Schifffahrt Verschrottung oder zweites Leben? Das sind die Schicksale ausgemusterter SGV-Motorschiffe Wohnschiff? Ferienwohnung? Restaurant? Für die Verwendung von ausgemusterten SGV-Motorschiffen gab und gibt es unterschiedliche Ideen. Nicht alle können realisiert werden. Hugo Bischof 19.05.2021, 18.53 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt: In Ermensee, an bester Lage mit Blick auf den Baldeggersee, thront in einem grossen Garten das Steuerhaus des Motorschiffs Rigi, das einst auf dem Vierwaldstättersee verkehrte:

Das ehemalige Steuerhaus des SGV-Motorschiffs Rigi dient heute als Ferienwohnung in Ermensee. Das Schiff war 2018 verschrottet worden, nachdem es zuvor während 61 Jahren auf dem Vierwaldstättersee im Einsatz stand. Bild: Jakob Ineichen (Ermensee, 19. Mai 2021)

Heute dient es als Ferienwohnung. «Die Nachfrage ist gross», sagt sein Besitzer Bruno Stoop. «Es hat einen besonderen Charme, dank seiner speziellen Vergangenheit.»

Es ist das Schicksal von Motorschiffen, dass sie irgendwann, wenn sie neusten Anforderungen nicht mehr genügen, von der Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV) ausser Betrieb genommen und allenfalls zur Verschrottung freigegeben werden. Aktuelles Beispiel ist das MS Mythen. Soll dieses Schiff, das 90 Jahre lang treu seinen Dienst auf dem Vierwaldstättersee tat, verschrottet werden? Oder soll es eine Zukunft als fest verankertes Schiffrestaurant haben? Diese Frage bewegt zurzeit die Gemüter in Luzern.

Petition zur Rettung des Motorschiffs Mythen Eine Petition, welche die Rettung des Motorschiffs Mythen fordert, ist seit einigen Tagen auf der Plattform Petitio aufgeschaltet. Bis am Mittwoch um 18 Uhr war sie bereits von 424 Unterstützern unterschrieben. Lanciert wurde die Petition vom Luzerner Fotografen Bruno Gisi, dem Gastronomen Florian Eltschinger sowie René Untersee, ehemaliger Geschäftsführer der St. Niklausen Schiffgesellschaft (SNG). Sie möchten das MS Mythen im Bereich Tivoli am Carl-Spitteler-Quai in Luzern als Schiffrestaurant fest verankern. Die Stadt Luzern hat sich in einem Vernehmlassungsverfahren dagegen ausgesprochen – unter anderem mit dem Argument, Luzern sei keine Hafenstadt. Am Donnerstag berät zudem das Luzerner Stadtparlament über die Dringlichkeit eines Postulats von FDP-Präsident Fabian Reinhard. Dieser fordert vom Stadtrat, die Idee einer alternativen Nutzung des Schiffs zu prüfen. (hb)

Ein Blick in die jüngere Vergangenheit zeigt: Andere SGV-Motorschiffe erlebten nach ihrer Ausmusterung unterschiedliche Schicksale. 2010 nahm die SGV das Motorschiff Pilatus ausser Betrieb, nach nur 44 Dienstjahren. Es sollte zunächst an einen privaten Käufer gehen, der es nach Venedig überführen und zu einem Wohnschiff umbauen wollte.

Das Motorschiff Pilatus kurz nach seiner Einwasserung 1966. Bild E. Zimmermann, Archiv LZ (Luzern, 10. Dezember 1966)

Der Kaufpreis betrug 5000 Franken. Für die SGV wäre dies ein gutes Geschäft gewesen, denn für die Verschrottung rechnete sie mit Kosten von rund 100 000 Franken. Der Plan scheiterte. Offenbar waren dem potenziellen Käufer die Kosten von bis zu 250 000 Franken für das Zerlegen, den Transport und den Wiederaufbau des Schiffes zu hoch. Das Schicksal des MS Pilatus war besiegelt, es wurde Ende 2011 im Industriegebiet Rotzloch in Stansstad verschrottet:

Das Motorschiff Pilatus wird im Industriegebiet Rotzloch bei Stansstad mit Hilfe von Schweissbrennern abgewrackt, die Rohstoffe werden recycliert. Bild: Pius Amrein (Stansstad, 23. November 2011)

Motorschiff Rigi: Verschrottung verzögerte sich wegen Beschwerden

Das Motorschiff Rigi wurde von der SGV Ende 2016 ausser Betrieb genommen - nach 61 Dienstjahren und rund 2,25 Millionen Fahrkilometern:

