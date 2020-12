Schenkon Lehner Versand baut für elf Millionen Franken aus Im teuren Erweiterungsbau des Schweizer Versandhauses sollen künftig zudem Dutzende Roboter arbeiten. 18.12.2020, 10.12 Uhr

So soll der neue Lehner-Hauptsitz in Schenkon einst aussehen. PD

(lf) Während andere Unternehmen aufgrund der Coronakrise zum Stellenabbau gezwungen wurden, konnte die Lehner Versand AG in diesem Jahr 50 neue Arbeitsplätze schaffen. Die Hauptgründe dafür sind die Eröffnung einer zusätzlichen Filiale in Frauenfeld sowie der anhaltende Onlineboom, teilt das Unternehmen mit. «Dies hat zur Folge, dass wir noch im Dezember die Baueingabe für die Aufstockung des vollautomatisierten Lagers in Schenkon eingeben werden», wird CEO Thomas Meier im Schreiben zitiert.