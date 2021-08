Schiff ahoi Die Titanic aus Luzern legt vorübergehend in Sursee an – bevor sie in einer richtigen Hafenstadt vor Anker geht In der Conditorei Fischer in Sursee steht die Lego-Titanic, die der Luzerner Nik Meier gebaut hat. Der Lehrer suchte aus Platzmangel einen Standort für sein Modell. Bernadette Budmiger erfuhr durch einen Zeitungsartikel davon und bot Hilfe an. Roger Rüegger 02.08.2021, 16.29 Uhr

Die zwei Meter lange Titanic ist ein Hingucker. Das gewaltige Legomodell präsentiert sich derzeit auf einem mit blauen Tüchern und einem Fischernetz dekorierten Tisch vor der Glasfront der Conditorei Fischer in Sursee. Es findet von Kunden im Laden wie auch von Passanten ausserhalb des Geschäfts Beachtung, und es sorgt für Gesprächsstoff.

Bernadette Budmiger und die Titanic in der Conditorei Fischer. Bild: Pius Amrein (Sursee, 28. Juli 2021)

Ein junger Rocker in einer Lederweste begutachtet das Modell vom Trottoir aus und tauscht mit seiner Begleiterin dazu einige Worte. Ebenso interessiert beugt sich im Verkaufsladen eine etwas ältere Frau über das Schiff, während ihr ein leises «Wahnsinn» den Lippen entgleitet.

Damit hat die Lego-Titanic ihren Zweck bereits erfüllt. Doch dazu etwas später. Das Interessante an dem Modell ist ja eigentlich, dass es so als Bausatz gar nicht erhältlich ist. Der 31-jährige Luzerner Lehrer Nik Meier hat es eher aus Zufall gebaut. Schuld daran ist der Sohn seiner Schwester. Als dieser im Februar den Film «Titanic» gesehen hatte, wollte er das Schiff mit Legosteinen nachbauen. Meier, selber ein Legofan, hat seinen Neffen zuerst dabei unterstützt und das Projekt dann später etwas ausgebaut.

Schlussendlich ist in der Wohnung der Familie seiner Schwester ein fast zwei Meter langes Titanic-Modell aus 25'000 Legosteinen entstanden. Anstelle der ursprünglich geplanten 50 Stunden werkte Meier während acht Wochen insgesamt 140 Stunden. Er war ziemlich detailversessen, was die Bauzeit massiv in die Länge zog.

Die Titanic sollte für die Öffentlichkeit zugänglich sein

Nach der Fertigstellung durfte er die Titanic noch eine Weile stehen lassen. Doch es war klar, dass er für sie alsbald ein neues Zuhause finden musste. Als wir den Lehrer auf der «Baustelle» besuchten, wo er uns das Modell präsentierte (Ausgabe vom 8. Juli), schilderte er sein Dilemma. In seiner Wohnung bestand keine Möglichkeit. Doch, wo sollte er das Modell platzieren? Verkaufen war keine Option. Zu gerne wollte er das Schiff aber der Öffentlichkeit zugänglich machen. «Ich könnte mir vorstellen, dass die Titanic in einer Gaststätte, in einem Einkaufsladen oder in einer Schule gut zur Geltung käme und dort Blickfang, Faszinosum und Gesprächsöffner wäre», sagte er kurz nach der Fertigstellung.

Nik Meier mit der Lego-Titanic in der Wohnung seiner Schwester.



Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 17. Juni 2021)

Mit dieser Aussage weckte er das Interesse von Bernadette Budmiger. Die Geschäftsführerin der Conditorei Fischer zeigte das Bild in der Zeitung ihrem Grosskind Janis. Der Bube, ebenfalls ein grosser Legofan, war begeistert und wollte die Lego-Titanic unbedingt persönlich sehen. Für Budmiger war ab diesem Moment klar, dass sie die Titanic nach Sursee holen musste. Sie suchte Kontakt zu Nik Meier und nur wenige Tage später wurde das Schiff in der Wohnung von Meiers Schwester transportfertig gemacht.

Die Titanic unversehrt im Lieferwagen. Bild: PD

Nik Meier und Bäckermeister Kilian Fischer setzten über das Modell eine Plexiglasvitrine und befestigten die Komposition mit Schrumpffolie auf einer Festbank. Dann trugen die beiden Männer die sensible Fracht über eine relativ steile Aussentreppe zu einem Lieferwagen. Unweigerlich ziehen Bilder des Duos Stan und Laurel beim Klaviertransport vor dem geistigen Auge vorbei, wobei Meier betont, dass der Transport reibungslos verlaufen sei.

Die Männer schlossen zuvor eine Wette über das Gelingen ab. Meier war überzeugt, dass die Titanic Schaden nehmen würde, Fischer hingegen wusste, dass alles gut geht. Den Wetteinsatz, ein Bier, musste Meier dennoch nicht übernehmen. Genossen haben die Männer und Bernadette Budmiger, die beim Transport für die Dokumentation verantwortlich war, das verdiente Getränk nach rund vier Stunden.

Ankerplatz wird ein Legomuseum

Geschafft. Die Titanic legte unbeschädigt in Sursee an. Bild: PD

Nun hat die Titanic also in Sursee angelegt. Bernadette Budmiger kann ihre Freude nicht verbergen. «Das Ladenlokal dekorieren wir regelmässig um, das ist uns ein Anliegen. Wir orientieren uns an aktuellen Ereignissen, Feiertagen und den Jahreszeiten oder wie im Fall der Titanic, wenn uns etwas besonders anspricht», sagt Budmiger, die neben dem Modell auch den Zeitungsartikel platziert hat, durch den sie auf das Legoschiff aufmerksam wurde.

Die Titanic wird voraussichtlich bis Mitte September in Sursee stationiert bleiben. Danach wird sie weg von den Seen an den Rhein transportiert, in eine richtige Hafenstadt, nach Basel. Dort wird demnächst ein Legomuseum entstehen. Die Verantwortlichen haben sich noch vor Bernadette Budmiger via Instagram mit Meier in Verbindung gesetzt. Der Luzerner berücksichtigte jedoch zuerst die Interessentin aus der Zentralschweiz. Dass seine Titanic aber ein Legomuseum in Basel bereichern wird, ist ihm mehr als recht.