Schiessen Programm, Anfahrt, Zertifikat: Was Sie zur Schützen-Festwoche in Luzern wissen müssen Der sportliche Teil des Eidgenössischen Schützenfests ist schon seit dem Sommer vorbei. An der bevorstehenden Schützen-Festwoche werden die Schützinnen und Schützen nun nach traditioneller Art geehrt. 07.10.2021, 16.12 Uhr

Die Schützen-Festwoche ist die Abschlussfeier des Eidgenössischen Schützenfests, dessen sportlicher Teil am 11. Juli 2021 beendet war. Im Zentrum des Anlasses stehen das Abrechnen und der Gabenbezug, sowie das Absenden und der Offizielle Tag.

Die Schützen-Festwoche findet vom 8. bis 10. Oktober und vom 15. bis 17. Oktober in der Messe Luzern an der Horwerstrasse 87 in 6005 Luzern statt. Mehr Infos zur Messe unter messeluzern.ch.

Auto : Autobahnausfahrt Luzern-Horw, folgen Sie der Signalisation Allmend/Messe bis zur Messe Luzern

: Autobahnausfahrt Luzern-Horw, folgen Sie der Signalisation Allmend/Messe bis zur Messe Luzern Zug : S4 oder S5 ab Bahnhof Luzern bis Haltestelle Allmend/Messe, fährt alle 15 Minuten (Fahrzeit von zwei Minuten)

: S4 oder S5 ab Bahnhof Luzern bis Haltestelle Allmend/Messe, fährt alle 15 Minuten (Fahrzeit von zwei Minuten) Bus: Buslinie 20 ab Bahnhof Luzern, Kante J bis Haltestelle Allmend/Messe, fährt alle 15 Minuten (Fahrzeit von acht Minuten)

Nachfolgend finden Sie das Festprogramm. Für Daten und Uhrzeiten der Abrechnungen und Gabenbezügen sowie zum Absenden und Offiziellen Tag klicken Sie hier.

Freitag, 8. Oktober – 9 bis 24 Uhr 11 Uhr: Eröffnung der Schützen-Festwoche

14 Uhr: Ländlerformationen

20.30 Uhr: Konzert von Oesch's die Dritten

Samstag, 9. Oktober – 9 bis 1 Uhr 10 Uhr: Absenden Einzelgaben

14 Uhr: Absenden Vereine

17.30: ESF Helferanlass

19 Uhr: Unterhaltungsabend mit Tanzmusik

Sonntag, 10. Oktober – 9 bis 20 Uhr 10.30 Uhr: Country-Gottesdienst / Show

Freitag, 15. Oktober – 9 bis 24 Uhr 10 / 11 / 14.30 Uhr: Historischer Vortrag Schützenwesen

16 Uhr: Absenden Akademikerwettkampf

16.30 Uhr: Corona Helferanlass des Kantons Luzern

17.30 Uhr: Unterhaltung mit Partyband Grenzenlos

Samstag, 16. Oktober – 9 bis 1 Uhr 10.30 Uhr: Offizieller Tag und Luzerner Tag

17 Uhr: Luzerner Abend mit Unterhaltung

Sonntag, 17. Oktober – 9 bis 15 Uhr 10 Uhr: Frühschoppen mit Unterhaltung

14.30 Uhr: Abschluss

Ja. Die Veranstalter schreiben: «Um allen Besuchenden einen uneingeschränkten persönlichen Kontakt zu ermöglichen, wird der Messezutritt nur mit einem gültigen Covid-Zertifikat und einem amtlichen Ausweis erfolgen. Aktuelle Informationen zur Lage auf lu2020.ch.»

Für nicht geimpfte Personen steht vor Ort ein Covid-Testcenter, wo man sich noch bis zum 11. Oktober kostenlos testen lassen kann. Es ist jeweils am Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Sonntag von 12 bis 19 Uhr geöffnet. Freitags und Samstags von 8 bis 19 Uhr. Alle Infos zum Testcenter hier.