus wegen Corona auch im September unbenutzbar sein.