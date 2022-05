Was verspätete Projekte für Luzerns Durchgangsbahnhof bedeuten

Schienenverkehr Bund meldet Verzögerungen beim Bahnausbau: Ist der Durchgangsbahnhof Luzern jetzt gefährdet? Knappe Zeitfenster, Einsprachen und Kostendruck bremsen einige Bahnprojekte aus – darunter den Zimmerberg-Basistunnel II zwischen Baar und Thalwil. Trotzdem wird dieser gemäss Bundesamt für Verkehr noch vor dem Luzerner Durchgangsbahnhof fertig sein. Alexander von Däniken Jetzt kommentieren 08.05.2022, 20.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wenn Züge sich verspäten, geht es um Minuten – wenn Bahnausbauprojekte sich verzögern, um Jahre. Das wurde kürzlich wieder deutlich, als das Bundesamt für Verkehr (BAV) über den aktuellen Stand der grossen Eisenbahn-Ausbauprogramme informierte. So sind derzeit Verspätungen von bis zu drei Jahren beim Bau des Zimmerberg-Basistunnels II, beim Ausbau des Bahnhofs Zürich-Stadelhofen sowie beim Ausbau der Knoten Olten und Zug zu erwarten. Diese Projekte werden erst nach 2035 in Betrieb genommen werden können.

Eine Bahn fährt durch den bestehenden Zimmerbergtunnel. Der zweite Tunnel soll die halbstündliche Führung des Interregio sowie des Regio-Express zwischen Luzern und Zürich ermöglichen. Bild: Stefan Kaiser (Baar, 8. Dezember 2017)

Für den 2,4 Milliarden Franken teuren Durchgangsbahnhof Luzern ist der Zimmerberg-Basistunnel II entscheidend – sogar eine Voraussetzung, wie das BAV feststellte. Der Tunnel soll die halbstündliche Führung des Interregio sowie des Regio-Express zwischen Luzern und Zürich ermöglichen. Und nun erst 2037 in Betrieb gehen. Als Grund gibt das BAV Kostendruck an. Letztes Jahr sei eine Ergänzungsstudie erarbeitet worden, die das Ziel hatte, die Kosten ohne Einschränkung des Angebots zu senken. Als Bestvariante sei eine verkürzte Linienführung mit zwei Einspurröhren herausgekommen, welche aufwärtskompatibel zu einer späteren Weiterführung Richtung Wädenswil ist. Bisher ist der Tunnel mit rund 1,4 Milliarden Franken veranschlagt worden, eine neue Auskunft ist im Sommer zu erwarten.

Polster schmilzt auf drei Jahre

Was bedeutet das jetzt für den Durchgangsbahnhof Luzern? Nichts, wie BAV-Mediensprecher Michael Müller auf Anfrage erklärt:

«Der Zimmerberg-Basistunnel II hat keinen Einfluss auf den Baufortschritt des Durchgangsbahnhofs. Der Tunnel dürfte gemäss aktueller Planung vor dem Durchgangsbahnhof Luzern fertig werden.»

Für die Arbeiten am Auflage- und Bauprojekt des Durchgangsbahnhofs sind vier Jahre vorgesehen, sodass nach einem positiven Entscheid im nächsten Ausbauschritt mit der Auflage gestartet werden könnte. Ein Baubeginn 2030 und eine Inbetriebnahme nach zehnjähriger Bauzeit 2040 sind möglich. Es bleibt also ein Polster von drei Jahren zwischen der Fertigstellung des Zimmerberg-Basistunnels II und jener des Durchgangsbahnhofs Luzern.

Die im neusten Standbericht erwähnten Verzögerungen der Ausbauprojekte sind laut Müller in erster Linie auf fehlende Intervalle zurückzuführen. Das heisst, es fehlen Zeitfenster, um grosse Baustellen zu betreiben, ohne den Fahrplan übermässig zu beeinträchtigen. «Der Durchgangsbahnhof befindet sich immer noch in der Planungsphase; der aktuelle Zeitplan für das Projekt in Luzern ist von dieser Problematik also nicht betroffen.»

Dagmersellen wird Drehscheibe für Güterverkehr

Neben dem Zimmerberg-Basistunnel II gibt es in der Zentralschweiz ein weiteres Projekt, welches gemäss Bundesamt für Verkehr Kostenrisiken aufweist. In Dagmersellen sind Überholgleise und zwei Annahmegleise von je 750 Metern geplant. Die Wiggertaler Gemeinde soll zu einem regionalen Güterverkehrshub ausgebaut werden, «also ein kleiner Rangierbahnhof, wo Wagen für den regionalen Verkehr zusammengestellt oder abgehängt werden können», so Michael Müller. «Voraussichtlich Mitte 2022 wird das Vorprojekt gestartet. Dieses wird aufzeigen, was die Arbeiten kosten werden.»

Auf Kurs sind geplante Perronverlängerungen in Ebikon und Studien zu einer sogenannten Blockverdichtung zwischen Ebikon und Fluhmühle. Die Blockverdichtung erlaubt auf der Teilstrecke eine Kapazitätserhöhung. Beide Projekte sollen 2032 fertig sein. Mit dem Status «unter Beobachtung» hat das BAV verschiedene Projekte im Raum Zug versehen; darunter ein drittes Gleis zwischen Zug und Baar.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen