Autofahrer in Schlierbach verliert Kontrolle über sein Fahrzeug

Schlierbach Autofahrer verliert Kontrolle über sein Fahrzeug – eine Person verletzt Am Samstagabend hat sich ein Unfall ereignet, bei dem das Verursacherauto in zwei parkierte Autos fuhr. Eine Person wurde dabei verletzt. 26.07.2021, 13.50 Uhr

Beim Unfall wurde eine Person verletzt. Bild: Luzerner Polizei

Am Samstagabend um 20 Uhr hat ein Autofahrer in Schlierbach ein Unfall verursacht. Der 21-Jährige war mit seinem Auto von Rickenbach in Richtung Schlierbach unterwegs. Wie die Luzerner Staatsanwaltschaft in einer Medienmitteilung schreibt, verlor der Mann in einer Kurve auf der Wetzwilerstrasse die Kontrolle über sein Fahrzeug.