Das Motorschiff Rigi am 7. Juni 2017 auf seiner letzten Fahrt zur Verschrottung nach Beckenried. Bild: Archiv LZ

Die Kosten für eine kundengerechte Sanierung stünden in keinem Verhältnis zum Mehrnutzen, so die SGV damals. Das Schiff verfüge über keine Gastronomieinfrastruktur, die Salons seien zu klein und die Isolation für den Winter zu schlecht. Das MS Rigi erhielt eine kurze Gnadenfrist: Vom Januar bis April 2017 diente es am Landungssteg 5 beim KKL als Kunstplattform für Ausstellungen und Konzerte. Am 7. Juni 2017 war es dann aber doch so weit: Das MS Rigi fuhr zur Verschrottung nach Beckenried.

Der Rückbau konnte aber erst im Februar 2018 nach monatelanger Verzögerung beendet werden – Anwohner hatten zwischenzeitlich Beschwerde wegen Lärmbelästigung eingereicht. Ein Teil des MS Rigi hat überlebt, eben das Steuerhaus, von dem aus der Kapitän das Schiff einst navigierte. Bruno Stoop, Mitarbeiter der SGV, liess es vor der Verschrottung mit einem Kran vom Rest des Schiffes hieven und transportierte es mit einem Lastwagen auf sein Grundstück in Ermensee, wo es nun als Kleinsthotel Platz für zwei Personen bietet.

Vor der Verschrottung wird beim Motorschiff Rigi mit einem Kran das Steuerhaus abgehoben, das heute in Ermensee als Ferienwohnung dient. Bild: Franziska Herger (Beckenried, 20. November 2017)

Die Verschrottung des Motorschiffs Rigi kostete damals rund 170'000 Franken. «Für den Rückbau des MS Mythen haben wir Offerten unter 50'000 Franken», sagt SGV-Direktor Stefan Schulthess. Der grosse Kostenunterschied ist vor allem in der unterschiedlichen Grösse der beiden Schiffe begründet: Das MS Rigi war 47,5 Meter lang und 8,45 Meter breit und bot Platz für 600 Passagiere. Das MS Mythen ist nur 31,6 Meter lang und 5 Meter breit und bietet Platz für 200 Passagiere.

Happy End für das Motorschiff Reuss

Ein fast schon märchenhaftes Happy End erlebte das Motorschiff Reuss (Baujahr 1926):

Das Motorschiff Reuss am 17. Oktober 2012 im Luzerner Seebecken. Bild: Archiv LZ

Die SGV verkaufte es 2014 dem ägyptischen Unternehmer Samih Sawiris, bekannt geworden durch seine Bautätigkeit in Andermatt und sein Engagement für den FC Luzern. Samiris erwarb das Schiff zusammen mit zwei weiteren Personen, darunter Franzsepp Arnold, CEO und Verwaltungsratspräsident des im Sand- und Kiesabbau tätigen Familienunternehmens Arnold & Co. AG in Flüelen.

Dort hat das MS Reuss heute seinen Anlegeplatz. «Es macht viel Freude, damit auf dem Vierwaldstättersee unterwegs zu sein», sagt Arnold, der seit gut zwei Jahren auch Präsident der Dampferfreunde Vierwaldstättersee ist. Die Instandstellung und Umrüstung des Schiffs für den Privatgebrauch habe rund eine halbe Million Franken gekostet, sagt Arnold. Der «Oldtimer» findet bei Schifffreunden auf dem Vierwaldstättersee heute viel Anklang.

Was sagt Arnold als Präsident der Dampferfreunde zur Debatte um das Motorschiff Mythen? «Unser Verein unterstützt gemäss seinen Statuten nur die historischen Raddampfer, da sind Motorschiffe kein Thema», antwortet Arnold. Aber: «Ich persönlich finde das MS Mythen als Zeitzeuge erhaltenswert.» Er würde sich allenfalls bei der Suche nach einem vorübergehenden Anlegeplatz für das Schiff einsetzen. Dass die Stadt sich mit dem Argument, Luzern sei keine Hafenstadt, gegen den Erhalt des MS Mythen als Schiffrestaurant ausspricht, kann Arnold nicht verstehen:

«Luzern ist sehr wohl eine Hafenstadt. An ganz vielen Orten legen hier Schiffe an.»

Ein Termin für die Verschrottung des MS Mythen steht noch nicht fest: «Wir warten die derzeit laufenden Diskussionen ab», sagt Stefan Schulthess, Direktor der Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees.