Schicksal «Ich wollte dem Tod keine Chance geben»: So kämpfte dieser junge Luzerner gegen den Krebs Der Seetaler Jan Fischer ist erst 20-jährig und hat bereits zweimal Lymphdrüsenkrebs besiegt. Nun plant der Ballwiler eine grosse Reise.

Jan Fischer mit Hündin Lotta und seiner Mutperlenkette beim Gütschweiher in Ballwil.

Bild: Pius Amrein (Ballwil, 21. Januar 2021)

Die Fahrt führt Richtung England, vorbei an London und weiter entlang der schottischen Küste. Er durchquert die Highlands, setzt auf der Fähre nach Nordirland über. Südwärts geht es nach Irland und schliesslich via Wales und England zurück nach Hause. «So soll die erste Reise mit meinem kleinen Bus aussehen, das wäre ein Highlight», sagt Jan Fischer und lächelt. Wann es so weit sein wird, weiss der 20-jährige Ballwiler nicht. Sein Fahrzeug erlitt Totalschaden, im Dezember hatte er einen Autounfall. Seither spart er wieder für seinen Traum, auch mit Crowdfunding. Dazu später mehr.

Jan Fischer hat diese Reise klar vor Augen. Weil er viel Zeit hatte, um sie zu planen, und weil ihm bewusst wurde, dass man generell mit der Erfüllung von Wünschen nicht zögerlich sein sollte:

«Was mache ich, wenn ich nicht mehr lange lebe?»

Diese Frage musste er sich zu einem frühen Zeitpunkt in seinem Leben stellen. Im Frühjahr 2018, kurz nach dem 18. Geburtstag, wurde bei ihm Lymphdrüsenkrebs diagnostiziert. «Dieser Begriff war für mich wie ein weisses Blatt. Ich war in meiner eigenen Gedankenwelt, bekam nichts mit. Es dauerte zwei, drei Wochen, bis ich realisierte: Ich habe Krebs, und er ist bösartig.»

Beim zweiten Mal ist der Tumor doppelt so gross

Der Kampf gegen den Tumor begann, Chemotherapie und Bestrahlung waren Teil des Alltags, nicht aber die Angst vor dem Tod. «Ich habe die Krankheit recht locker genommen», sogar die Lehre zum Koch führte er mit Medikamenten gegen die Übelkeit fort. «Die Heilungschancen von Lymphdrüsenkrebs liegen beim ersten Mal bei über 97 Prozent.» Tatsächlich galt er ein paar Monate später als geheilt, die Nachuntersuchungen waren negativ, bis zum 10. September 2019. 12,6 mal 5,8 Zentimeter mass der Tumor nun, an der gleichen Stelle, doch doppelt so gross. Ihm und seiner Familie zog es den Boden unter den Füssen weg. Da die erste Behandlung nicht nachhaltig war, fuhren die Ärzte schwereres Geschütz auf.

«Meine Chancen wurden kleiner, die Therapie viel härter. So hart, dass man auch an ihr sterben kann. Umso grösser sind auch die Gedanken, die man sich macht.»

Es folgten eine Hochdosis-Chemotherapie und eine Stammzelltransplantation am Inselspital in Bern. Während viereinhalb Wochen kam sein Vater oder seine Mutter täglich zu Besuch, obwohl Jan höchstens für 30 Minuten die Kraft zum Reden fand. «Die kleinsten Sachen wie Zähneputzen waren unglaublich anstrengend.» Die Hochdosis-Chemotherapie zerstöre das komplette Blutbild, fahre das Immunsystem auf null herunter und lasse das Knochenmark absterben. Am sogenannten Tiefpunkt erhielt er die Stammzellen, die vorgängig vermehrt und seinem Blut entnommen worden waren, zurück.

Während Wochen schwebte er zwischen Leben und Tod, jede Infektion, jede Schramme am Finger wäre lebensbedrohlich, «am gefährlichsten sind die eigenen Bakterien im Darm». Ihn plagten Fieber, Appetitlosigkeit, Energielosigkeit, Übelkeit, Erbrechen, tagelanger Durchfall und Haarausfall. Der Tod ist im Hinterkopf, doch keine Option. «Ich wollte ihm keine Chance geben.» Die Glasperlenkette mit einer Mut-Perle für jeden Tag ist sein Tagebuch. Skizzen des Busses für seine Reisen werden zum Symbol für den Kampf.

Jan Fischer lernt «im Regen zu tanzen»

Mittlerweile hat Jan Fischer den Lymphdrüsenkrebs ein zweites Mal besiegt. Mit seiner Geschichte möchte er Menschen in ähnlichen Situationen Mut machen:

«Kämpft jeden Tag mit der besten Hoffnung um alles, was ihr wollt. Irgendwann wird es sich lohnen.»

Die Ungewissheit, ob der Tumor zurückkehrt, belaste ihn nicht, niemand wisse, ob der nächste Tag nicht der letzte sei. Mental habe sich die Krankheit sogar positiv ausgewirkt, er schätze sein Leben wohl mehr als andere. «Leben heisst nicht zu warten, bis der Sturm vorüberzieht, sondern lernen, im Regen zu tanzen» – so heisst es auf seiner Website projan.ch – ein Spruch, der zu seinem Leitfaden wurde.

Die Lehre zum Koch hat Jan Fischer abgeschlossen. Wenn die Gastronomie öffnet, wird er seine neue Stelle in einem Restaurant in Zürich antreten. Und dann ist da der Traum vom Reisen, von der grossen Tour durch Grossbritannien. 15'000 Franken haben sich über sein Crowdfunding angesammelt, «ein sehr schöner Betrag», freut sich der junge Mann. «Mein Ziel sind 40'000, dann könnte ich für ein, zwei Monate bezahlten Urlaub nehmen.» Und die Leidenszeit mit einer Fahrt in die Freiheit definitiv hinter sich lassen.