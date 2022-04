Thomas Meier will erstes Windrad im Raum Sursee installieren

Schenkon Luzerner FDP-Kantonsrat will das erste Windrad im Raum Sursee installieren Auf dem Dach des Versandhauses Lehner in Schenkon soll dereinst ein Windrad Strom liefern. Bis es so weit ist, muss FDP-Kantonsrat Thomas Meier noch viele Hürden überspringen. Lukas Nussbaumer Jetzt kommentieren 22.04.2022, 05.00 Uhr

Auf diesem Dach will Thomas Meier, CEO von Lehner Versand in Schenkon und FDP-Kantonsrat, ein Windrad installieren. Bild: Nadia Schärli

(20. April 2022)

Thomas Meier gehört zu den aktiven Mitgliedern im 120-köpfigen Luzerner Kantonsrat. Der 46-jährige Freisinnige aus Schenkon arbeitet seit seiner Wahl 2019 in der Kommission für Raumplanung, Umwelt und Energie mit, äussert sich deshalb oft zu Energiefragen, und er hält sich auch mit Vorstössen nicht zurück. Grösster Erfolg bis anhin war das haushohe Ja des Parlaments zu seiner Motion, mit der Bauherren verpflichtet werden, bei Neu- und Umbauten sämtliche Garagenplätze mit der Grundinfrastruktur für eine Elektroladestation auszustatten. Auch abseits der kantonalen Politbühne setzt sich Meier für alternative Energieformen ein: als Verfechter von Windkraftanlagen in Müswangen und Rickenbach.

Exakt diese beiden Engagements haben dem CEO und Mitinhaber des Versandhauses Lehner aber auch Kritik eingebracht. Es sei einfach, an anderen Orten für Windräder zu werben, selber aber nicht mit gutem Beispiel voranzugehen, wurde dem Betriebsökonomen vorgeworfen. «Das hat mir den definitiven Anstoss zur Umsetzung einer Idee gegeben, die ich schon seit geraumer Zeit mit mir herumgetragen habe: ein Windrad auf dem Dach unseres Firmensitzes», sagt Meier auf Anfrage. Die Anlage soll gemeinsam mit einer 5-G-Antenne entstehen.

Genug Strom wichtiger als Landschaftsverträglichkeit

Das ab der Dachkante zehn Meter hohe und vier Meter Durchmesser aufweisende Windrad ist im Vergleich mit Windanlagen im Gelände, die zehn Mal grössere Rotordurchmesser haben, sehr klein. Es soll jährlich rund 5000 Kilowattstunden Strom liefern und kostet rund 35'000 Franken. «Soll» deshalb, weil die Hürden bis zur Realisierung hoch sind. So will Meier wissen, wie gross das Potenzial wirklich ist. Deshalb lässt er nun während neun Monaten Windmessungen durchführen. Ausserdem braucht er den Segen der Behörden. Diesbezüglich ist Meier zuversichtlich: «Wo, wenn nicht in einer Gewerbezone entlang der Autobahn A 2, stört ein Windrad am wenigsten?»

Optimismus verbreitet der Schenkoner auch in Bezug auf den absehbaren Widerstand in Form von Einsprachen. Schliesslich gibt es in der Schweiz bis jetzt kein Windkraftprojekt, über das nicht mit teils ganz harten Bandagen debattiert wird. «Der Wind hat gedreht. Erneuerbare Energien sind mehr denn je ‹in›. Seit dem Krieg in der Ukraine geht es immer mehr darum, ob wir in Zukunft überhaupt noch genug Strom haben. Da wird es laufend weniger wichtig, wie gut ein Windrad in die Landschaft passt», sagt Meier. Dazu komme, dass Windräder im Vergleich zu Solaranlagen konstanter Strom liefern würden, nämlich auch im Winter und während der Nacht.

Schon seit zehn Jahren wird in Schenkon Solarstrom produziert

Solarpanels sind für den erst seit knapp drei Jahren in der Kantonspolitik engagierten Meier im Gegensatz zu Windrädern schon seit zehn Jahren ein Thema. Auf dem Dach des Versandhauses produziert eine Fotovoltaikanlage jährlich rund 300'000 Kilowattstunden Strom, was dem mittleren Verbrauch von etwa 150 Zwei-Personen-Haushalten entspricht. Diese Strommenge lässt Meier ins öffentliche Netz einspeisen, weil er dafür im Moment rund drei Mal mehr erhält, als er für zugekauften Strom ausgeben muss. «Das kann sich aber ändern. Ab 2025 sollen die Strompreise massiv steigen.»

Die etwa 55'000 Kilowattstunden Strom, den die neu an den Gebäudefassaden installierten Solarpanels liefern, verwendet der FDP-Mann bereits jetzt für den Eigenverbrauch. Gesamthaft benötigt das Versandhaus Lehner jährlich etwa 500'000 Kilowattstunden Strom.

Neu wickeln Roboter die Bestellungen ab

Neben Solarpanels an den Fassaden hat sich auch im Innern des für zwölf Millionen Franken ausgebauten und um zwei Stockwerke erhöhten Hauptlagers einiges getan. Neu kümmern sich 27 Roboter um die Abwicklung von Bestellungen, indem sie über Nacht die Regale abfahren und Artikel zusammentragen. An sogenannten Ports, an denen die Roboter die Waren abliefern, werden diese sogleich verpackt und versendet.

Das 1983 in Zürich gegründete Versandhaus Lehner hat neun Filialen und beschäftigt rund 310 Mitarbeitende, davon 200 Personen am Hauptsitz in Schenkon. Laut Thomas Meier, der das von seinen Eltern Gerold und Käthi Meier gegründete Familienunternehmen zusammen mit seinem Bruder Philipp leitet, nahmen die Kundenbestellungen während der Pandemie um 40 Prozent zu. Das war der Grund für die Anpassungen in der Logistik und für die Aufstockung des Hauptlagers. Die Bauarbeiten begannen im Juli 2021 und verliefen laut Thomas Meier problemlos.

