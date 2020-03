Schwerpunkt Schicken Sie uns Ihre Fragen zum Corona-Virus – ein Experte des Kantons Luzern antwortet Am Donnerstagnachmittag beantwortet Stephan Luterbacher, Luzerner Kantonsapotheker und Beauftragter des koordinierten Sanitätsdienstes, die Fragen unserer Leser zum Corona-Virus. Sie können Ihre Fragen bis am Donnerstagmittag einschicken. 04.03.2020, 17.35 Uhr

(jvf) Schicken Sie uns Ihre Fragen zum Corona-Virus bis am Donnerstag, 12 Uhr. Stephan Luterbacher, Luzerner Kantonsapotheker und Beauftragter des koordinierten Sanitätsdienstes, wird sich am Donnerstagnachmittag eine Stunde Zeit nehmen, um möglichst viele Fragen zu beantworten. Die Antworten werden in Form eines Interviews und eines Podcasts veröffentlicht.