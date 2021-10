Millionenverlust: Die SGV leidet unter der Coronakrise

Zug Zahl der Mitarbeitenden explodiert: Bitcoin Suisse sucht neuen Hauptsitz

Das stark wachsende Zuger Kryptounternehmen Bitcoin Suisse will innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere 100 bis 130 neue Stellen schaffen. Am derzeitigen Standort in der Grafenau wird es eng. Nun ist ein Zweckbau geplant.