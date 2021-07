Schiesssport Die Nidwaldnerin Nina Christen hat Olympia fest im Visier: «Meine Fähigkeiten reichen, um eine Medaille zu gewinnen» Nina Christen aus Wolfenschiessen will unter die Top 8 im olympischen Final. Bereits am Samstag bestreitet die Schweizer Medaillenhoffnung ihren ersten Wettkampf. Jule Seifert 22.07.2021, 05.00 Uhr

In der Asaka Shooting Range in Nordwesten Tokios zeigt das Thermometer Temperaturen über 30 Grad Celsius an. Die gestrigen Aufnahmen der Profischützin Nina Christen auf ihrem Social-Media-Account zeigen sie erschöpft auf einem Stuhl beim Training mit dem Gewehr auf zehn Meter. Ihr Trainer Enrico Friedmann fächert ihr mit einem bunten Fächer Luft zur Abkühlung ins Gesicht. Trotz der Hitze scheint die 27-Jährige ihren Humor nicht verloren zu haben, sie kommentiert das Video mit einem lachenden Smiley und den Worten: «Purpose of a Coach» – Anforderungen an einen Trainer.

In der grössten Metropolregion der Welt beginnen am Freitag die 32. Olympischen Sommerspiele. Für Nina Christen aus Wolfenschiessen ist es die zweite Olympiateilnahme. Sie ist bereits vergangene Woche in Tokio angekommen. Fünf Tage vor dem Start dürfen die Athletinnen und Athleten nach Tokio einreisen. Am Flughafen in Zürich wurden die zwei olympischen Schützinnen Nina Christen und die Thurgauerin Heidi Diethelm Gerber von einigen Schweizer Fans verabschiedet. In Tokio ist die Begeisterung der Bevölkerung hingegen auf einem Tiefpunkt. Bei der Pressekonferenz vor ihrer Abreise verriet Nina Christen, dass sie die Skepsis gegenüber der Durchführung der Spiele als belastend wahrnimmt.

«Das nehme ich auf jeden Fall mit, dass die Bevölkerung nicht voll hinter diesen Spielen steht.»

Nina Christen bestreitet die Gewehrwettkämpfe über 10 m und 50 m. Manuel Lopez / Keystone (2. Juli 2021)

In Tokio kann Christen wie normalerweise üblich zum Training in die Schiessanlage. Da es sich beim Schiesssport um keine Kontaktsportart handelt, sind die Athleten weniger betroffen von den Einschränkungen, dennoch bremsen die Massnahmen die Sportschützin aus. Denn die Flexibilität und Umgang mit den Coronamassnahmen kosten der Athletin zusätzlich Kraft. Dennoch freut sie sich auf die Spiele. Für sie ist es eine grossartige Leistung des Gastgeberlands Japan, die Spiele trotz Pandemie durchzuführen. Ihre Hoffnung ruht auf dem Schutzkonzept, welches zu möglichst wenig Coronafällen bei den Delegationen führen soll.

«Ich freue mich auf Tokio, auch wenn es speziell werden wird.»

Ihr Ziel: Das olympische Diplom

Die Spiele werden andere sein wie vor fünf Jahren in Brasilien. Die Olympia-Sechste von Rio 2016 wird nicht bei anderen Sportarten als Zuschauerin dabei sein können und die Bewegungsfreiheit im olympischen Dorf ist stark eingeschränkt. «Mein Bewegungsradius wird zwischen Schiessstand und olympischem Dorf sein», sagt sie und hofft, wenigstens spazieren gehen zu dürfen, um nach dem Training nicht nur Zeit auf ihrem Zimmer verbringen zu müssen.

Die Nidwaldnerin Nina Christen nach ihrer Ankunft in Tokio. Laurent Gillieron / KEYSTONE

(21. Juli 2021)



Für die Sportsoldatin sind die Olympischen Spiele «weniger ein Traum und mehr ein Ziel». Den Kindheitstraum erfüllte sie sich bereits in Rio, das einzigartige Erlebnis motiviere sie, seither über ihre Grenzen zu gehen und alle sportlichen Ziele konkret auf Olympia auszulegen. In Tokio startet sie mit Luftgewehr auf 10 Meter und mit dem Gewehr auf 50 Meter in Dreistellung. Ihr Anspruch: eine Top-8-Platzierung zu erreichen. Und auch der Gewinn einer Medaille ist für die nervenstarke Europameisterin (Bologna 2019, 3x40 Frauen) und Weltcup-Gewinnerin (Neu-Delhi 2019, Gewehr 50 m Dreistellung) möglich. Selbstbewusst sagt sie:

«Ich weiss um mein Können, und dass ich meine Leistungen am entscheidenden Tag abrufen kann. Meine Fähigkeiten reichen, um eine Medaille zu gewinnen.»

Optimale Vorbereitung auf das Saisonhighlight gelungen

Die mehrfache Schweizer Meisterin erreichte schon viele Podestplätze bei internationalen Wettkämpfen. So beim gelungenen Comeback nach der Coronapause: In Neu-Delhi zeigte sie Ende März mit dem zweiten Rang, dass sie zu den besten Schützinnen der Welt gehört. Sie bestritt die 50-m-Dreistellungsqualifikation mit 1171 Punkten und überzeugte im Kniendschiessen mit dem besten Resultat aller Finalteilnehmerinnen.

Nina Christen in Schiesskleidung beim Training in Biel. Anthony Anex/Keystone (17. Juni 2021)

Diese Standortbestimmung in Indien war ein wichtiger Teil ihrer Vorbereitung auf Olympia. Für Christen die Bestätigung, dass ihre Form stimmt. Im Vorfeld von Olympia nahm die Nidwaldnerin sich bewusst eine Auszeit zur Entspannung und mentalen Erholung. Um sich auf die Zeitverschiebung von sieben Stunden vorzubereiten und dem drohenden Jetlag vorzubeugen, stellte sich die bekennende Langschläferin einige Tage vor dem Abflug den Wecker pro Tag eine Stunde früher.

Denn es ist wichtig, in Japan schnell in den richtigen Schlafrhythmus zu finden, ihr erster Wettkampf ist bereits am Samstag um 8.30 Uhr Ortszeit. Livezuschauer in der Schweiz müssen dazu länger wach bleiben: Die Qualifikation mit dem Luftgewehr 10 m startet um 1.30 Uhr, der Final um 3.45 Uhr MESZ. Eine Woche später geht Christen mit ambitionierten Zielen in den Wettkampf Gewehr 50 m Dreistellung. Die Qualifikation am 31. Juli beginnt um 12 Uhr (5 Uhr MESZ), der Final um 16 Uhr (9 Uhr MESZ).

Voraussichtliche Olympia-Einsätze von Nina Christen Luftgewehr 10 m am Samstag, 24. Juli 2021

1.30 Uhr MESZ (8.30 Uhr Ortszeit) Qualifikation

3.45 Uhr (10.45 Uhr) Final

4.35 Uhr (11.35 Uhr) Siegerehrung Gewehr 50 m Dreistellung am Samstag, 31. Juli 2021

5 Uhr MESZ (12 Uhr Ortszeit) Qualifikation

9 Uhr (16 Uhr) Final

10 Uhr (17 Uhr) Siegerehrung

An diesen zwei Wettkämpfen will die Nidwaldnerin trotz Corona, Sommerhitze und Jetlag ihre Konzentrationsfähigkeiten und Nervenstärke zeigen. Ein kleines Stück Heimat hat sie in Form der Nidwaldner Kantonsflagge mit nach Tokio genommen. Diese war schon auf der Gepäckliste für Rio, erzählt Nina Christen. Ihr Wunsch: die Flagge mit dem weissen Schlüssel am Balkon des olympischen Dorfes aufhängen zu dürfen. Oder zur Innendekoration des Zimmers nutzen. Und wer weiss, vielleicht schafft das Kantonswappen es aus dem olympischen Dorf auf das Podest der Olympischen Spiele in Tokio.